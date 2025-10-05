అమ్మవారి పుట్టినిల్లుగా 'వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్' - పీఎస్లో చండిహోమం, ఇతర పూజలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై జరిగే ఉత్సవాల్లో విజయవాడ వన్టౌన్ పోలీసులకు కీలకపాత్ర - అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులకు పోలీసులు ఆయుధ పూజలు చేసే ఆచారం - ఉత్సవాల సమయంలో వన్టౌన్ పీఎస్లో చండిహోమం, ఇతర పూజలు
Published : October 5, 2025 at 7:30 PM IST
Vijayawada One Town Police Station is birthplace of Kanakadurgamma: కనకదుర్గమ్మ పుట్టినిల్లుగా విజయవాడ వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ విస్తృత ప్రచారంలో ఉంది. ఇంద్రకీలాద్రిపై జరిగే ఏ ఉత్సవంలోనైనా వన్టౌన్ పోలీసులదే కీలక, క్రియాశీలక పాత్ర. దసరా ఉత్సవాలు, భవానీదీక్షలు ఇతర వేడుకల్లోనూ వీరికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అమ్మవారి క్షేత్రాన్ని కాపాడే విధుల్లో ఉండే వన్టౌన్ పోలీసులు ఉత్సవమూర్తులతో ఆయుధ పూజలు చేసే ఆచారం ఉంది.
ఉత్సవాల సమయంలో చండీహోమం ఇతర పూజలు నిర్వహించి దసరా ఉత్సవాల పరిసమాప్తి తర్వాత అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున జరపడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. తమ ప్రాంత పోలీస్ స్టేషన్ అమ్మవారి పుట్టినిల్లుగా తమ ఇలవేల్పుగా పోలీసులు వారి కుటుంబ సభ్యులు భావిస్తారు. చారిత్రక, పురాణ ఆధారాల అంశాన్ని పక్కనపెడితే ఇంద్రకీలాద్రి పర్యవేక్షణ అంతా వీరే చూస్తారు. అందుకే అమ్మవారిని తమ తోబుట్టువుగా భావించి దసరా ఉత్సవాల ప్రారంభానికి ముందు రోజే తొలిసారె అందజేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
నగర పోలీసు కమిషనర్ దంపతుల చేతులు మీదుగా అమ్మవారికి సారె ఇవ్వడంతో ఉత్సవాలు మొదలవుతాయి. వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ రోజు నుంచి చండీహోమం, ఇతర విశేష పూజలు దసరా ఉత్సవాలు ముగిసే వరకు కొనసాగుతాయి. విజయదశమి రోజున అమ్మవారి జలవిహారం అనంతరం ఉత్సవ మూర్తులను వన్టౌన్ పోలీసులు తీసుకొచ్చి రాత్రంతా ఉంచి మర్నాడు సూర్యోదయానికి ముందే ఆలయానికి తిరిగి అప్పగిస్తారు.
కొన్నేళ్లుగా అన్నదాన కార్యక్రమం : విజయదశమి మరుసటి రోజు వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో చండీహోమం పరిసమాప్తం చేసి అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం గత కొన్నేళ్లుగా వస్తున్న ఆచారం. దసరా ఉత్సవాల్లో దాదాపు 11 రోజులు పాటు పోలీసులు, అధికారులు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజల్లో పాల్గొంటారు. ఈ ఏడాది జరిగిన పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్.వి. రాజశేఖరబాబు దంపతులు పాల్గొన్నారు. అంతేకాకుండా పోలీసు కమిషనర్ దంపతులు స్వయంగా అన్న ప్రసాదాలను పోలీసు కుటుంబాలకు, సిబ్బందికి ఇతరులకు వడ్డించడం ఇక్కడ ఆనవాయితీగా ఉండటం గమనార్హం.
"విజయవాడలో వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ప్రతి సంవత్సరం దసరా వైభవాలు, మహోత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతాయి. నగర పోలీసు కమిషనర్ దంపతుల చేతులు మీదుగా అమ్మవారికి సారె ఇవ్వడంతో ఉత్సవాలు మొదలవుతాయి. ఆ రోజు నుంచి చండీహోమం, ఇతర విశేష పూజలు దసరా ఉత్సవాలు ముగిసే వరకు కొనసాగుతాయి"-ఉదయశంకర శర్మ, ఆలయ పండితుడు
"విజయదశమి మరుసటి రోజు వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో చండీహోమం పరిసమాప్తం చేసి అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఏళ్లుగా వస్తున్న ఆచారం. దసరా ఉత్సవాలను దాదాపు 11 రోజులు పాటు వన్ టౌన్ పోలీసులు, అధికారులు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలలో పాల్గొంటారు"-గురు ప్రకాష్, విజయవాడ వన్టౌన్ సీఐ
