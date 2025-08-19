ETV Bharat / state

తెలంగాణకు వాయు'గండం'! - పలు జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన - VERY HEAVY RAIN IN TELANGANA

ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు చిగురుటాకులా పలు ప్రాంతాలు - ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాలకు అతిభారీ వర్ష సూచన - ఐదు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2025 at 11:48 AM IST

Very Heavy Rain in Telangana : తీవ్ర అల్పపీడన ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలకు తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాలు చిగురుటాకులా వణుకుతున్నాయి. వాగులు వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఈ అల్పపీడనం బలపడి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర తీరాల సమీపంలో మంగళవారం వాయుగుండంగా తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఈ ప్రభావంతో ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, మెదక్, నిర్మల్, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

వాతావరణశాఖ ఐదు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేయగా, మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.

నాగార్జున సాగర్ 26 గేట్లు ఓపెన్ : భారీ వర్షాలతో నాగార్జున సాగర్‌ జలాశయానికి వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది. సాగర్‌ జలాశయం ఇన్‌ఫ్లో 3,71,044 క్యూసెక్కులు కాగా ఔట్‌ఫ్లో 3,98,204 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. ప్రాజెక్టు 26 గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. 24 గేట్లను 10 అడుగులు ఎత్తగా, 2 గేట్లు 5 అడుగులు ఎత్తారు. పూర్తి స్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 312.04 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 297.43 టీఎంసీలు ఉంది.

మరోవైపు నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 80.5 టీఎంసీలు కాగా.. ప్రస్తుతం 73.37 టీఎంసీల నిల్వ ఉంది. ప్రాజెక్టు 39 గేట్ల ద్వారా 2.32 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని అధికారులు గోదావరి నదిలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. కాకతీయ కాలువ ద్వారా 4,700 క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల చేస్తుండాగా, ఇందిరమ్మ వరద కాలువ ద్వారా 18 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వదలుతున్నారు.

ప్రాజెక్టులపై సాయంత్రం సమీక్ష : భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం 37 అడుగులు దాటి ప్రవహిస్తుంది. నీటిమట్టం పెరగడంతో స్నాన ఘట్టాల వద్ద మెట్లు మునిగాయి. కల్యాణకట్ట వరకు వరద నీరు చేరడంతో స్నానాలకు వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు నీటి పారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి అధికారులు, ఇంజినీర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్​ ద్వారా సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. జలాశయాల్లో నీటినిల్వలు, పంపింగ్, ఆయకట్టు ప్రణాళిక అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది.

నిలిచిన బొగ్గు ఉత్పత్తి : పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా సింగరేణి 4 ఉపరితల బొగ్గు గనుల్లో ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. రోజుకు 40 వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం కలిగింది. ప్రాజెక్టు రోడ్లు బురదగా మారడంతో భారీ వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచాయి. ప్రాజెక్టుల్లో చేరిన వరద నీటిని బయటకు పంపేందుకు చర్యలు మోటార్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

