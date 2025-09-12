విజయవాడలో 102 మందికి డయేరియా - కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు - 48 మందికి కొనసాగుతున్న చికిత్స
న్యూరాజరాజేశ్వరిపేటలో డయేరియా కేసులకు కారణాలను శోధిస్తున్న అధికారులు - ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని, వదంతులు నమ్మొద్దని కోరిన ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 9:47 AM IST
Vijayawada Diarrhea Cases: విజయవాడ న్యూరాజరాజేశ్వరి పేటలో డయేరియా కేసుల నమోదు కలకలం రేపుతున్నాయి. మొత్తం 102 మంది వ్యాధి బారిన పడగా, 48 మంది చికిత్స పొందుతున్నారు. 54 మంది కోలుకుని ఇళ్లకు వెళ్లారు. స్థానికంగా జరిగిన రెండు మరణాలు డయేరియా వల్లే సంభవించాయని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. అధికారులు తాగునీటి సరఫరాలో సమస్యలు లేవని చెబుతున్నా, పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఇంకా రంగు మారిన నీరే సరఫరా చేస్తున్నారు. నగరంలో డయేరియా తరచూ ప్రబలుతూనే ఉంటోంది.
గతంలో మొగల్రాజపురంలో కలుషిత నీరు తాగి ఓ వ్యక్తి చనిపోగా, 10 మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారు. డయేరియా కారణంగా ప్రాణ నష్టం జరగలేదని, వదంతులు నమ్మొద్దని మంత్రి నారాయణ చెబుతున్నారు. సహాయం కోసం 9154970454 నంబర్తో కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ లక్ష్మీశ తెలిపారు.
గురువారం నాటికి న్యూరాజరాజేశ్వరీ పేటలో డయేరియాతో 102 కేసులు నమోదు కాగా, వీరిలో 54 మంది కోలుకున్నారని వైద్యశాఖాధికారులు చెబుతున్నారు. మిగిలిన 48 మంది జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. నగరంలో సరఫరా అవుతున్న నీటి నాణ్యత ఎప్పుడూ ప్రశ్నార్థకంగానే మారుతోంది. నీటి సరఫరా కోసం ఏడాదికి రూ.58 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నా, ప్రజలకు స్వచ్ఛ జలాలు ఇవ్వడం సాధ్యం కావడం లేదు. నగరంలో రామకృష్ణాపురం, రాజరాజేశ్వరీపేట, ప్రకాశ్నగర్, ఎల్బీఎస్ నగర్, శాంతినగర్, కండ్రిగ, భవానీపురం, హౌసింగ్బోర్డు కాలనీ, కొత్తపేట, చిట్టినగర్, ఇస్లాంపేట, తదితర ప్రాంతాల్లో చాలా చోట్ల పాత పైపు లైన్లతోనే నెట్టుకొస్తున్నారు.
500 నుంచి 1000 ప్రాంతాల్లో లీకేజీలు: నగరంలో లీకేజీలు ఉన్న ప్రాంతాలు 500 నుంచి 1000 వరకు ఉంటాయి. డ్రైనేజీ, తాగునీటి పైపులు ఒకే చోట ఉండటంతో లీకులున్న చోట మురుగునీరు తాగునీటి పైపుల్లో కలిసి నీరు కలుషితమవుతోంది. నగరంలో 13 లక్షల మంది జనాభా ఉన్నారు. 3.16 లక్షల కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. మొత్తం 72 వాటర్ ట్యాంకులున్నాయి. మురికివాడలు, శివారు, కొండ ప్రాంతాల్లో 4.5 లక్షల మంది జనాభా నివసిస్తున్నారు. 1.26 లక్షల కుళాయి కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. నగర వ్యాప్తంగా ఒక రోజులో 38 ఎంజీడీలు (Million Gallons per Day) నీరు సరఫరా అవుతుంది. దీనిలో లీకేజీల వల్ల 30 శాతం నీరు వృథా అవుతుంది.
న్యూరాజరాజేశ్వరి పేట జేఎన్ఎన్యూఆర్ఎం బ్లాకుల్లో తాగునీరు, వాడకం నీరు ఒకే పైపు లైన్లో వస్తున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంత కాలంగా నీరు రంగు మారి వస్తోందని చెబుతున్నారు. మరోవైపు నగరపాలక సంస్థ వైద్య సిబ్బంది ఆ ప్రాంతంలో ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రజల పరిస్థితి తెలుసుకున్నారు. వారి ఇళ్లలో తాగుతున్న నీటి నమూనాలు సేకరించారు. స్థానికంగా జరిగిన వినాయక నిమజ్జనంలో ఆహారం వికటించి అనారోగ్యం వచ్చిందని అధికారులు చెబుతుండగా, తరచూ రంగుమారిన నీరు సరఫరానే కారణమని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే అక్కడి నీరు, బాధితుల రక్తం, మూత్ర, మల నమూనాలు ల్యాబుకు పంపించగా ఫలితాలు రావాల్సిం ఉంది. స్థానికంగా విక్రయిస్తున్న ఆహారం, మాంసం ఇతర దుకాణాల్లో సమస్యలు ఉన్నాయన్న ఉద్దేశంతో ఆహార భద్రత అధికారులు 15 దుకాణాలపై తనిఖీలు నిర్వహించారు. 3 చోట్ల నమూనాలు సేకరించారు. స్థానిక పాఠశాలలో వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు. 24 గంటల పాటు 150 మంది సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటున్నారు. ముందస్తు అప్రమత్తత కోసం అంబులెన్సులు అందుబాటులో ఉంచారు. కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభావం ఉన్న 11 వార్డుల్లో 11 మంది ప్రత్యేక అధికారులను నియమించారు.
ఆయా వార్డుల్లో తాగునీరు, ఆహారం, పారిశుద్ధ్యం, అత్యవసర చికిత్స, చిన్నారులు, వృద్ధులు, గర్భిణిలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. డయేరియా కారణంగా ప్రాణ నష్టం జరగలేదని, వదంతులు నమ్మొద్దని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. న్యూరాజరాజేశ్వరీపేట, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మంత్రి పర్యటించారు. శిబిరంలో బాధితులను పరామర్శించారు. కలెక్టరేట్లో అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. వైద్య పరీక్షల ఫలితాలు రాగానే సమస్యకు అసలు కారణాలు తెలుస్తాయన్నారు. సహాయం కోసం 9154970454 నంబర్తో కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ లక్ష్మీశ తెలిపారు.
