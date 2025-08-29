Kamareddy Floods Affect : రెండు రోజులు కురిసిన భారీ వర్షాలకు రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో వరద చేరి ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఈ భారీ వర్షంతో కామారెడ్డి పట్టణం పూర్తిగా కకావికలం అయ్యింది. బుధవారం కురిసిన కుంభవృష్టి శాంతించడంతో బాధితులు కొంత ఉపశమనం పొందారు. దానినుంచి తేరుకున్న బాధితులు పునరావాస కేంద్రాలను వీడి ఇప్పుడిప్పుడే తమ ఇళ్లకు చేరుకుంటున్నారు. ఇళ్లల్లో కూరుకుపోయిన బురదును చూసి బాధితులు ఆశ్యర్యపోయారు. పేరుకుపోయిన బురదను, పాడైన నిత్యావసర సరుకులను, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను చూసి కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వమే తమని ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.
బురదతో దర్శనమిస్తున్న కాలనీలు : కామారెడ్డి పట్టణంలో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో కుండపోత వర్షం కురవడంతో నీటమునిగిన జీఆర్కాలనీ, హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలు వరద నుంచి బయటపడ్డాయి. అయితే బురదతో దర్శనమిస్తున్నాయి. రెండ రోజులుగా పునరావాస కేంద్రాల్లో తలదాచుకున్న బాధితులు ఇళ్లకు చేరుకుని బురదను చూసి బోరుమంటున్నారు. వారి నిత్యావసర వస్తువులు, ఎలక్ర్టానిక్ వస్తువులు, ఫర్నీచరు, పుస్తకాలు బురదతో నిండిపోయాయి. ట్యాంకర్లు, పెద్దవాగు నుంచి మోటర్లతో ఇళ్లలోని బురదను తొలగిస్తున్నారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు బాధితులకు సహకరిస్తున్నాయి.
ట్యాంకర్లు రావడంలేదు : జీఆర్ కాలనీలోకి ట్యాంకర్లు రాకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని కాలనీవాసులు వాపోతున్నారు. కనీసం మున్సిపాలిటీ సిబ్బందైనా వచ్చి చెత్తను తొలగించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. కామారెడ్డి పెద్దచెరువు ఎగువన ఉన్న తిమ్మపల్లి చెరువు గట్టు తెగడంతో పెద్దవాగుకు వరద భారీగా పోటెత్తిందని బాధితులు చెబుతున్నారు. పెద్దవాగు పరివాహక ప్రాంతం కబ్జాకు గురికావడం కూడా వరద పోటెత్తడానికి కారణమని అంటున్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
"కనీసం మున్సిపాలిటీ వారు వచ్చి చెత్తను తీసుకువెళ్లినా ఈ ప్రాంతం కొంత శుభ్రపడుతుంది. అయితే వారూ రావటంలేదు. తినడానికి తిండిలేక, తాగటానికి నీరు లేరు లేక అవస్థలు పడుతున్నాము. మా బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలో అర్థం కావటం లేదు. వర్షం వచ్చే సమయంలో కూడా వాగు సాధారణంగా ఉండేది. అయితే ఒక్కసారిగా వరద వచ్చేయడంతో బయటకు వెళ్లే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. మా ఇళ్లలో అన్నీ వస్తువులూ పాడైపోయాయి. మాకు సాయం కూడా ఆలస్యంగా అందింది. ప్రభుత్వం ఇకనైనా వరదలు వచ్చే సమయంలో తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి." - స్థానికులు
కొట్టుకుపోయిన వాహనాలు : పెద్దవాగు ఉద్ధృతితో హౌసింగ్బోర్డు కాలనీకి చెందిన కార్లు కొట్టుకుపోయాయి. కాలువ పక్కనే వినాయక విగ్రహాలు తయారు చేసి అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉంచగా అవి కూడా వరద విలయానికి నామరూపాలు లేకుండా పోయాయి. కామారెడ్డి - సిరిసిల్ల రోడ్డు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యింది. రాజీవ్పార్కు ఎదురుగా నాలా ధ్వంసం కావడంతో వాహనాలు రాకపోకలు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఏ అధికారి వచ్చి సహాయకచర్యలు చేపట్టలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
రహదారులు పునరుద్ధరించడంతో రాకపోకలు : భారీగా వర్షాల నేపథ్యంలో కామారెడ్డి జిల్లాలోని 44వ నంబరు నేషనల్ హైవేపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. రోడ్డు కోతకు గురికావడం వల్ల వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఫలితంగా గురువారం హైదరాబాద్ నగరం నుంచి ఆదిలాబాద్ వైపు వెళుతున్న వాహనాలు నెమ్మదిగా కదిలాయి. సుమారు గంటకు పైగా ఇలాంటి పరిస్థితి నెలకొంది. సదాశివనగర్ మండలం నుంచి భిక్కనూర్ టోల్గేట్ వరకు సుమారు 15 కిలోమీటర్ల మేర దారిపొడవునా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. కాగా ప్రస్తుతం కామారెడ్డి - హైదరాబాద్ రహదారిలో రాకపోకలను పునరుద్ధరించడంతో వాహనాలు సాఫీగా సాగిపోతున్నాయి. కామారెడ్డి - సిరిసిల్ల మార్గంలో రహదారుల మరమ్మతులు కొనసాగుతున్నాయి.
