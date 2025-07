ETV Bharat / state

'ఇది మా పరిధి కాదు వెళ్లండి' - జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్​కు పోలీసుల నిరాకరణ - POLICE NOT REGISTER ZERO FIR

Police Not Register ZERO FIR ( ETV Bharat )

Published : July 15, 2025 at 7:27 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Victims Suffer Due to Police Not Register ZERO FIR : 3 రోజుల క్రితం రంగారెడ్డి జిల్లా ఎల్బీనగర్‌లోని రాచకొండ క్యాంపు ఆఫీస్​ ముందు వాహనం దగ్ధం అయింది. ఎల్బీనగర్‌ పోలీసులు వివరాలన్నీ సేకరించారు. సరిహద్దు విషయంలో అనుమానం వచ్చి తర్జనభర్జన పడి నాగోల్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధి అని నిర్ధారణకు వచ్చారు. అక్కడ కేసు నమోదు చేశారు.

సమస్యతో పోలీస్‌స్టేషన్‌కు వచ్చేవారికి చట్ట ప్రకారం న్యాయం చేయాల్సిన పోలీసులు 'సరిహద్దు' పేరిట బాధితులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్‌ విధానం ఉన్నా ' ఇది మా పరిధి కాదు వెళ్లండి' అంటూ తిప్పి పంపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొత్త పోలీస్‌స్టేషన్‌ల మధ్య ఈ సమస్య అధికంగా ఉంది. కొత్త పోలీస్‌స్టేషన్​లు ఏర్పాటై రెండు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా పరిస్థితిలో మార్పు రావడం లేదు. కొన్ని సందర్భాల్లో సమస్య అంతా చెప్పాక ఫలానా పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లమని సూచనలు చేస్తుండడంతో బాధితులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పోలీస్ స్టేషన్​లోకి అడుగుపెట్టగానే ఫలానా ఠాణాకు వెళ్లాలంటూ సూచనలు : రోడ్డు ప్రమాదం, చోరీ, దాడులు నేరం ఏదైనా బాధితులు పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు తొలుత జీడీలో నమోదు చేసి తరువాత ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేయాలి. కొన్ని ఫిర్యాదులకు న్యాయ సలహా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బాధితులు కంప్లైంట్​ చేసేందుకు వెళ్లినప్పుడు రిసెప్షన్‌ దగ్గర ఉండే సిబ్బంది ఘటన జరిగింది ఎక్కడ? ఉండేది ఎక్కడ? అంటూ ప్రశ్నించి ఫలానా పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లాలంటూ సూచనలు చేస్తున్నారు. సాధారణంగా పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లి కంప్లైంట్ చేయాలంటే భయపడే సామాన్యులు ఈ తీరుతో ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

సంబంధం లేదు అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్న పోలీసులు : నిజానికి ఘటన ఎక్కడ జరిగినా బాధితులు సమీప పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కంప్లైంట్ చేసే అవకాశం ఉంది. సరిహద్దులతో సంబంధం లేకుండా అక్కడి పోలీసులు జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసి సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్​కు బదిలీ చేయాలి. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి ఇందుకు చాలా విరుద్ధంగా ఉంది. కేవలం మహిళలపై నేరాల్లోనే దీన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఇతర ఘటనల్లో సంబంధం లేదు అన్నట్లుగా పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్నారు.