కష్టాలతో కొండప్రాంత ప్రజల సావాసం - మౌలిక వసతుల లేమితో దుర్భర జీవితం - People Demand for Protective Wall

No Basic Facilities For The People in Hilly Area Vijayawada : విజయవాడ కొండ ప్రాంత ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు అన్నీ ఇన్నీ కాదు . వర్షం కురుస్తుందని హెచ్చరికలు వస్తే వాళ్ల గుండెల్లో గుబులు పుడుతుంది. ఏ పక్క నుంచి ఏ కొండ రాయి తమ ఇంటిపైన పడుతుందోనని భయం భయంతో అక్కడి వారు జీవనం సాగిస్తున్నారు. మాచవరం, మొగల్రాజపురం, గంగిరెద్దుల దిబ్బ కొండ వంటి ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిస్తే మట్టి కరిగిపోయి రాళ్లు జారి పడుతున్నాయి.

ఇప్పటికే కబేళా ప్రాంతం, గొల్లపాలెం గట్టు, ఉప్పరబావి, మొగల్రాజపురం ప్రాంతాల్లో నివాసముంటున్న వారి ఇళ్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో పిచ్చి మొక్కలు పెరగడం, విపరీతంగా దోమలు ఉండడంతో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మౌలిక సదుపాయాలు లేక నానా బాధలు పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.