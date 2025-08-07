Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

లిక్కర్ స్కాంలో ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి కీరోల్ - ఏసీబీ కోర్టుకు తెలిపిన ప్రాసిక్యూషన్స్‌ జేడీ - ACB COURT ON ACCUSED PETITIONS

మద్యం కేసులో వేర్వేరు కారణలతో పిటిషన్లు దాఖలు చేసిన నిందితులు - బుధవారం నాడు విచారణ జరిపిన విజయవాడ కోర్టు

ACB Court on Liquor Case Accused Petitions
ACB Court on Liquor Case Accused Petitions (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 10:10 AM IST

2 Min Read

ACB Court on Liquor Case Accused Petitions : మద్యం కుంభకోణం కేసులో పలువురు నిందితులు దాఖలు చేసిన వివిధ వేర్వేరు పిటిషన్లపై బుధవారం నాడు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు విచారణ జరిపింది. మాజీ ఐఏఎస్‌ అధికారి ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలు బెయిల్ పిటిషన్లపై కోర్టులో వాదనలు సాగాయి. లిక్కర్ స్కాంలో ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలు కీలకంగా వ్యవహరించారని ప్రాసిక్యూషన్స్‌ జేడీ రాజేంద్రప్రసాద్‌ కోర్టుకు తెలిపారు. వీరి పాత్రపై ఇంకా దర్యాప్తు జరుగుతోందని చెప్పారు. ఈ మేరకు బెయిల్ పిటిషన్లను తోసిపుచ్చాలని జేడీ వాదనలు వినిపించారు.

గత ప్రభుత్వ హయాంలో సీఎంవోలో ఉన్న ధనుంజయరెడ్డి మద్యం పాలసీ, కుంభకోణంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారని కోర్టుకు వివరించారు. కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి కూడా కుట్రలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారని చెప్పారు. వీరి పాత్రలపై స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. కేసు విచారణ ఇంకా పూర్తి కాలేదన్నారు. ఈ దశలో నిందితులకు బెయిల్‌ ఇవ్వడం వల్ల దర్యాప్తుపై పడుతుందని జేడీ రాజేంద్రప్రసాద్‌ వాదించారు.

AP Liquor Scam Probe : రెండున్నర నెలల నుంచి నిందితులు రిమాండ్‌లోనే ఉన్నారని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది మాజీ ఏజీ శ్రీరామ్​ కోర్టుకు తెలిపారు. వీరు సమాజంలో హోదా కలిగిన వ్యక్తులని పేర్కొన్నారు. బెయిల్‌ ఇస్తే దర్యాప్తునకు సహకరిస్తారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం వీరు ఏ పదవుల్లో లేరన్నారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు ముగియడంతో తుది తీర్పు నిమిత్తం న్యాయాధికారి భాస్కరరావు ఈనెల 12కి వాయిదా వేశారు.

అదేవిధంగా తిరుపతిలోని స్విమ్స్‌లో ఫిజయోథెరపీ చేయించుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని మద్యం కేసులో నిందితుడు వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కర్​రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను ఏసీబీ కోర్టు తిరస్కరించింది. ఫిజియోథెరపీ అవసరమైన సందర్భంలో విజయవాడలో తగిన వసతులున్న ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయించుకోవచ్చని కోర్టు తెలిపింది. మరోవైపు ఇంటి నుంచి ఆహారం తెప్పించుకునేందుకు అనుమతించాలని చెవిరెడ్డి దాఖలు చేసిన మరో పిటిషన్​పై విచారణ జరిపిన కోర్టు ఆయనకు వారంలో మూడు రోజుల పాటు ఇంటి నుంచి భోజనం తెప్పించేందుకు అనుమతిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

రాజ్‌ కెసిరెడ్డి పిటిషన్‌ను రిటర్న్‌ చేసిన న్యాయాధికారి : ఏ-1 రాజ్‌ కెసిరెడ్డి బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై కౌంటర్‌ దాఖలు చేయాలని ఆదేశిస్తూ కేసును ఈ నెల 11కు వాయిదా వేసింది. మరోవైపు హైదరాబాద్‌లో నగదు స్వాధీనం చేసుకున్న ఫామ్‌హౌస్, వర్ధమాన్‌ కాలేజీలోని సీసీ కెమెరాల రెండు వారాల ఫుటేజిని భద్రపర్చేలా ఆదేశాలివ్వాలన్న రాజ్‌ కెసిరెడ్డి పిటిషన్‌ను న్యాయాధికారి భాస్కరరావు రిటర్న్‌ చేశారు. సాంకేతిక కారణాలతో ఈ పిటిషన్‌ను అనుమతించకుండా వెనక్కి ఇచ్చారు.

మరోవైపు వైరల్‌ ఇన్ఫెక్షన్‌తో ఇబ్బంది పడుతున్న రాజ్‌ కెసిరెడ్డిని బుధవారం ఉదయం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు తీసిన స్కాన్‌లో కిడ్నీలో ఐదు రాళ్లున్నట్లు బయటపడింది. పలు పరీక్షలు నిర్వహించారు. జ్వరం తగ్గేందుకు మందులు ఇచ్చారు. తిరిగి మరోసారి పరీక్షలు చేయనున్నారు. అనంతరం తిరిగి జైలుకు తీసుకొచ్చారు.

ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసు - 12 మంది నిందితులకు రిమాండ్‌ పొడిగింపు

'సీజ్ చేసిన డబ్బును బ్యాంకులో జమ చేశాం' - ఏసీబీ కోర్టుకు తెలిపిన సిట్

ACB Court on Liquor Case Accused Petitions : మద్యం కుంభకోణం కేసులో పలువురు నిందితులు దాఖలు చేసిన వివిధ వేర్వేరు పిటిషన్లపై బుధవారం నాడు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు విచారణ జరిపింది. మాజీ ఐఏఎస్‌ అధికారి ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలు బెయిల్ పిటిషన్లపై కోర్టులో వాదనలు సాగాయి. లిక్కర్ స్కాంలో ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలు కీలకంగా వ్యవహరించారని ప్రాసిక్యూషన్స్‌ జేడీ రాజేంద్రప్రసాద్‌ కోర్టుకు తెలిపారు. వీరి పాత్రపై ఇంకా దర్యాప్తు జరుగుతోందని చెప్పారు. ఈ మేరకు బెయిల్ పిటిషన్లను తోసిపుచ్చాలని జేడీ వాదనలు వినిపించారు.

గత ప్రభుత్వ హయాంలో సీఎంవోలో ఉన్న ధనుంజయరెడ్డి మద్యం పాలసీ, కుంభకోణంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారని కోర్టుకు వివరించారు. కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి కూడా కుట్రలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారని చెప్పారు. వీరి పాత్రలపై స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. కేసు విచారణ ఇంకా పూర్తి కాలేదన్నారు. ఈ దశలో నిందితులకు బెయిల్‌ ఇవ్వడం వల్ల దర్యాప్తుపై పడుతుందని జేడీ రాజేంద్రప్రసాద్‌ వాదించారు.

AP Liquor Scam Probe : రెండున్నర నెలల నుంచి నిందితులు రిమాండ్‌లోనే ఉన్నారని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది మాజీ ఏజీ శ్రీరామ్​ కోర్టుకు తెలిపారు. వీరు సమాజంలో హోదా కలిగిన వ్యక్తులని పేర్కొన్నారు. బెయిల్‌ ఇస్తే దర్యాప్తునకు సహకరిస్తారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం వీరు ఏ పదవుల్లో లేరన్నారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు ముగియడంతో తుది తీర్పు నిమిత్తం న్యాయాధికారి భాస్కరరావు ఈనెల 12కి వాయిదా వేశారు.

అదేవిధంగా తిరుపతిలోని స్విమ్స్‌లో ఫిజయోథెరపీ చేయించుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని మద్యం కేసులో నిందితుడు వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కర్​రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను ఏసీబీ కోర్టు తిరస్కరించింది. ఫిజియోథెరపీ అవసరమైన సందర్భంలో విజయవాడలో తగిన వసతులున్న ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయించుకోవచ్చని కోర్టు తెలిపింది. మరోవైపు ఇంటి నుంచి ఆహారం తెప్పించుకునేందుకు అనుమతించాలని చెవిరెడ్డి దాఖలు చేసిన మరో పిటిషన్​పై విచారణ జరిపిన కోర్టు ఆయనకు వారంలో మూడు రోజుల పాటు ఇంటి నుంచి భోజనం తెప్పించేందుకు అనుమతిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

రాజ్‌ కెసిరెడ్డి పిటిషన్‌ను రిటర్న్‌ చేసిన న్యాయాధికారి : ఏ-1 రాజ్‌ కెసిరెడ్డి బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై కౌంటర్‌ దాఖలు చేయాలని ఆదేశిస్తూ కేసును ఈ నెల 11కు వాయిదా వేసింది. మరోవైపు హైదరాబాద్‌లో నగదు స్వాధీనం చేసుకున్న ఫామ్‌హౌస్, వర్ధమాన్‌ కాలేజీలోని సీసీ కెమెరాల రెండు వారాల ఫుటేజిని భద్రపర్చేలా ఆదేశాలివ్వాలన్న రాజ్‌ కెసిరెడ్డి పిటిషన్‌ను న్యాయాధికారి భాస్కరరావు రిటర్న్‌ చేశారు. సాంకేతిక కారణాలతో ఈ పిటిషన్‌ను అనుమతించకుండా వెనక్కి ఇచ్చారు.

మరోవైపు వైరల్‌ ఇన్ఫెక్షన్‌తో ఇబ్బంది పడుతున్న రాజ్‌ కెసిరెడ్డిని బుధవారం ఉదయం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు తీసిన స్కాన్‌లో కిడ్నీలో ఐదు రాళ్లున్నట్లు బయటపడింది. పలు పరీక్షలు నిర్వహించారు. జ్వరం తగ్గేందుకు మందులు ఇచ్చారు. తిరిగి మరోసారి పరీక్షలు చేయనున్నారు. అనంతరం తిరిగి జైలుకు తీసుకొచ్చారు.

ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసు - 12 మంది నిందితులకు రిమాండ్‌ పొడిగింపు

'సీజ్ చేసిన డబ్బును బ్యాంకులో జమ చేశాం' - ఏసీబీ కోర్టుకు తెలిపిన సిట్

For All Latest Updates

TAGGED:

YSRCP LIQUOR SCAM UPDATESAP LIQUOR SCAM PROBEACB COURT ON LIQUOR CASEACB COURT ON LIQUOR CASE PETITIONSACB COURT ON ACCUSED PETITIONS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఉత్తరాఖండ్​, హిమాచల్​లో భారీ వరదలతో బీభత్సం- కైలాష్​ యాత్ర బంద్​- రూ.417 కోట్ల నష్టం!

ఆర్​బీఐ కీలక నిర్ణయం- వడ్డీ రేట్లు యథాతథం

'శ్రావణ' వేళ వివాహాల జోరు - మండపాలకు ఫుల్ డిమాండ్‌

సెప్టెంబరు 1 నుంచి రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్‌కు గుడ్‌బై-  ఈ నిర్ణయంతో ఎవరికి లాభం?  ఎవరికి నష్టం?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.