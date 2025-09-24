విజయవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ దంపతులు
దుర్గమ్మ సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు చేసిన ఉపరాష్ట్రపతి దంపతులు - పున్నమిఘాట్లో జరిగే ఉత్సవ్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 5:18 PM IST
CP Radhakrishnan Visits Vijayawada Kanaka Durga Temple: ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ విజయవాడ పర్యటనలో బిజీబిజీగా గడుపుతున్నారు. తన పర్యటనలో భాగంగా ఆయన దుర్గగుడి చేరుకుని కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అర్చకులు వేదమంత్రోచ్చారణలతో ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి, ఆలయ పాలకమండలి ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణ తదితరులు ఉప రాష్ట్రపతి దంపతులకు స్వాగతం పలికారు. ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేసి, అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించేలా సదుపాయాలు కల్పించారు.
దుర్గమ్మ ఆశీస్సులు - ప్రజల అభ్యున్నతి కోరిన ఉప రాష్ట్రపతి: దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న అనంతరం ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ అమ్మవారి ఆశీస్సులు లభించాలని ఆకాంక్షించారు. "ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలి, ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో జీవించాలి" అని అమ్మవారిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు. విజయవాడలో దుర్గమ్మను దర్శించడం తనకు ఎంతో సంతోషాన్నిచ్చిందని పేర్కొన్నారు. విజయవాడ దేశంలోనే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. పరిశ్రమలు, విద్య, వైద్య రంగాల్లో వేగవంతమైన అభివృద్ధి సాధిస్తున్న విజయవాడ భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ గుర్తింపును పొందుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దేశ ప్రజలు, రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉపరాష్ట్రపతి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఉపరాష్ట్రపతిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత తొలిసారిగా రాధాకృష్ణన్ విజయవాడ కనదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్గానూ అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చారు. ఈసారి ఉపరాష్ట్రపతి తన భార్య సుమతి, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జగన్మాత ఆలయానికి వచ్చి అన్నపూర్ణాదేవి అలంకరణలోని అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు విశేష భోగ నివేదన అనంతరం ఉపరాష్ట్రపతి ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సమాచారశాఖ మంత్రి కొలుసు పార్ధసారధి, దేవాదాయశాఖ తరఫున కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్, దుర్గగుడి పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ, ఈవో శీనానాయక్, ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున జిల్లా కలెక్టరు డాక్టరు జి.లక్ష్మీశ, నగర పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు, వీఎంసీ కమిషనర్ ధ్యాన్చంద్ర సాదర స్వాగతం పలికారు. దుర్గామల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం పండితులు ఆలయ మర్యాదలతో పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారు.
అమ్మవారి గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించిన ఉపరాష్ట్రపతి గోడలపై అమ్మవారి అలంకరణ విశేషాలతో కూడిన ఫొటోలను, ధ్వజస్తంభాన్ని దర్శించుకుని నమస్కరించారు. అంతరాలయంలో మాతాన్నపూర్ణశ్వేరి ఎంతో సౌందర్యంగా భిక్షాందాహి అంటూ పరమేశ్వరుడు పాత్ర పట్టుకుని నిలుచున్న అలంకరణను ఉపరాష్ట్రపతి దంపతులు ఎంతో తన్మయత్వంతో తిలకించి పులకించారు. లలితాత్రిపురసుందరీదేవి నామాలు, ఖడ్గమాల అర్చనతో అమ్మలగన్న అమ్మకు పూజలు చేసిన పండితులు, ఉపరాష్ట్రపతి, ఇతర కుటుంబ సభ్యుల పేరిట అర్చన చేశారు. దుర్గాష్టకాన్ని ఉపరాష్ట్రపతి పఠించి, అమ్మ ఎదుట తన భక్తిని చాటుకున్నారు.
అనంతరం పండితులు వేద ఆశీర్వచనం పలికారు. మరింత ఉన్నత హోదా పొందాలని ఆకాంక్షించారు. అమ్మవారి ఆలయానికి గవర్నర్గా గతంలో వచ్చిన విషయాలను పండితులు ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ వద్ద ప్రస్తావించగా, ఎంతో శక్తివంతమైన అమ్మవారి అనుగ్రహంతోనే తాను ఉపరాష్ట్రపతిని కాగలిగానని, తనకు శక్తి ఉన్నంత వరకు ప్రజలకు సేవ చేస్తానని పండితులకు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా బదులిచ్చారు. విజయవాడ అమ్మవారి ఆలయ విశిష్టత గురించి పండితులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని పండితులు అందజేశారు. ఆలయం తరఫున అమ్మవారి చిత్రపటం, పట్టువస్త్రాలను కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్, ఈవో శీనానాయక్ బహుకరించారు.
అమ్మవారి ఉత్సవ సేవా కమిటీ సభ్యులు దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చిన ఉపరాష్ట్రపతికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆలయంలో పండితులు, పరిచారికులు, నాదస్వర సిబ్బంతోను, సేవా కమిటీతోనూ గ్రూపు ఫోటోలు దిగిన ఉపరాష్ట్రపతికి వారికి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దర్శన అనంతరం బయటకు వెళ్తూ అనూహ్యంగా మీడియా పాయింట్ వద్దకు వచ్చిన ఉపరాష్ట్రపతి కొద్దిసేపు మాట్లాడారు.
విజయవాడ ఉత్సవ్లో పాల్గొనడం: అనంతరం ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ పున్నమి ఘాట్ వద్ద నిర్వహించిన విజయవాడ ఉత్సవ్లో కూడా పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొనడం స్థానిక ప్రజలకు ఉత్సాహాన్ని కలిగించింది. ఆయన పర్యటనతో ఉత్సవానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ లభించింది.
భద్రతా ఏర్పాట్లు - వీవీఐపీ దర్శనాల రద్దు: ఉప రాష్ట్రపతి పర్యటన నేపథ్యంలో అధికారులు ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు దుర్గగుడిలో వీవీఐపీ దర్శనాలను తాత్కాలికంగా రద్దు చేశారు. సాధారణ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.
స్వాగతం పలికిన గవర్నర్, సీఎం: విజయవాడ చేరుకునే ముందు గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ఉప రాష్ట్రపతికి ఘన స్వాగతం లభించింది. రెండ్రోజుల ఏపీ పర్యటనలో భాగంగా దిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో విమానాశ్రయానికి చేరారు. విమానాశ్రయంలో ఉపరాష్ట్రపతికి గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, పలువురు ఉన్నతాధికారులు, మంత్రులు, ఎంపీలు, కూటమి నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు. విమానాశ్రయంలో ఉపరాష్ట్రపతికి పోలీసులు గౌరవ వందనం చేశారు. రాష్ట్రానికి ఉప రాష్ట్రపతి పర్యటన ఎంతో గౌరవకరమైనదిగా పేర్కొన్నారు. అనంతరం ఉపరాష్ట్రపతి రోడ్డు మార్గంలో విజయవాడ చేరుకున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీకనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు.
తిరుపతి పర్యటన: ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ దంపతులు రాత్రి 7.30 గంటలకు గన్నవరం నుంచి తిరుపతికి బయలుదేరనున్నారు. రాత్రి 8.30 గంటలకు వారు శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్నారు. ఈ పర్యటనతో ఉప రాష్ట్రపతి రాష్ట్ర ప్రజలతో మరింత సన్నిహితమయ్యారు. దుర్గగుడి, విజయవాడ ఉత్సవ్, తిరుపతి దర్శనాల ద్వారా ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తుచేశారు.
62 ఏళ్ల క్రితం నా భర్త అన్న మాటే నిజమైంది: సీపీ రాధాకృష్ణన్ తల్లి