విజయవాడలో తగ్గుతున్న డయేరియా - భయాందోళన వద్దంటున్న వైద్యులు
వైద్యశిబిరం ఏర్పాటు చేసి చికిత్స అందిస్తున్న వైద్యులు - క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్న కొత్త కేసుల సంఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 7:10 PM IST
Vijayawada Diarrhea Cases Under Control: విజయవాడ రాజరాజేశ్వరిపేటలో డయేరియా అదుపులోకి వస్తోంది. కొత్త కేసులు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. రాజేశ్వరిపేటలో వైద్య శిబిరంతోపాటు విజయవాడ జీజీహెచ్లో బాధితులు కోలుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం 60 మంది బాధితులు రెండు చోట్ల చికిత్సలు పొందుతున్నారు. తాగునీటి శాంపిళ్లను ప్రయోగశాలకు పంపిన అధికారులు, వాటి ఫలితాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.
విజయవాడ రాజరాజేశ్వరిపేటలో వారం రోజుల నుంచి అతిసారం చుక్కలు చూపిస్తుంది. వాంతులు, విరేచనాలతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. స్వల్ప లక్షణాలున్నవారికి రాజరాజేశ్వరిపేటలో ఏర్పాటు చేసిన వైద్యశిబిరంలో చికిత్సలు అందిస్తుండగా పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉన్నవారిని జీజీహెచ్కు తరలించి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 313 కేసులు నమోదు కాగా, ప్రస్తుతం 60 మంది వరకు చికిత్సలు పొందుతున్నారు. చికిత్స తీసుకొని మరో 253 మంది ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు. గత 6 రోజులతో పోల్చిచూస్తే పరిస్థితి కాస్త కుదుటపడింది.
కొత్త కేసుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. బాధితులకు శిబిరాల్లోనే మందులతోపాటు ఐవీ ప్లూయిడ్స్ అందిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న వైద్యసదుపాయాలు బాగున్నాయని బాధితులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అన్నీ సక్రమంగా అందివ్వడం వల్ల వేగంగా కోలుకున్నామని బాధితులు చెబుతున్నారు. బాధితులు కూలీ పని చేసుకునేవారు కావడం వలన ఉపాధిపరంగా ప్రభుత్వం సాయం అందించాలని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఆహార పదార్థాలతోపాటు కుటుంబానికి 10 వేల రూపాయలు చొప్పున ఆర్థికసాయం అందించాలని ప్రజాసంఘాల నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
రాజరాజేశ్వరిపేటలో ముందుజాగ్రత్తగా రక్షితనీటి పథకం తాగునీటి సరఫరాను ఆపేశారు. దానికి బదులుగా ఇంటింటికీ వాటర్ క్యాన్లను అందిస్తున్నారు. సమస్య తీవ్రం కాకుండా మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్లను మూసివేశారు. హోటళ్లను, కిరాణా షాపులను, చిన్నచిన్న దుకాణాలను మూసివేయించారు. కాచి చల్లార్చిన నీటిని తాగాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. కేసుల ఉద్ధృతి తగ్గిందని, ప్రజలు భయాందోళన చెందవద్దని జిల్లా వైద్యఆరోగ్యశాఖ అధికారి సుహాసిని కోరారు.
తొలి విడతలో పంపిన వాటర్ శాంపిల్స్ నెగిటివ్గా వచ్చాయని, రెండో విడత, మూడో విడత శాంపిళ్లను బయోలాజికల్ పరీక్షల కోసం పంపామని, ఇంకా వాటి ఫలితాలు రావాల్సి ఉందని డీఎంహెచ్వో సుహాసిని చెప్పారు. స్థానిక పాఠశాలలో 24 గంటలపాటు పనిచేసేలా కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 200 మంది వరకు వైద్యులు, సిబ్బంది రేయింబవళ్లు పని చేస్తున్నారు. త్వరలోనే అతిసారం పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"డయేరియా కేసులు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకూ 313 కేసులు నమోదైనప్పటికీ, డిశ్చార్జ్ అయి ఇంటికి వెళ్లిన వాళ్లు 253 మంది ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికి కేవలం 60 మంది మాత్రమే చికిత్స పొందుతున్నారు. 24 గంటల పాటు సేవలు అందిస్తున్నాం. శాంపిల్స్లో మొదటి విడతవి అన్నీ నెగటివ్ అనే వచ్చింది. మరిన్ని పరీక్షలకు సంబంధించిన ఫలితాలు వచ్చిన తరువాత ప్రణాళిక ఏంటి అనేది నిర్ణయిస్తాం". - సుహాసిని, జిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారి, విజయవాడ
