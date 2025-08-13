Heavy Rainfall in Telangana : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. యాదాద్రి భువనగిరి, మహబూబాబాద్, హనుమకొండ, జనగామ, వరంగల్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. దీంతో ఈ ఐదు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రానున్న మూడు రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో భారీ, అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ 'రెడ్' అలర్ట్ ప్రకటించింది. పశ్చిమ- మధ్య, వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో బుధవారం ఏర్పడనున్న అల్పపీడనం శుక్రవారం నాటికి మరింత బలపడనున్నట్లు వాతావరణశాఖ అంచనా వేస్తోంది.
బుధవారం పలు జిల్లా అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. యాదాద్రి భువనగిరి, మహబూబాబాద్ , హనుమకొండ, జనగామ, వరంగల్ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు. పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, భూపాలపల్లి, సిద్దిపేట, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, జగిత్యాల, మంచిర్యాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ అయింది.
నీట మునిగిన పంట పొలాలు : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షం కుస్తుంది. మంచిర్యాల, కుమురంభీం జిల్లాల్లో అత్యధికంగా 23 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. జిల్లాలోని తాండూరులోని రైల్వే అండర్ వంతెన నీట మునిగింది. ముందస్తు జాగ్రత్తగా రైల్వే గేటును అధికారులు మూసివేశారు. భీమిని మండలం పెద్దపేట, రాజారం మధ్య వాగు ఉప్పొంగడంతో రాకపోకలు నిలిచాయి. చిన్నతిమ్మాపూర్ వద్ద ఎర్రవాగు ఉప్పొంగింది. మరోవైపు నల్లవాగు ఉప్పొంగడంతో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి.
జిల్లాల వారీగా వర్షపాతం నమోదు ఇలా : -
|జిల్లాల వారీగా వర్షపాతం నమోదు ఇలా
|జిల్లా
|సెం.మీ
|మంచిర్యాల
|23.3 సెం.మీ
|కుమురంభీం
|23.3 సెం.మీ
|ఆదిలాబాద్
|23.3 సెం.మీ
|కన్నెపల్లి(మంచిర్యాల)
|23.3 సెం.మీ
|భీమిని (మంచిర్యాల)
|22.6 సెం.మీ
|రెబ్బెన(కుమురంభీ)
|22 సెం.మీ
|తాండూరు (మంచిర్యాల)
|18.2 సెం.మీ
|చిట్యాల(భూపాలపల్లి)
|18 సెం.మీ
|మంగపేట(ములుగు)
|16.4 సెం.మీ
|నెన్నెల(మంచిర్యాల)
|14.6 సెం.మీ
|గిన్నెదారి(కుమురంభీం)
|14.6 సెం.మీ
|జంబుగ(కుమురంభీం)
|13.8 సెం.మీ
|జంకాపుర్(మంచిర్యాల)
|13.7 సెం.మీ
|రేగొండ(భూపాలపల్లి)
|13.3 సెం.మీ
|కుంచవల్లి(కుమురంభీం)
|12.7 సెం.మీ
|బెల్లంపల్లి(మంచిర్యాల)
|12.6 సెం.మీ
|పెద్దకోడూరు(సిద్దిపేట)
|12 సెం.మీ
కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో వర్షం దంచికొడుతోంది. దీంతో వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. తిర్యాని మండలం మాణిక్యపూర్వాగు ఉద్ధృతికి రాకపోకలు నిలిచాయి. ఆసిఫాబాద్లోని సందీప్నగర్లో ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరంగల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల వరద ముంపు నుంచి కాలనీవాసుసు తేరుకుంటున్నారు. మైసయ్యనగర్, డీకేనగర్, ఎన్టీఆర్ నగర్, శివనగర్ కాలనీల్లో వరగ కాస్త తగ్గుముఖం పట్టింది. వరద తగ్గడంతో పునరావాస కేంద్రాల నుంచి కాలనీ వాసులు ఇంటికి చేరుకుంటున్నారు.
నిండు కుండలా మారిన నాగార్జున సాగర్ : గత నాలుగైదు రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు నాగార్జున సాగర్ జలశాయం నిండుకుండలా మారింది. ప్రాజెక్టులో 24 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఇన్ఫ్లో 1,74,533 క్యూసెక్కులుగా ఉంటే ఔట్ఫ్లో 2,33,041 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 590 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 589.30గా ఉంది. పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 312.04 టీఎంసీలు కాగా నీటినిల్వ 309.95 టీఎంసీలకు చేరింది.
ప్రమాదకర పరిస్థితి ఉంటే నన్ను సంప్రదించండి : భారీ వర్ష సూచన దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి ఉత్తమ్ సూచించారు. 4 రోజుల పాటు నీటిపారుదల శాఖ అధికారులకు సెలవులు రద్దని వెల్లడించారు. ప్రాజెక్టులు, జలాశయాలు పూర్తిస్థాయిలో గమనిస్తూ ఉండాలని, కాలువలు, చెరువులను పూర్తిస్థాయిలో చూస్తుండాని తెలిపారు. చిన్న నష్టం జరిగే అవకాశం కనిపించినా కలెక్టర్, సీఈ, ఈఎన్సీకి సమాచారమివ్వాలని ఆదేశించారు. నీటిపారుదల ముఖ్యకార్యదర్శి, ఈఎన్సీ పూర్తిస్థాయిలో ప్రాజెక్టులు పర్యవేక్షించాలన్నారు. ప్రమాదకర పరిస్థితి తలెత్తితే ఆయన్ను కూడా సంప్రదించవచ్చని చెప్పారు.
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేశుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద స్థిరంగా ఉంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 2,10,286 క్యూసెక్కులు ఉండగా శ్రీశైలం నుంచి ఔట్ఫ్లో 2,09,533 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ నుంచి 35 వేల క్యూసెక్కులు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడి గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,590 క్యూసెక్కులు నీటిని వదులుతున్నారు. నాలుగు స్పిల్ వే గేట్ల ద్వారా 1,08,628 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 883 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 204.35గా ఉంది.
ప్రాజెక్టులకు పోటెత్తుతున్న వరద : శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 16,027 క్యూసెక్కులు, అవుట్ఫ్లో 551 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్య 20.17 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటి సామర్థ్యం 13.71 టీఎంసీలకు చేరింది. నిర్మల్ జిల్లా కడెం జలాశయానికి వరద నీరు చేరుతోంది. జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 700 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 695.300 అడుగులకు చేరింది. ఇన్ఫ్లో 3242 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. కడెం జలాశయం 2 గేట్ల ద్వారా దిగువకు 12,135 క్యూసెక్కుల నీటి విడుదల చేస్తున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా సింగూరు ప్రాజెక్టుకు వరద నీరు కొనసాగుతుంది. ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 4,638 క్యూసెక్కులు, ఔట్ఫ్లో 633 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 29.917 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటి సామర్థ్యం 22.145 టీఎంసీలకు చేరింది.
