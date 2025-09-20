ETV Bharat / state

దసరా ఉత్సవాలకు ఇంద్రకీలాద్రి రెడీ - 20 లక్షల మంది భక్తుల రాకకు ఏర్పాట్లు

ఈనెల 22 నుంచి అక్టోబర్‌ 2 వరకు విజయవాడ దుర్గమ్మ దసరా ఉత్సవాలు - సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యమిస్తూ రూ.500 టికెట్ రద్దు

Arrangements for Dasara Navaratri celebrations at Vijayawada Kanaka Durga Temple
Arrangements for Dasara Navaratri celebrations at Vijayawada Kanaka Durga Temple (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 8:21 PM IST

Vijayawada Kanaka Durga Temple Dasara Navaratri 2025: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలకు సమయం సమీపిస్తోంది. ప్రభుత్వ యంత్రాగం శరవేగంగా అమ్మవారి సంబరాల ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. కనీసం 20 లక్షల మంది వరకు భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో ఆ స్థాయిలోనే ఎవరికీ ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా ఉండేలా పక్కా ప్రణాళిక రూపొందించింది. రోజంతా పనిచేసేలా సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈసారి సాధార‌ణ భ‌క్తుల సౌక‌ర్యార్థం 500 రూపాయల దర్శనాలను రద్దు చేసింది. వీవీఐపీల దర్శనం కోసం రెండు సమయాలను ప్రత్యేకంగా కేటాయించి అప్పుడే రావాలని కోరుతోంది. ఇతర అన్ని సమయాల్లోనే సామాన్య భక్తులకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది.

దసరా ఉత్సవాలకు ఇంద్రకీలాద్రి రెడీ - 20 లక్షల మంది భక్తుల రాకకు ఏర్పాట్లు (ETV)

విజయవాడ దుర్గా మ‌ల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవ‌స్థానం ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి అక్టోబ‌ర్ 2వ తేదీ వరకు జ‌రగనున్న ద‌స‌రా మ‌హోత్సవాల‌కు ఏర్పాట్లు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా క‌లెక్టర్ డాక్టర్​ జి. లక్ష్మీశ‌, విజయవాడ నగర పోలీసు కమిషనర్‌ రాజ‌శేఖ‌ర‌బాబు, విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్‌ ధ్యానచంద్ర ప్రత్యక్ష పరిశీలనలో దుర్గగుడి ఈవో శీనానాయక్‌ భక్తులకు సమకూరుస్తున్న సౌకర్యాలపై మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.

ఎంత‌మంచి భ‌క్తులు వ‌చ్చినా ఎక్కడా లోటుపాట్లు లేకుండా చేశామ‌ని, ఆధునిక సాంకేతిక ప‌రిజ్ఞానాన్ని ఉప‌యోగించుకుంటూ సామాన్య భ‌క్తుల‌కు పెద్దపీట వేస్తూ వినూత్న విధానాల‌తో ముందుకెళ్తున్నట్లు తెలిపారు. సామాన్య భ‌క్తుల‌ను దృష్టిలో ఉంచుకొని రూ. 500 టికెట్‌ను ర‌ద్దు చేశామ‌ని, అలాగే ర‌ద్దీ ఎక్కువ‌గా లేని ఉదయం 7 నుంచి 9 గంటల మధ్య, సాయంత్రం 3 నుంచి 5 గంటల మధ్య మాత్రమే వీఐపీ దర్శనాలు ఉంటాయని తెలిపారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు సాయంత్రం 4 గంట‌ల నుంచి 5 గంట‌ల వ‌ర‌కు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామ‌న్నారు.

వినాయ‌క గుడి నుంచి టోల్ గేట్ ద్వారా కొండ‌పైకి వెళ్లి అమ్మవారి ద‌ర్శనం చేసుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన క్యూలైన్ల‌తోపాటు ఇత‌ర క్యూలైన్ల‌లో ప్రతి 100 మీట‌ర్లకు క్యూఆర్ కోడ్‌తో భక్తుల నుంచి సమాచారం తెలుసుకునేందుకు ఏర్పాట్లు చేశామ‌న్నారు. ప్రతి 50 మీట‌ర్లకు ఒక అత్యవ‌స‌ర ద్వారాన్ని ఏర్పాటు చేసిన‌ట్లు వివ‌రించారు.

ద‌స‌రా ఉత్సవాల్లో ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛ‌నీయ ఘ‌ట‌న‌ల‌కు తావులేకుండా భ‌ద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామ‌ని నగర పోలీసు కమిషనర్‌ ఎస్‌వీ రాజ‌శేఖ‌ర‌బాబు తెలిపారు. గ‌తేడాది అనుభ‌వాల‌ను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈసారి మ‌రింత ప‌క‌డ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేశామ‌న్నారు. పార్కింగ్, హోల్డింగ్ పాయింట్లు, ర‌వాణా, శాంతిభ‌ద్రత‌ల ప‌రిర‌క్షణ‌ ఇలా ప్రతి అంశంలోనూ కొండ‌పైన, కొండ కింద ప్రాంతాల్లో అప్రమ‌త్తంగా వ్యవ‌హ‌రిస్తున్నామ‌ని తెలిపారు. కొత్తగా నిర్మిస్తున్న అన్నదాన భవనం ఈ ఉత్సవాలకు వినియోగించేందుకు ట్రయిల్‌ రన్‌ నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

"ప్రతి సంవత్సరం జరిగే విధంగా కాకుండా ఈసారి భిన్నంగా క్యూలైన్లు, ఏర్పాట్లు చేశాం. అదనంగా ఈసారి 8 లడ్డూ విక్రయ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశాం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చే 29వ తేదీన అన్ని వీఐపీ దర్శనాలు నిలిపివేశాం. సామాన్య భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు తగు చర్యలు తీసుకున్నాం. - వీకే శీనానాయక్‌, దుర్గగుడి ఈవో

