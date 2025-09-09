సైబర్ నేరగాళ్ల ఎత్తు - వ్యాపారులు చిత్తు - జరభద్రం
సైబర్ నేరగాళ్ల మాస్టర్ ప్లాన్ - భారీ ఎత్తున డబ్బులను పోగొట్టుకుంటున్న వ్యాపారస్తులు
Published : September 9, 2025 at 5:07 PM IST
Cyber Fraud in NTR District: సైబర్ నేరగాళ్లు రోజుకో ఎత్తుగడతో మోసాలకు తెరదీస్తున్నారు. ఇటీవల తాజాగా బ్యాంకు ఖాతాలకు డబ్బులు జమ చేయించుకుని, వాటితో వేరొకరిని మోసం చేస్తున్నారు. బంగారం అమ్మేవారు, కొనుగోలు చేసే వారి ఆధార్ కార్డు, పాన్కార్డు తీసుకుని బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా లావాదేవీలను నిర్వహించి బంగారాన్ని విక్రయిస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ కూడా మోసాలు జరుగుతుండటంతో ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఇలాంటి వరస ఘటనలు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
విజయవాడలోని చిట్టినగర్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి వన్టౌన్లో వస్త్ర వ్యాపారం చేస్తుంటారు. 3 నెలల క్రితం అతని ఖాతాలో రూ.29,000 జమ అయ్యాయి. అయితే తర్వాత రోజు అతని ఖాతా ఆకస్మికంగా ఫ్రీజ్ అయింది. అదేమని సంబంధిత వ్యక్తి అడిగితే బెంగళూరులో నమోదైన ఒక నేరంలో సైబర్ నేరగాళ్లు ఇతని బ్యాంకు ఖాతాకు ఆ రూ.29 వేలను పంపించారు. దానిపై కేసు నమోదవడంతో పోలీసులు ఖాతాను స్తంభింపచేశారు.
సైబర్ నేరగాళ్ల ఎత్తుకు చిత్తు: గొల్లపూడికి చెందిన వ్యాపారి ఒకరు ఆన్లైన్లో సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు ఒక ఖాతాలో రూ.11 లక్షలను జమ చేశారు. అయితే అది తునిలోని ఒక బంగారం కొట్టు యజమానిదని తెలిసింది. సైబర్ నేరగాడు కార్ల యజమానిని మోసగించి బంగారు నగల దుకాణం ఖాతాకు డబ్బులు జమ చేయించుకున్నాడు. ఆ డబ్బుతో బంగారం కొనుగోలు చేసి అక్కడి నుంచి ఉడాయించాడు.
ప్రధానంగా ఈ రెండు కేసుల్లో సైబర్ నేరగాళ్ల ఎత్తుకు వ్యాపారులే మోసపోయారు. తునిలోని బంగారం షాపు యజమాని కొనుగోలుదారుడి ఆధార్కార్డు, పాన్ కార్డు తీసుకుని నగదు తన ఖాతాలో జమ అయిన తర్వాతే బంగారాన్ని ఇచ్చారు. కానీ ఆ డబ్బు సైబర్ నేరగాళ్లు పంపించింది కావడంతో వారు పోలీసు కేసులో ఇరుక్కుపోయారు. వస్త్ర వ్యాపారి కూడా రూ.29,000 ఎవరు పంపించారనే విషయాన్ని గుర్తించలేకపోయారు.
అప్రమత్తంగా ఉండాలి: ఒక్క వ్యాపారులే కాదు, సాధారణ ప్రజలను కూడా ఈ తరహాలో మోసం చేస్తున్నారు. మా స్నేహితుడు డబ్బులు వేస్తాడు, వాటిని విత్డ్రా చేసి ఇవ్వండని అపరిచితులు అడిగితే ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ నమ్మకండి. ఎదుట వ్యక్తులను మోసగించి మీ ఖాతాకు డబ్బులు వేస్తూ ఉండవచ్చు. మీరు నమ్మి డబ్బులను వేయించుకుని అపరిచితుడికి విత్డ్రా చేసి ఇచ్చారో మీరు సైబర్ నేరంలో ఇరుక్కున్నట్లేనని భావించాలి. అంతేకాకుండా మీ ఖాతా కూడా ఫ్రీజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
అందుకే దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అపరిచితులకు మీ ఖాతా వివరాలను ఇవ్వకండి. డబ్బులు జమ చేయించేందుకు అంగీకరించకండి. యూపీఐ లావాదేవీల కోసమని అపరిచిత వ్యక్తులకు మీ చరవాణి నంబరు ఏ మాత్రం ఇవ్వకండి. లేకపోతే అక్కడ కూడా మోసపోయే ప్రమాదం ఉంది. మీ ఖాతాకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తి డబ్బులు పంపిన వెంటనే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయండి. లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తప్పవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
