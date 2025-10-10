ETV Bharat / state

వైసీపీ నేత పేరు చెప్పి రూ.18 కోట్లు వసూలు చేసిన మహిళ - డబ్బులు అడిగితే తిరిగి బాధితులపైనే!

మహిళ ఘరానా మోసంపై బాధితుల ఫిర్యాదు - రూ.18 కోట్లు మోసం చేసిందని పోలీసులకు బాధితుల ఫిర్యాదు - వైసీపీ నేత చెవిరెడ్డి పేరు చెప్పి విద్య అనే మహిళ మోసం చేసిందన్న బాధితులు

Woman Cheated of Rs.18 Crores
Woman Cheated of Rs.18 Crores (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 8:34 AM IST

2 Min Read
Woman Cheated of Rs.18 Crores : నేటి సమాజంలో ఆర్థిక నేరాలు పెరుగుతున్నాయి. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో కొంతమంది మహిళలూ అమాయక ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. సాధారణంగా అధిక వడ్డీ లేదా తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయనే మాటలతో వారిని నమ్మించి, ఆ డబ్బును తమ ఖాతాల్లో జమ చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఓ ఘటన నగరంలో తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. ఓ మహిళ అధిక వడ్డీ ఇస్తానని, బంగారం ఇస్తానని చెప్పి పలువురు మహిళల నుంచి రూ.కోట్లు కాజేసింది. ఈ మోసాన్ని గ్రహించి డబ్బు తిరిగి అడగడానికి వచ్చిన బాధితులపై రౌడీలతో దాడి చేయించింది. అసలేమైందంటే?

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్‌చెరులో విద్య అనే మహిళ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన వైసీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌ రెడ్డి పేరు చెప్పి మహిళల వద్ద రూ.కోట్లు తీసుకుని మోసం చేసింది. డబ్బులు అడిగేందుకు వచ్చిన బాధితులపై రౌడీలతో దాడి చేయించింది. చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన విద్య అనే మహిళ 2022లో సికింద్రాబాద్‌లో నివాసం ఉండి, చాలా మంది మహిళలను పరిచయం చేసుకుంది.

దాదాపు రూ.18 కోట్లు మోసం : వీరికి అధిక వడ్డీ ఇస్తానని, మరికొంతమందికి బంగారం ఇస్తానని చెప్పి మహిళల నుంచి దాదాపు రూ.18 కోట్లు తీసుకుంది. డబ్బులు తీసుకున్న అనంతరం సికింద్రాబాద్ నుంచి సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్​చెరులోని ఓ విల్లాలో ఉంటుంది. అయితే మహిళలు డబ్బులు అడగడంతో రేపు మాపు అంటూ కాలం గడుపుకుంటూ వచ్చింది. బాధితులు డబ్బులు ఇవ్వమని గట్టిగా అడగడంతో గురువారం తన ఇంటికి రమ్మని చెప్పింది.

సుత్తితో, కర్రలతో మహిళలపై దాడి : దాదాపు 15 మంది ఆమె ఇంటికి వెళ్లడంతో విద్య తన అనుచరులతో కలిసి రాడ్లు, సుత్తి, కర్రలతో మహిళలపై దాడి చేసింది. దీంతో కలమ్మ అనే మహిళకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో పటాన్​చెరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా, వైద్యులు ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. ఆమెను మెరుగైన చికిత్స కోసం ఉస్మానియాకు తరలించారు. మిగతా బాధితులు పటాన్​చెరు పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

''జైపూర్​ నుంచి హోల్​సేల్​లో కేజీ లెక్కన గోల్డ్​ తీసుకొస్తా అని చెప్పింది. రూ.35 వేలకు తులం ఇస్తా అని నమ్మించింది. నాకు డబ్బులు కడితే నేను తెస్తా అని చెప్పడంతో ఓ ప్లాట్​ అమ్మి డబ్బులు ఇచ్చాను. ఆరుగురి దగ్గర డబ్బు అప్పు చేసి, ఆమెకు డబ్బులు ఇప్పించా. మొత్తం కలిపి రూ.58 లక్షలు ఒకటి, మరో రూ.38 లక్షలు ఒకటి ఇప్పించా. రెండు నెలల క్రితం ఆ డబ్బులు అడగడానికని వెళితే, రెండుసార్లు నాపై దాడి చేసింది. సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్​ చూశారు కానీ పటాన్​చెరువు సీఐ దానిపై యాక్షన్​ తీసుకోలేదు. తాజాగా మరోసారి వెళితే ఇప్పుడు రౌడీలతో దాడి చేయించింది.'' - కలమ్మ, తీవ్రంగా గాయపడిన మహిళ

