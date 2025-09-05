YSRCP Leaders Irregularities in Jagananna Colonies : గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ దోపిడీని అజెండాగా మార్చుకుంది. ఇప్పటికే మద్యం, ఇసుకలో అక్రమాలు వెలుగులోకి రాగా తాజాగా జగనన్న కాలనీల్లోని దోపిడీ విజిలెన్స్ విచారణలో బట్టబయలైంది. ఆప్షన్-3 పేరుతో ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టకుండానే చేపట్టినట్లు బిల్లులు చేయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత తోపుదుర్తి ప్రకాశ్రెడ్డి బంధువు సంస్థ రాక్రీట్కి 80 కోట్ల రూపాయలు దారాదత్తం చేశారు. మరోవైపు నెల్లూరు జిల్లాలోనూ రూ.100 కోట్ల కుంభకోణం జరిగినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది.
కాదేదీ దోపిడీకి అనర్హం అన్నట్లు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ పార్టీ నేతలు ప్రజాధనాన్ని జలగల్లా పీల్చేశారు. మద్యం, ఇసుక, గనులు, మట్టి చివరికి పేదల ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని కూడా వదిలిపెట్టలేదు. జగనన్న కాలనీల్లో ఆప్షన్-3 పేరుతో ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టకుండానే చేపట్టినట్లు బిల్లులు చేయించుకుని పేదల నిధుల్ని బొక్కేశారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సిమెంటు, ఇనుమును పక్కదారి పట్టించి జేబులు నింపేసుకున్నారు.
కాలనీలు కాదు ఊళ్లు కడతామన్నారు - కట్చేస్తే 'రూ.500 కోట్లు బొక్కేశారు'
వైఎస్సార్సీపీ నేత, రాప్తాడు మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాశ్రెడ్డి బంధువు, అనుచర వర్గానికి చెందిన రాక్రీట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇలా రూ. 80.05 కోట్ల నిధుల్ని పక్కదారి పట్టించింది. నెల్లూరు జిల్లాలోనూ రూ.100 కోట్లు దారి మళ్లించినట్లు తేలింది. మార్కెట్ ధర కంటే అదనంగా పెట్టి ఇనుము కొనడం వల్ల రూ.10 కోట్లు దుర్వినియోగమైంది. కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన విజిలెన్స్ విచారణలో ఈ అక్రమాలన్నీ వెలుగులోకి వచ్చాయి. వీటిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందింది.
వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ టెండరు విధానాన్ని పాటించకుండానే ఏకంగా రూ.1,100 కోట్ల విలువైన 63 వేల ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని రాక్రీట్ సంస్థకు కట్టబెట్టింది. అత్యంత నాసిరకంగా పనులు చేపడుతున్నా పట్టించుకోలేదు. అప్పట్లో తోపుదుర్తి ప్రకాశ్రెడ్డే నేరుగా జోక్యం చేసుకుని బిల్లులు విడుదల చేయించుకున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. ఇంటి నిర్మాణం ప్లింత్ బీమ్ స్థాయిలో ఉంటే రూ.20 వేలు చెల్లించాలి. స్థానిక అధికారులు బేస్మెంట్ స్థాయి వరకు పూర్తయినట్లు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసి, రూ.60 వేలు చెల్లించారు.
అవినీతిలో వైఎస్సార్సీపీ కొత్తదారులు - కౌలుకు జగనన్న కాలనీలు
ఇలా రూ.35 కోట్లు దుర్వినియోగం జరిగిందని విజిలెన్స్ గుర్తించింది. ఇళ్ల నిర్మాణానికి గుత్తేదారుకు ప్రభుత్వమే ఇనుము, సిమెంటు అందించాలనేది నిబంధన. అయితే వాటి బదులుగా రూ.33 కోట్ల నగదు చెల్లించేశారు. కొన్నిచోట్ల ఇవ్వాల్సిన ఇనుము, సిమెంటు కంటే అదనంగా ఇచ్చారు. ఇలా మరో రూ.12 కోట్ల వరకు దుర్వినియోగమైందని బయటపడింది. కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే రాక్రీట్ చేపట్టిన ఇళ్ల నిర్మాణాలన్నింటినీ నిలిపేసింది.
నెల్లూరు జిల్లాలో చేపట్టిన ఆప్షన్-1, 2, 3 ఇళ్ల నిర్మాణాల్లో బోయిళ్ల కన్స్ట్రక్షన్స్, బోయిళ్ల జనార్దన్ సంస్థలు రూ. 10 కోట్ల మేర అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. జేఎన్ఆర్, బోయిళ్ల కన్స్ట్రక్షన్స్, బోయిళ్ల జనార్దన్ సంస్థలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 69,470 గృహాలను నిర్మిస్తున్నాయి. చూడటానికి ఇవి మూడు కంపెనీలైనా నడిపించేది ఒక్కరే. నెల్లూరు జిల్లాలో బోయిళ్ల జనార్దన్ సంస్థ 5,768, బోయిళ్ల కన్స్ట్రక్షన్స్ 19వందల 11 ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టాయి. వాటిలో వరుసగా ఏడున్నర కోట్లు, 2 కోట్ల 70 లక్షల రూపాయల అవకతవకలు జరిగినట్లు నివేదిక తేల్చింది.
గుడివాడలో బూతుల నేత అక్రమాలు - రూ.100 కోట్లు కొట్టేసిన గడ్డం గ్యాంగ్
జిల్లాలో ఈ సంస్థలు అత్యంత నాసిరకంగా ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టాయి. నిర్దేశిత పరిమాణంలో సిమెంటును ఉపయోగించకుండా పక్కదారి పట్టించాయి. దీంతో ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తికాక ముందే నెర్రెలిచ్చేశాయి. కొన్నిచోట్ల బేస్మెంట్ స్థాయిలోనే చెదిరిపోతున్నాయి. ఈ గుత్తేదారు గత ఎన్నికల్లో ఉదయగిరి, ఆత్మకూరు నియోజకవర్గాల్లో వైఎస్సార్సీపీకి నిధులు సమకూర్చారనే ఆరోపణలున్నాయి. ఇవి కాకుండా జిల్లాల్లో 176 గుత్తేదారు సంస్థలు చేపట్టిన 24 వేల ఇళ్ల నిర్మాణంలోనూ మరో రూ.53.9 కోట్లు పక్కదారి పట్టినట్లు తేలింది. ఇక్కడ ఆప్షన్ 1, 2 కింద లబ్ధిదారులు చేపట్టిన ఇళ్ల నిర్మాణంలోనూ అవకతవకలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. నిర్మాణాలు వివిధ దశలకు చేరకుండానే చేరినట్లు చూపించి లబ్ధిదారుల ఖాతాలకు అధికంగా నిధులొచ్చేలా చేశారు. ఇలా రూ. 36 కోట్లు దారి మళ్లాయి.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఆప్షన్-3 కింద రాక్రీట్, బోయిళ్ల, ఇతర గుత్తేదారు సంస్థలు చేపట్టిన ఇళ్ల నిర్మాణంలో అక్రమాలు జరిగినట్లు గుర్తించిన రూ.143 కోట్లను ఆయా సంస్థల నుంచే రికవరీ చేయాలని విజిలెన్స్ సూచించింది. ఈ అవినీతిలో భాగస్వాములైన 416 మంది క్షేత్రస్థాయి అధికారులపై క్రమశిక్షణ చర్యలకు సిఫార్సు చేసింది. ఇందులో నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన అధికారులే 365 మంది ఉన్నారు. వీరిలో గృహనిర్మాణ శాఖ వారు 71 మంది, గ్రామ సచివాలయాల సిబ్బంది 211 మంది, వార్డు సచివాలయాల సిబ్బంది 83 మంది ఉన్నారు.
ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి కాకపోయినా విద్యుత్ - జగనన్న కాలనీల్లో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల దందా