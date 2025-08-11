Essay Contest 2025

’ఆడుదాం ఆంధ్రా’లో జరిగిన అక్రమాలపై విజిలెన్స్‌ అధికారుల నివేదిక - YSRCP ILLEGALITIES IN ADUDUAMANDHRA

వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఆడుదాం ఆంధ్రాలో అవినీతి - పోటీల నిర్వహణకు రూ.14.99 కోట్లు ఖర్చు, సరైన భోజన సదుపాయం కల్పించలేదని క్రీడాకారుల ఆందోళన, ముగింపు కార్యక్రమం ఖర్చు రూ.2.70 కోట్ల వ్యయంపైనా పలు అనుమానాలు

Vigilance officials Report For Aadudam Andhra irregularities
Vigilance officials Report For Aadudam Andhra irregularities (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 9:51 AM IST

3 Min Read

Vigilance officials Report For Aadudam Andhra irregularities During YSRCP Regime: ఆడుదాం ఆంధ్రా కార్యక్రమం ద్వారా వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్‌ అవినీతి ఆట ఆడినట్లు తెలుస్తోంది. క్రీడా పరికరాల కొనుగోళ్లు, అదే విధంగా పంపిణీ నుంచి పోటీల నిర్వహణ వరకు అనేక అక్రమాలు జరిగాయి. చివరకి ముంగిపు పోటీల వేళ క్రీడాకారులకు వసతి కల్పన పేరిట కూడా నిధులు పక్కదారి పట్టించారు. ఈ అక్రమాలన్నింటిపై విజిలెన్స్‌ అధికారులు నివేదిక సిద్ధం చేశారు. త్వరలోనే ప్రభుత్వానికి అందించనున్నారు.

అక్రమాలపై నివేదిక సిద్ధం చేసిన ఈడీ: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నిర్వహించిన "ఆడుదాం ఆంధ్రా" కార్యక్రమంలో నిధులు దుర్వినియోగం అయ్యాయన్న ఫిర్యాదులపై దర్యాప్తు చేసిన విజిలెన్స్, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ విభాగం ప్రాథమిక నివేదికను సిద్ధం చేసింది. డీజీపీ పరిశీలన తర్వాత ప్రభుత్వానికి అందజేయనుంది. క్రీడా పరికరాల కొనుగోళ్ల నుంచి క్రీడాకారులకు పంపిణీ, పోటీల నిర్వహణ నుంచి విజేతలకు నగదు బహుమతుల కేటాయింపు వరకు అన్ని కోణాల్లోనూ విజిలెన్స్‌ అధికారులు విచారణ చేశారు. పలు జిల్లాల్లో నిధులు దుర్వినియోగమైనట్లు గుర్తించారు.

’ఆడుదాం ఆంధ్రా’లో జరిగిన అక్రమాలపై విజిలెన్స్‌ అధికారుల నివేదిక (ETV)

విజిలెన్స్‌ నివేదికలోనే దుర్వినియోగమైన సొమ్ము ఎన్ని కోట్లో బయటపడనుంది. ఆడుదాం ఆంధ్రా కార్యక్రమంలో అప్పటి క్రీడల శాఖ మంత్రి రోజా, శాప్‌ ఛైర్మన్‌ బెరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డి అవకతవకలకు పాల్పడినట్లు కూటమి ఎమ్మెల్యేలు ఆరోపించారు. శాప్‌ ప్రస్తుత ఛైర్మన్‌ రవినాయుడు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ప్రభుత్వం విజిలెన్స్‌ విచారణకు ఆదేశించింది. విజయవాడలోని శాప్‌ ప్రధాన కార్యాలయంతో పాటు జిల్లా క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ కార్యాలయాల్లోనూ విజిలెన్స్‌ అధికారులు తనిఖీలు చేసి పలు కీలక దస్త్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

క్రీడా పరికాల కొనుగోళ్లలో కమీషన్లు: గత ప్రభుత్వం ఆడుదాం ఆంధ్రా కార్యక్రమానికి ఖర్చు చేసిన రూ.119 కోట్లలో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయనేది ప్రధాన అభియోగం. ప్రత్యేకంగా 37.50 కోట్ల వ్యయంతో క్రీడా పరికాల కొనుగోళ్లలో కమీషన్ల వ్యవహారం నడిచినట్లు పలు ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. దిల్లీ, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, బెంగళూరు తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన ఆరు సంస్థల నుంచే క్రీడా పరికరాలను కొనుగోలు చేశారు. క్రీడలతో ఏ మాత్రం సంబంధం లేని రోడ్లు, భవనాల శాఖ ద్వారా అప్పట్లో టెండర్లు పిలిచి సరఫరా సంస్థలను ఎంపిక చేశారు.

ఆడడం మొదలుపెట్టిన వెంటనే క్రికెట్‌ బ్యాట్లు విరిగిపోవడం ద్వారా అప్పట్లో వీటి నాణ్యతపై అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అత్యధిక జిల్లాల్లో ఆన్‌లైన్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకునే క్రీడాకారులు లేక పోటీలు తూతూమంత్రంగా నిర్వహించారు. దారినపోయే వారందరినీ తీసుకొచ్చి పోటీల్లో నిలబెట్టారు. పోటీల నిర్వహణకు 14.99 కోట్లు ఖర్చుగా చూపారు. విజేతలకు నగదు బహుమతుల కేటాయింపులోనూ భారీగా అక్రమాలు జరిగాయి. వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలకు, జిల్లా క్రీడా అధికారుల కుటుంబసభ్యులు, అనుచరులకు కూడా నగదు బహుమతులు ఇచ్చేశారు.

వసతి కల్పన పేరుతో నిధులు పక్కదారి: క్రీడాకారులకు టీ షర్టుల కొనుగోళ్లలోనూ పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు జరిగాయన్నది అభియోగం. నాసిరకం టీ షర్టులు కొని కొందరు కమీషన్లు జేబుల్లో వేసుకున్నారు. అప్పట్లో ప్రభుత్వ పెద్దలకు శాప్‌లోని కొందరు అధికారులు తొత్తులుగా వ్యవహరించారు. వీరిలో కొందరు ఇప్పటికీ కీలక స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నారు. విశాఖలో నిర్వహించినటువంటి ఆడుదాం ఆంధ్రా ముగింపు కార్యక్రమం కోసం చేసిన 2.70 కోట్లకుపైగా వ్యయం పైనా పలు అనుమానాలు వ్యక్తం గమనార్హం.

టిడ్కో ఇళ్లలో క్రీడాకారులకు వసతి చూపించి దీని కోసం రూ.45 లక్షలకు పైగా వెచ్చించినట్లుగా లెక్కలు చూపారు. భోజనాలకు గాను 65.51 లక్షలు ఖర్చు చేసినట్లుగా చూపించగా, సరైన భోజన సదుపాయాన్ని కల్పించలేదని అప్పట్లో క్రీడాకారులు తీవ్ర ఆందోళనలకు దిగారు. ముగింపు ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న వీవీఐపీలు, వీఐపీల కోసం రూ.30 లక్షలు, మైదానాల్లో ఏర్పాట్లు, ఫొటో, వీడియోగ్రఫీకి రూ.36 లక్షలు ఖర్చు చేసినట్లు చూపి నిధుల దుర్వినియోగానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.


ఆడుదాం ఆంధ్రాలో అక్రమాలు - శాప్‌ కార్యాలయంలో విజిలెన్స్ తనిఖీలు

నీ రాక - మాకో శాపం స్వామీ! 'ఆడుదాం ఆంధ్రా' ముగింపుతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి

