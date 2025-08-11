Heavy Rains in Telangana from August 13 : పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశాలుండటంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఈ నెల 13వ తేదీ నుంచి 16 వరకు అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, నల్గొండ, మహబూబాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి.
నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు : సోమ, మంగళవారాల్లో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి. ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, వికారాబాద్, హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడనున్నాయి. ఆదివారం (ఆగస్టు 10న) నిర్మల్ జిల్లా అక్కాపూర్లో 11.05 సెంటీమీటర్లు, సూర్యాపేట జిల్లా ఫణిగిరిలో 8.93, ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడలో 7.28 సెంటీమీటర్లు, వరంగల్ జిల్లా దుగ్గొండిలో 6.70 సెంటీమీటర్ల చొప్పున వర్షపాతం నమోదైంది. అలాగే హైదరాబాద్తో పాటు నారాయణపేట, రాజన్న సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి, మెదక్, రంగారెడ్డి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లోనూ అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిశాయి.
వికారాబాద్లో పలు ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం : వికారాబాద్ నియోజకవర్గంలోని ధారూర్, నవాబుపేట, మోమిన్పేటలలో భారీ వర్షం కురవడంతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లాయి. పట్టణ సమీపంలోని సర్పన్పల్లి, శివసాగర్ ప్రాజెక్టులు అలుగులు పారాయి. భారీ వర్షం కురుస్తున్నందున గ్రామాల్లోని రైతులు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఎక్కడైనా పాడుబడ్డ ఇల్లు, భవనాలు ఉంటే ముందుగా గుర్తించి సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండేలా చూడాలన్నారు.
వర్షం కురుస్తున్నందున రైతులు పొలాల వద్ద ఉన్న కరెంటు సరఫరాలో అంతరాయం ఉంటే అధికారులకు సమాచారం అందించాలన్నారు. తొందర పడి బాగు చేసేందుకు ప్రయత్నించి, ప్రమాదాలకు గురికావద్దని సూచించారు. గోధుమగూడా రైల్వే వంతెన వద్ద వరద ఒకేసారి రావడంతో అటు ఇటుగా వెళ్లే గ్రామాల ప్రజలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. నాగారం రైల్వే వంతెన కింద ఆటో నీటిలో ఇరుక్కుపోవడంతో స్థానికులు తాళ్లు కట్టి లాగారు. భారీ వర్షాల సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతిక్ జైన్ మండల, జిల్లా అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు.
భారీ వర్షానికి ఉగ్రరూపం దాల్చిన మూసీ నదీ : గత రెండు మూడు రోజులుగా హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షానికి మూసీ నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వలిగొండ మండలం సంగెం సమీపంలోని భీమలింగం వద్ద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. లో లెవల్ బ్రిడ్జిపై నుంచి వరద నీరు ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తుండటంతో వంతెనపై ఎవరూ ప్రయాణించకుండా పోలీసులు నిషేధాజ్ఞలు విధించారు. బ్రిడ్జికి ఇరువైపులా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో వలిగొండ - భువనగిరి మండలాల్లోని పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
నేడు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు - ఆ 13 జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు