కొండలపై నివాసం - ప్రమాదంతో సహవాసం - LANDSLIDES IN NTR DISTRICT

ప్రమాదంలో విజయవాడ కొండ ప్రాంత వాసుల ఇళ్లు - 2.8 లక్షల మంది నివాసమక్కడే - ఏటా వర్షాకాలం వస్తే చాలు గుండెల్లో భయం

Published : August 19, 2025 at 3:51 PM IST

Hill House Problems At NTR District: ఆకాశం మేఘావృతమై వర్షాలు కురిస్తే చాలు ఆ కొండపై నివాసముండే ప్రజల్లో అలజడి మొదలవుతుంది. ఓ మోస్తరు వర్షం పడిందంటే జనంలో తీవ్ర ఆందోళన చెలరేగుతుంది. మూడు రోజుల కిందట కురిసిన వర్షానికి కొండ ప్రాంతాల్లో బండరాళ్లు జారి ఇళ్లపై పడ్డాయి. అదృష్టవశాత్తు వాటిలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఇంతలా ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్న ఈ వరస ఘటనలు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

ఎన్టీఆర్ జిల్లా టైలర్‌పేటలో వీరయ్య వీధిలోని కొండ ప్రాంతంలో రాళ్లు, మట్టి జారి పడి ఇళ్లపై పడ్డాయి. ముందే ఆ ఇళ్లల్లో నుంచి జనాలను తరలించేయడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. రెండు నెలల కిందట అకాల వర్షాల సమయంలో విజయవాడలోని రామరాజ్యనగర్‌లోని ఇళ్లపై కొండ చరియలు జారిపడి ఇళ్లు దెబ్బ తిన్నాయి. దీన్ని బట్టి విజయవాడలోని ఐదో వంతు జనాభా కొండలపైనే ఉంటోంది.

ప్రమాదపు అంచులో నివాసం: 2011 లెక్కల ప్రకారం నగర జనాభా 10.34లక్షలుగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం 15 లక్షలకు పెరిగినట్టు ఓ అంచనా ఉంది. కొండలను ఆనుకుని దాదాపు 16 డివిజన్లు ఉన్నాయి. ఇప్పటికి కొండలపై సుమారు 67 వేల మంది ఇళ్లను నిర్మించుకోగా ఇందులో 2.80 లక్షల మందికి పైగా నివసిస్తున్నారు. కానీ ఏటా వర్షాకాలం వచ్చిందంటే కొండ ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారుతోంది.

విజయవాడలోని కొండ ప్రాంతాల పై నుంచి ఎర్రమట్టి, రాళ్లు, గోడలు జారిపడి, ఇళ్లు కూలిపోయిన ఘటనలు ఏటా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మూడు రోజుల కిందట కురిసిన వర్షానికి చాలా ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. సగం గోడలు కూలి సగం, మరికొన్ని తడచిపోయి ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి. విద్యాధరపురం కొండ ప్రాంతంలో గత ఏడాది రాళ్లు జారిపడి ఒకరు చనిపోయారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు. క్రీస్తురాజపురం, గొల్లపాలెం గట్టు ప్రాంతాల్లో కొండరాళ్లు జారిపడ్డాయి. పలు ఇళ్లు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. పలువురు గాయపడ్డారు. జనాన్ని ముందుగానే ఖాళీ చేయిస్తుండడంతో ప్రాణాపాయం తప్పుతోంది.

ప్రమాదకరంగా 500 కి పైగా ఇళ్లు: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో దాదాపు ఐదు ప్రాంతాల్లో రక్షణ గోడల నిర్మాణం కోసం నగరపాలక సంస్థలో ప్రతిపాదనలు పెట్టారు. కానీ వాటిలో ఒక్కటి కూడా ఆమోదించలేదు. ఇందులో 500 కి పైగా ఇళ్లు ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి. మొగల్రాజపురం, క్రీస్తురాజపురం కొండ ప్రాంతాలు, ఇంద్రకీలాద్రి కొండ చుట్టుపక్కల, విద్యాధరపురం నాలుగు స్తంభాల సెంటర్, మల్లిఖార్జునపేట ఉప్పరవాగు, బ్రహ్మంగారి మఠం, గొల్లపాలంగట్టు, టైలర్‌పేట, ప్రైజర్‌పేట తదితర చోట్ల దాదాపు 500కు పైగా ఇళ్లు ప్రమాదకరంగా ఉన్నట్లు అధికారులు గతంలోనే గుర్తించారు.

రక్షణ గోడ నిర్మాణానికి ఆమోదం: ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రధానంగా ఆక్రమణలు, ప్రమాదకరంగా ఉన్న కొండరాళ్లను తొలగించాలి. ఇక్కడ రక్షణ గోడలు తక్షణమే నిర్మించాలి. ప్రమాదకరమైన స్థితిలో నివసిస్తున్న ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి, ప్రత్యామ్నాయ ఇళ్లను కేటాయించాలి. కొండ ప్రాంతాలలో గాంధీహిల్‌ దిగువన గొల్లపాలెం గట్టు ప్రాంతంలో రెండు చోట్ల రక్షణ గోడల నిర్మాణానికి ఏపీ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపి దాదాపు రూ.2 కోట్లను నగరపాలక సంస్థకు కేటాయించింది. ఈ పనులు త్వరితగతిన చేపట్టి రక్షణ గోడలను పటిష్ఠ పరిస్తే కొంత వరకూ పరిస్థితి మెరుగయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

