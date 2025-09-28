ETV Bharat / state

పశు వైద్యశాలలలో ఊడిపడుతున్న పెచ్చులు - ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకొని విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సిబ్బంది

కృష్ణా జిల్లాలో అత్యంత దయనీయంగా పశువైద్యశాలల భవనాలు - కాలం చెల్లిన భవనాల్లో పైకప్పుల నుంచి ఊడిపడుతున్న పెచ్చులు - పశువైద్యశాలల్లో మరుగుదొడ్లు, నీరు వంటి కనీస వసతుల లేమి

Veterinary Hospital Buildings Roofs Collapsing At Krishna District
Veterinary Hospital Buildings Roofs Collapsing At Krishna District (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Veterinary Hospital Buildings Roofs Collapsing: కృష్ణా జిల్లాలో పశువైద్యశాలల భవనాలు అత్యంత దయనీయంగా మారాయి. కాలం చెల్లిన భవనాల్లో పైకప్పు నుంచి పెచ్చులూడి పడుతుంటే సిబ్బంది ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకొని విధులు నిర్వహించాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. కొన్నిచోట్ల ఆసుపత్రుల చుట్టూ తుప్పలు పెరిగిపోవడంతో విష కీటకాలు భవనాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి.

కృష్ణా జిల్లాలో పశువుల ఆసుపత్రుల నిర్వహణ కొరవడటంతో చాలాచోట్ల వర్షం వస్తే గోడలు నీరు కారుతున్నాయి. వర్షం కురిసినప్పుడు గోడల్ని తాకితే షాక్‌ కొడుతోంది. జిల్లాలో 25 పశువైద్యశాలలు కూలిపోయే స్థితిలో ప్రమాదకరంగా మారాయి. మచిలీపట్నం డివిజన్‌లో 13, గన్నవరం డివిజన్‌లో 5, గుడివాడ పరిధిలో 6 శిథిలమయ్యాయి. వీటిని కూల్చి కొత్త భవనాలు నిర్మించడం తప్ప ప్రత్యామ్నాయం లేదు.

శిథిలావస్థలో పశు వైద్యశాలలు - ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకొని విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సిబ్బంది (EENADU)

జిల్లాలో 90 శాతం దాతలు ఇచ్చిన భవనాలే: జిల్లాలో సుమారు 120 భవనాలు పాతబడ్డాయి. మరమ్మతులు చేస్తే కొంతకాలం నెట్టుకురావొచ్చు. చాలాచోట్ల మరుగుదొడ్లు, తాగునీరు, వాడుక నీటి సదుపాయాలు లేవు. పశువుల్ని కట్టేసి వైద్యం చేసే ఇనుప గడ్డర్లు తుప్పుపట్టి విరిగిపోయాయి. జిల్లాలోని 90 శాతం భవనాలు దాతలు ఇచ్చినవే. దాదాపు అన్ని భవనాలూ 60 ఏళ్ల కిందటివి కావడంతో శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి.

'కొన్ని వేల జీవాలు వైద్య నిమిత్తం ఇక్కడికి వస్తుంటాయి. పశువైద్యశాల శిథిలావస్థలో ఉంది. గత వైఎస్సార్సీపీ పాలకులు ఎంత మాత్రం పట్టించుకోలేదు. నేను ఈ విషయాన్ని జిల్లా పశువైద్యశాల అధికారులు గానీ, ఈ డివిజన్​ ఇంఛార్జ్​గా నేను మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. ఆయన దీన్ని పరిశీలించారు. దీనికి సంబంధించిన అధికారులతో ఆయన మాట్లాడి, కొత్త భవనం నిర్మించేందుకు కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.' -శ్రీనివాసరావు, సహాయ సంచాలకుడు పశువంవర్ధకశాఖ

ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లోనే విధులు: 60 ఏళ్ల క్రితం దాతలు ఇచ్చిన భవనంలో మచిలీపట్నం డివిజన్‌ డిప్యూటీ కార్యాలయాలు నిర్వహిస్తున్నారు. గోడలకు పగుళ్లు ఏర్పడి, పాచిపట్టాయి. సిబ్బంది గదుల్లో పెచ్చులూడి పడుతున్నాయి. పైకప్పు చువ్వలు బయటకు తేలుతున్నాయి. గుడివాడలో 1974లో నిర్మించిన భవనం శిథిలావస్థకు చేరి తరచూ పెచ్చులూడి పడుతున్నాయి. పిల్లర్లకు పగుళ్లు తేలాయి. గత్యంతరం లేక ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లోనే సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. శిథిల భవనాల స్థానంలో కొత్తవి నిర్మించాలని, అవసరమైన చోట్ల మరమ్మతులు చేయించాలని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

'కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం హెడ్​ క్వార్టర్​ పశువైద్యశాల శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. రైతులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొత్త హాస్పిటల్ కట్టించాలని కోరుతున్నాం. పశువులను వైద్యం కోసం తీసుకువచ్చాను. నా చిన్నప్పటి నుంచి గుడివాడ మండలంలోనే అతిపెద్ద హాస్పిటల్ ఇది. పైన ఇద్దరూ డాక్టర్​ ఉండేందుకు రెసిడెన్స్ సౌకర్యం ఉండేది. ఇప్పుడు డాక్టర్​ సైతం బయట ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది. భవనం పెచ్చులు ఊడి శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. కనీస సౌకర్యాలూ లేని దుస్థితికి చేరుకుంది. కొత్త భవనం నిర్మిస్తే బాగుంటుంది.' - స్థానికులు

