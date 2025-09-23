ETV Bharat / state

పున్నమి ఘాట్‌లో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన విజయవాడ ఉత్సవ్

బెజవాడలోప్రారంభమైన విజయవాడ ఉత్సవ్ - కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వెంకయ్యనాయుడు, నారా లోకేశ్, ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన డ్రోన్ షో, లైవ్ బ్యాండ్ సౌండ్‌లు

Vijayawada Utsav Begins At Punnami Ghat
Vijayawada Utsav Begins At Punnami Ghat (ETV)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

September 23, 2025

Vijayawada Utsav Begins At Punnami Ghat: ఓ వైపు దసరా, మరోవైపు విజయవాడ ఉత్సవాలు. రెండూ ఒకే సమయంలో రావటంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పర్యాటకులు, కళాకారులు బెజవాడకు పోటెత్తారు. కృష్ణా నదీ తీరం పున్నమి ఘాట్‌లో విజయవాడ ఉత్సవ్‌ కార్యక్రమంలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. డ్రోన్ షో, లైవ్ బ్యాండ్ సౌండ్‌లు అదరగొట్టగా తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం, సంగీత కళాశాలలో బుర్రకథలు, నాటకాలు ఆకట్టుకున్నాయి. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడుతో పాటు పలువురు మంత్రులు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

హాజరైన ప్రముఖులు: దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహిస్తోన్న విజయవాడ ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం, ఘంటసాల సంగీత కళాశాల, పున్నమీ ఘాట్‌లో నిర్వహించిన షోలు ఆద్యంతం ఆకట్టుకున్నాయి. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మంత్రులు నారా లోకేశ్, కొల్లు రవీంద్ర, కందుల దుర్గేశ్, సత్యకుమార్ ,ఎంపీ కేశినేని చిన్నితో పాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

ఒకే నగరం- ఒకటే సంబరం: విజయవాడ నగరం విశేష చరిత్రకు సాక్ష్యమని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. విద్యా, కళా, ఉపాధి అవకాశాల గనిగా విరాజిల్లుతున్న గుంటూరు, విజయవాడతో కలిసిన అమరావతి నూతనశోభ సంతరించుకుంటోందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఒకే నగరం- ఒకటే సంబరం అనే నినాదంతో నిర్వహిస్తున్న విజయవాడ ఉత్సవ్‌ తెలుగు వైభవాన్ని కళ్లకు కట్టే వేడుకగా నిర్వహించాలని సూచించారు. వివిధ రంగాల్లో పేరు తెచ్చుకున్న ప్రముఖులను సత్కరించారు. విజయవాడ ప్రాశస్త్యాన్ని ఇక్కడి చారిత్రక, కళల వైభవాన్ని ప్రజలకు తెలియచేస్తూ భవిష్యత్తు తరాలకు అందించేందుకు ఇలాంటి ఉత్సవాలు గొప్ప వేదికని వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. పద్యం, గద్యం, జగద్విదితం అని చాటి చెప్పే అవకాశంగా అభివర్ణించారు.

అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన విజయవాడ ఉత్సవ్ (ETV)

తొలి స్పీకర్‌ అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు, టీవీ చలపతిరావు, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వంటి ప్రముఖులు ఇక్కడి వారన్న వెంకయ్య నాయుడు ఎన్టీఆర్ కూడా ఇక్కడే చదువుకున్నారని గుర్తు చేశారు. తెలుగుభాషలో ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు రావటంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇన్నాళ్లూ మైసూరు ఉత్సవాలు గురించి మాట్లాడుకునే వారికి ఇకపై విజయవాడ దసరా ఉత్సవాలే గుర్తు రావాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. కొండ మీద దుర్గమ్మ, కొండ కింద కృష్ణమ్మ ఉన్న పుణ్యభూమిపై వేడుక వన్‌ టైమ్‌ వండర్‌గా మిగిలిపోకూడదని పేర్కొన్నారు.

లండన్‌లో నిర్వహించే వింటర్‌ వండర్‌ ల్యాండ్‌గా దినదిన ప్రవర్థమానం కావాలని ఆకాంక్షించారు. వ్యవసాయ, వాణిజ్య, విద్యా, ఆటోమొబైల్, చేనేత రంగాలకు సంబంధించిన 600 స్టాళ్లను ప్రదర్శిస్తున్నామని, అమరావతి నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఉత్సవ్‌ ఓ సాంస్కృతిక వేడుకని మంత్రి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. గత ప్రభుత్వం ఐదేళ్లపాటు తెలుగు సంస్కృతిని విస్మరించిందని టీడీపీ సీనియర్ నేత వర్ల రామయ్య విమర్శించారు. తెలుగు సంస్కృతిని రక్షించుకోవడం కోసం మంచి సంకల్పంతో చేస్తున్న కార్యక్రమమని నాటక అకాడమీ ఛైర్మన్ గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ వ్యాఖ్యానించారు.

250కి పైగా కార్యక్రమాలు: మొత్తం 11 రోజుల పాటు 250కి పైగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో విజయవాడ ఉత్సవ్‌కు ప్రారంభం రోజే అపూర్వ స్పందన లభించింది. ఐదు వేదికలపై చేసిన సాంస్కృతిక, పౌరాణిక, నృత్య, కళారూపాలకు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. పున్నమి ఘాట్‌లో కళ్లు మిరుమిట్లు గొలిపే ఫైర్‌ వర్క్‌ షో మంత్ర ముగ్థుల్ని చేసింది. దుర్గమ్మ, పింగళి వెంకయ్య, ఎన్టీఆర్, మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఆకృతులతో ఆకాశంలో ప్రదర్శించిన డ్రోన్‌షో విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.

"ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను తెలుగులో ఇవ్వడం అభినందనీయం. భాష పోతే మన శ్వాస పోయినట్టే. దాన్ని గమనించి తెలుగు భాషను ప్రోత్సహించాలి. విజయవాడ ప్రాశస్త్యాన్ని ఇక్కడి చారిత్రక, కళల వైభవాన్ని ప్రజలకు తెలియచేస్తూ భవిష్యత్తు తరాలకు అందించేందుకు ఇలాంటి ఉత్సవాలు గొప్ప వేదిక"-వెంకయ్యనాయుడు, పూర్వ ఉప రాష్ట్రపతి

"ఇన్నాళ్లూ మైసూరు ఉత్సవాలు గురించి మాట్లాడుకునే వారికి ఇకపై విజయవాడ దసరా ఉత్సవాలే గుర్తు రావాలి. కొండ మీద దుర్గమ్మ, కొండ కింద కృష్ణమ్మ ఉన్న పుణ్యభూమిపై వేడుక వన్‌ టైమ్‌ వండర్‌గా మిగిలిపోకూడదు. లండన్‌లో నిర్వహించే వింటర్‌ వండర్‌ ల్యాండ్‌గా దినదిన ప్రవర్థమానం కావాలి"-నారా లోకేశ్, మంత్రి

