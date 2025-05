ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 14, 2025 at 9:43 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 10:01 PM IST 2 Min Read

Govindappa Balaji Remand : ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో 33వ నిందితుడిగా ఉన్న గోవిందప్ప బాలాజీకి విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ఈనెల 20వరకు రిమాండ్‌ విధించింది. దీంతో ఆయణ్ని అధికారులు విజయవాడ జైలుకు తరలించారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో జరిగిన లిక్క్ స్కాంల కొల్లగొట్టిన రూ.వేల కోట్ల ముడుపుల సొత్తును డొల్ల కంపెనీలకు మళ్లించి అంతిమ లబ్ధిదారుకు చేర్చడంలో గోవిందప్ప బాలాజీ కీలక పాత్ర పోషించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో 33వ నిందితుడిగా (ఏ33)గా ఉన్న గోవిందప్ప బాలాజీ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్​ మోహన్​రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడు. జగన్‌ సతీమణి భారతి తరఫున ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ ఆయన చూస్తుంటారు. నెల రోజులుగా పరారీలో ఉన్న గోవిందప్ప బాలాజీ కోసం మూడు రాష్ట్రాల్లో సిట్ బృందాలు గాలించాయి. కర్ణాటక, తమిళనాడు సరిహద్దుల్లోని చామరాజనగర జిల్లా బీఆర్‌హిల్స్‌ అటవీ ప్రాంతంలో గోవిందప్ప బాలాజీ ఉన్నారని గుర్తించి అక్కడే మాటు వేశాయి. AP Liquor Scam Updates : మంగళవారం నాడు ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ఎరకనగడ్డె కాలనీలోని ఓ వెల్‌నెస్‌ సెంటర్‌ బయట గోవిందప్ప బాలాజీని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ట్రాన్సిట్‌ వారంట్‌ నిమిత్తం ఆయన్ను ఎలందూరు కోర్టులో హాజరుపరిచారు. అనంతరం విజయవాడకు తీసుకొచ్చి ఇవాళ ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. బాలాజీ అరెస్ట్​తో ఈ కుంభకోణంలో అసలైన కుట్రదారులు, సూత్రధారుల పేర్లు బయటకొచ్చే అవకాశం ఉంది. Govindappa Balaji Remand Report : మరోవైపు గోవిందప్ప బాలాజీ గురించి రిమాండ్‌ రిపోర్టులో పలు కీలక అంశాలను సిట్‌ ప్రస్తావించింది. మద్యం కుంభకోణం సిండికేట్‌లో ఆయన కీలక పాత్రని పేర్కొంది. కెసిరెడ్డికి గోవిందప్ప అత్యంత సన్నిహితుడని తెలిపింది. ప్రధాన బ్రాండ్లు ఆపి అనుకూల బ్రాండ్ల విడుదల్లో కీలక పాత్ర పోషించారని వివరించింది. సొంత బ్రాండ్లు మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చి రూ.కోట్లు కొల్లగొట్టారని వెల్లడించింది.

