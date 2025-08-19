ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దంచికొడుతున్న వానలు - మరో 2 రోజులు ఇవే పరిస్థితులు! - HEAVY RAINFALL EFFECT IN TELANGANA

వరద నీరు ఇళ్లల్లోకి రావడంతో తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ప్రజలు - వరద ఉద్ధృతి పెరగడంతో ఉగ్రరూపం దాల్చిన పలు ప్రాజెక్టులు - ప్రాజెక్టుల వద్ద గేట్లు ఎత్తి నీటిని కిందకు వదులుతున్న అధికారులు

Heavy Rainfall in Telangana
Heavy Rainfall in Telangana (ETV Bharat AI Generated)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2025 at 7:31 AM IST

Heavy Rainfall in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. వాగులు, వంకలు పొంగి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఇళ్లల్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పంట పొలాలు నీట మునగడంతో రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. నిజామాబాద్ జిల్లా సాలుర వద్ద మంజీర నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తడంతో మంజీరాలో వరద ప్రవాహం మరింత పెరిగింది. రెంజల్ మండలం కందకుర్తి వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇరిగేషన్ అధికారులు సూచించారు. నందిపేట్ మండలంలోని ఉమ్మెడలోని ఉమామహేశ్వర ఆలయం నీట మునిగింది.

భారీ వర్షాలకు జనజీవనం అస్తవ్యస్తం - భారీ వర్షాలతో పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకలు (ETV)

కొట్టుకుపోయిన బ్రిడ్జి : శ్రీరాం సాగర్​ ప్రాజెక్ట్​లోకి భారీగా నీరు చేరడంతో ఉమ్మెడ బ్రిడ్జి వద్ద గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. రెంజల్ మండలం కందకుర్తి వద్ద గోదావరి పుష్కర ఘాట్లను నిజామాబాద్​ పోలీస్ కమిషనర్ సీపీ సాయిచైతన్య పరిశీలించారు. రానున్న రెండు మూడు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ సమాచారం మేరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. భారీ వర్షాలకు హైదరాబాద్‌లో అంబర్‌పేట్‌ నుంచి దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ వైపు వెళ్లే మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జి ఒక భాగం పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకొని సగం వరకు కొట్టుకుపోయింది. వాహనదారులు వెళ్లకుండా ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రత్యేకంగా బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేసి ట్రాఫిక్​ను మరో మార్గంలోకి మళ్లిస్తున్నారు.

చేపల కోసం వెళ్లి గల్లంతు : చేపల వేటకు వెళ్లి ఓ యువకుడు గల్లంతైన ఘటన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వలిగొండ మండలం వెల్వర్తిలో చోటుచేసుకుంది. మోత్కూరు మండలానికి చెందిన శివరాత్రి నవీన్, స్నేహితులతో కలిసి కాలువలో చేపలు పట్టబోతు కాలుజారి గల్లంతయ్యాడు. పోలీసులు, స్థానికులతో కలిసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. భువనగిరి మండలం వడపర్తి కత్వ నుంచి పెద్ద చెరువుకు ఎమ్మెల్యే కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి నీటిని విడుదల చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ఇరిగేషన్ అధికారులు, పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.

కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా వాగులు వంకలు ఉప్పొంగుతున్నాయి. పలు గ్రామాలకు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో తాళిపేరు జలాశయానికి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతున్నాయి. జలాశయం వద్ద పది గేట్లు ఎత్తి 24 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని దిగువన ఉన్న గోదావరి నదీలోకి విడుదల చేస్తున్నారు.

నిద్రిస్తుండగా కూలిన ఇళ్లు : భారీ వర్షాలకు జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలో రెండు ఇళ్లు కూలాయి. ఘటనలో కుటుంబ సభ్యులు పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండటంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. సంగారెడ్డి జిల్లా పత్తికుంట తండాలో ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షానికి ఓ ఇల్లు కూలిపోయింది. దీంతో ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న తెజావత్ సునీత, ఆమె కుమారుడు కార్తీక్‌కు గాయాలయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు జోరుగా కురుస్తున్నా, మెదక్ జిల్లాలోని కొన్ని గ్రామాల్లో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది.

నిజాంపేట మండల పరిధిలోని నస్కల్, నగరం, నంద గోకుల్, చల్మెడలో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని రైతులు వాపోయారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో మరో రెండు రోజులు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.

