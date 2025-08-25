ETV Bharat / state

కుమార్తెపై అమితమైన ప్రేమ - సొంతూరి రూపురేఖలు మార్చిన తండ్రి - SRIDEVI MEMORIAL TRUST IN AP

కుమార్తె మరణంతో శ్రీదేవి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసిన తండ్రి - సొంత ఊరిలో రూ.1.40 కోట్లతో సేవా కార్యక్రమాలు

SRIDEVI MEMORIAL TRUST SERVICES IN AP
SRIDEVI MEMORIAL TRUST SERVICES IN AP (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 8:42 PM IST

3 Min Read

SRIDEVI MEMORIAL TRUST SERVICES IN AP : కంటికి రెప్పలా అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న కుమార్తె చనిపోతే ఎవరైనా ఏం చేస్తారు? శోకసంద్రంలో మునిగిపోతారు. కొన్నాళ్ల వరకూ ఆ జ్ఞాపకాల తెరల నుంచి కోలుకుని మామూలు మనుషులు కాలేరు. కానీ ఆ తండ్రి మాత్రం అంతటి విషాదాన్ని పంటిబిగువున భరించాడు. కుమార్తె లేదన్న విషయం లోలోపల దహించివేస్తున్నా ఆ బాధ నుంచి బయటపడేందుకు సేవా మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. తాను పుట్టిన ఊరితో పాటు ఊరి మనుషుల అవసరాలు తీరుస్తూ సేవారత్న అవార్డు సైతం అందుకున్నాడు.

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కాళ్ల మండలం కాళ్లకూరుకు చెందిన దాట్ల వెంకటరామరాజు చిన్న కుమార్తె దాట్ల శ్రీదేవి పదహారేళ్ల వయసులో ప్రమాదవశాత్తూ మృతి చెందింది. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న కుమార్తె అకాల మరణం ఆ తండ్రిని ఎంతో కలచివేసింది. ఆ విషాధం నుంచి మరెవరైనా బయటకు పడేవారు కాదేమో కానీ రామరాజు మాత్రం కూతురిపై ఉన్న అమితమైన ప్రేమను సేవకు అంకితం చేయాలనుకున్నాడు. సొంత ఊరిలో శ్రీదేవి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ పేరుతో సేవా సంస్థను ఏర్పాటు చేసి నాలుగేళ్లుగా సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఇప్పటి వరకూ సుమారు రూ. కోటి 40 లక్షలు ఇందుకోసం ఖర్చు చేశారు.

కుమార్తెపై అమితమైన ప్రేమ - సొంతూరి రూపురేఖలు మార్చిన తండ్రి (ETV)

పెద్ద ఎత్తున సేవా కార్యక్రమాలు : సేవా కార్యక్రమాలంటే ఏవో చిన్న చిన్నవి అనుకుంటే పొరపాటే రూ.32 లక్షలతో ఊరిలో మోక్షదామం నిర్మించి అందులో అంత్యక్రియలు, కర్మకాండలు నిర్వహించుకునేందుకు వీలుగా షెడ్డులు ఏర్పాటు చేశారు. ఊరిలో సుమారు రెండు వేల కుటుంబాలకు మంచినీటి క్యాన్లు అందించి నిత్యం రెండు పూటలా ఉచితంగా స్వచ్ఛమైన మంచి నీళ్లు అందిస్తున్నారు. ప్లాంట్ వరకూ వచ్చి నీళ్లు తీసుకెళ్లలేని వృద్ధుల కోసం వాహనం ఏర్పాటు చేసి ఇంటికి పంపుతున్నారు. రూ. 15 లక్షలతో వెంకటేశ్వరస్వామి కోనేరు తవ్వించి అందులో స్నానాల కోసం స్నాన ఘాట్​లు నిర్మించారు. ఊరిలో కాలువలవద్ద మహిళలు బట్టలు ఉతుక్కునేందుకు వీలుగా రేవు ఏర్పాటు చేయించారు.

ఉచిత ఆరోగ్య శిబిరాలు : అంతేనా ఏటా వేసవిలో మజ్జిగ చలివేంద్రాలు, ఉచిత ఆరోగ్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకూ 40 మందికి ఉచిత కంటిశస్త్ర చికిత్సలు చేయించగా 300 మందికి కళ్ల జోళ్లు పంపిణీ చేశారు. ఎవరైనా చనిపోతే మట్టి ఖర్చుల కింద రూ.5వేలు ఇస్తున్నారు. క్రిస్టియన్ పేటలో సుమారు ఆరున్నర లక్షలతో చర్చి, వంతెన నిర్మాణం చేయించారు. ఉదయం సాయంత్రం వేళల్లో గ్రామస్థులు చెట్లకింద కూర్చునేలా 200 సిమెంట్ బళ్లలు ఏర్పాటు చేయించారు.

సేవా రత్న అవార్డు : ఊరిలో ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా శ్రీదేవి ట్రస్ట్ ఉంది అనేంతలా ఊర్లో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ పలు సంస్థల చేతుల మీదుగా సేవా రత్న అవార్డు, కర్ణాటకలోని ఆసియా అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక పరిశోధనా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డాక్టరేట్ కూడా అందుకున్నారు. హైదరాబాద్​లో వ్యాపారం చేస్తున్నా నెలలో కేవలం పది రోజులు మాత్రమే వ్యాపార లావాదేవీలు చూసుకుంటూ మిగిలిన 20 రోజులు స్వగ్రామంలో సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఇప్పటి వరకూ ఇతరులు, దాతల నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోని వెంకట రామరాజు తన గొంతులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకూ ఈ సేవా కార్యక్రమాలను నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తానని చెబుతున్నారు.

అయినవారు చనిపోతే అందరూ కుంగిపోయి, దుఃఖసాగరంలో మునిగిపోతారు. కానీ దాట్ల వెంటకరామరాజు మాత్రం పదుల సంఖ్యలో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

ఆ కార్డు లేకున్నా వైద్యం - రోగులకు అండగా ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ ట్రస్ట్​

మురికివాడల్లో ట్యూషన్‌ సెంటర్లు - సీఏగా పని చేస్తూనే సామాజిక సేవ

SRIDEVI MEMORIAL TRUST SERVICES IN AP : కంటికి రెప్పలా అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న కుమార్తె చనిపోతే ఎవరైనా ఏం చేస్తారు? శోకసంద్రంలో మునిగిపోతారు. కొన్నాళ్ల వరకూ ఆ జ్ఞాపకాల తెరల నుంచి కోలుకుని మామూలు మనుషులు కాలేరు. కానీ ఆ తండ్రి మాత్రం అంతటి విషాదాన్ని పంటిబిగువున భరించాడు. కుమార్తె లేదన్న విషయం లోలోపల దహించివేస్తున్నా ఆ బాధ నుంచి బయటపడేందుకు సేవా మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. తాను పుట్టిన ఊరితో పాటు ఊరి మనుషుల అవసరాలు తీరుస్తూ సేవారత్న అవార్డు సైతం అందుకున్నాడు.

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కాళ్ల మండలం కాళ్లకూరుకు చెందిన దాట్ల వెంకటరామరాజు చిన్న కుమార్తె దాట్ల శ్రీదేవి పదహారేళ్ల వయసులో ప్రమాదవశాత్తూ మృతి చెందింది. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న కుమార్తె అకాల మరణం ఆ తండ్రిని ఎంతో కలచివేసింది. ఆ విషాధం నుంచి మరెవరైనా బయటకు పడేవారు కాదేమో కానీ రామరాజు మాత్రం కూతురిపై ఉన్న అమితమైన ప్రేమను సేవకు అంకితం చేయాలనుకున్నాడు. సొంత ఊరిలో శ్రీదేవి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ పేరుతో సేవా సంస్థను ఏర్పాటు చేసి నాలుగేళ్లుగా సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఇప్పటి వరకూ సుమారు రూ. కోటి 40 లక్షలు ఇందుకోసం ఖర్చు చేశారు.

కుమార్తెపై అమితమైన ప్రేమ - సొంతూరి రూపురేఖలు మార్చిన తండ్రి (ETV)

పెద్ద ఎత్తున సేవా కార్యక్రమాలు : సేవా కార్యక్రమాలంటే ఏవో చిన్న చిన్నవి అనుకుంటే పొరపాటే రూ.32 లక్షలతో ఊరిలో మోక్షదామం నిర్మించి అందులో అంత్యక్రియలు, కర్మకాండలు నిర్వహించుకునేందుకు వీలుగా షెడ్డులు ఏర్పాటు చేశారు. ఊరిలో సుమారు రెండు వేల కుటుంబాలకు మంచినీటి క్యాన్లు అందించి నిత్యం రెండు పూటలా ఉచితంగా స్వచ్ఛమైన మంచి నీళ్లు అందిస్తున్నారు. ప్లాంట్ వరకూ వచ్చి నీళ్లు తీసుకెళ్లలేని వృద్ధుల కోసం వాహనం ఏర్పాటు చేసి ఇంటికి పంపుతున్నారు. రూ. 15 లక్షలతో వెంకటేశ్వరస్వామి కోనేరు తవ్వించి అందులో స్నానాల కోసం స్నాన ఘాట్​లు నిర్మించారు. ఊరిలో కాలువలవద్ద మహిళలు బట్టలు ఉతుక్కునేందుకు వీలుగా రేవు ఏర్పాటు చేయించారు.

ఉచిత ఆరోగ్య శిబిరాలు : అంతేనా ఏటా వేసవిలో మజ్జిగ చలివేంద్రాలు, ఉచిత ఆరోగ్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకూ 40 మందికి ఉచిత కంటిశస్త్ర చికిత్సలు చేయించగా 300 మందికి కళ్ల జోళ్లు పంపిణీ చేశారు. ఎవరైనా చనిపోతే మట్టి ఖర్చుల కింద రూ.5వేలు ఇస్తున్నారు. క్రిస్టియన్ పేటలో సుమారు ఆరున్నర లక్షలతో చర్చి, వంతెన నిర్మాణం చేయించారు. ఉదయం సాయంత్రం వేళల్లో గ్రామస్థులు చెట్లకింద కూర్చునేలా 200 సిమెంట్ బళ్లలు ఏర్పాటు చేయించారు.

సేవా రత్న అవార్డు : ఊరిలో ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా శ్రీదేవి ట్రస్ట్ ఉంది అనేంతలా ఊర్లో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ పలు సంస్థల చేతుల మీదుగా సేవా రత్న అవార్డు, కర్ణాటకలోని ఆసియా అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక పరిశోధనా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డాక్టరేట్ కూడా అందుకున్నారు. హైదరాబాద్​లో వ్యాపారం చేస్తున్నా నెలలో కేవలం పది రోజులు మాత్రమే వ్యాపార లావాదేవీలు చూసుకుంటూ మిగిలిన 20 రోజులు స్వగ్రామంలో సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఇప్పటి వరకూ ఇతరులు, దాతల నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోని వెంకట రామరాజు తన గొంతులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకూ ఈ సేవా కార్యక్రమాలను నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తానని చెబుతున్నారు.

అయినవారు చనిపోతే అందరూ కుంగిపోయి, దుఃఖసాగరంలో మునిగిపోతారు. కానీ దాట్ల వెంటకరామరాజు మాత్రం పదుల సంఖ్యలో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

ఆ కార్డు లేకున్నా వైద్యం - రోగులకు అండగా ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ ట్రస్ట్​

మురికివాడల్లో ట్యూషన్‌ సెంటర్లు - సీఏగా పని చేస్తూనే సామాజిక సేవ

For All Latest Updates

TAGGED:

SOCIAL SERVICES IN KALLAKURUSTORY ON SRIDEVI MEMORIAL TRUSTSERVICE ORGANIZATION ON DAUGHTERSRIDEVI CHARITY TRUSTSRIDEVI MEMORIAL TRUST IN AP

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెళ్లిపై నోరువిప్పిన రాహుల్‌గాంధీ- సెక్యూరిటీని దాటి వచ్చి హగ్, కిస్ ఇచ్చిన ఫ్యాన్​

బాలయ్యకు వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు- ఇండియాలోనే తొలి హీరోగా రికార్డ్!

అంతరిక్షం నుంచి ఎంతో అందంగా​ భారత్- హైదరాబాద్ సూర్యోదయాన్ని 16సార్లు చూశా: శుక్లా

సౌరభ్ గంగూలీకి ప్రమోషన్​! హెడ్​ కోచ్​గా 'దాదా'కు అవకాశం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.