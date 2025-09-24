వాహన కొనుగోళ్ల జాతర - ఒక్కరోజే రూ.15.04 కోట్ల ఆదాయం
దసరా పండగ వేళ వాహనాల కొనుగోళ్ల జోరు - జీఎస్టీ తగ్గింపుతో షోరూంలకు క్యూ కడుతున్న కొనుగోలుదార్లు - ఒక్క రోజే 3,126 కొత్త వాహనాల కొనుగోళ్లు, తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్లు
Published : September 24, 2025 at 10:06 AM IST
Vehicle Purchases Surge during Dussehra Festival : ఈనెల 22 వరకు కొత్త వాహనాలు కొనేందుకు ఎక్కువగా డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చేది. వాహన రకాన్ని బట్టి ధరలు అనేవి మారుతూ ఉండేవి. ఇది వాహన కొనుగోలుదారుడికి భారంగా మారుతూ ఉండేది. వాహన ధరనే కాకుండా అదనంగా జీఎస్టీని కూడా చెల్లించేవారు. అది కొనుగోలుదారుడి నెత్తిమీద బండలా మారేది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీ స్లాబ్లను సోమవారం(ఈనెల 22) నుంచి తగ్గించడంతో వాహనాలు ధరలు భారీగా తగ్గాయి. దీంతో కొనుగోలుదారులు కొత్త వాహనాలను కొనేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో నవరాత్రుల్లోనే సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలకు అసలైన పండగ వచ్చినట్లు అయింది. ఈ క్రమంలో దసరాకు కొత్త వాహనం కొనాలనుకునేవారి కల కూడా నెరవేరుతుంది.
జీఎస్టీ తగ్గించడంతో ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమతో పాటు రవాణాశాఖలో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది. తగ్గిన జీఎస్టీ రేట్లు సోమవారం నుంచి అమల్లోకి రావడంతో కొత్త వాహనాల కొనుగోలుదారులతో వాహన షోరూంలు కలకలలాడుతూ ఉన్నాయి. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే పండగ సందడి నెలకొంది. ఈనెల 22న ఒక్కరోజే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,126 కొత్త వాహనాల కొనుగోళ్లు, తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయంటేనే వాహనాల కొనుగోళ్ల జోష్ ఏవిధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. గతేడాది సరిగ్గా 22వ తేదీన వాహన కొనుగోళ్లు సంఖ్య 286 మాత్రమే ఉంది.
జీఎస్టీ తగ్గింపుతో పెరిగిన వాహనాల కొనుగోళ్లు : జీఎస్టీ తగ్గింపుతో అన్ని రకాల వాహన కొనుగోళ్లు దాదాపు 11 రెట్లు మేర పెరిగాయి. ఈ పెరుగుదలతో షోరూంలు భారీగా ఆదాయాన్ని అర్జిస్తున్నాయి. బోసిపోయిన కొనుగోలు కేంద్రాలు కిటకిటలాడుతున్నాయి. సోమవారం ఒక్కరోజే రూ.15.04 కోట్ల ఆదాయం రాగా, గతేడాది సెప్టెంబరు 22న వచ్చిన ఆదాయం రూ. 97 లక్షలు మాత్రమే.
భారీగా అమ్ముడవుతున్న కార్లు : జీఎస్టీ శ్లాబులు తగ్గింపుతో అన్ని రకాల వాహనాల కొనుగోలులో పన్ను భారం తగ్గింది. ఇది ముఖ్యంగా కార్లపై అధిక ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. గతేడాది సెప్టెంబరు 22తో పోలిస్తే ద్విచక్ర వాహనాల అమ్మకాలు, తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్లు 7.6 రెట్లు పెరిగాయి. కార్ల పెరుగుదల ఏకంగా 24 రెట్లు ఉంది. ఏడాది చివరలో కొంటే అమ్మినప్పుడు మోడల్ ఇయర్ పేరుతో రీసేల్ మార్కెట్లో తక్కువ విలువ అనేది పలుకుతుంది.
అందుకే చాలా మంది కొత్త సంవత్సరం, కొత్త వాహనం అన్న భావనతో జనవరిలోనే వాహనాలను కొనేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు జీఎస్టీ తగ్గడంతో భారీ ఎత్తున కొనుగోళ్లు అనేవి జరుగుతున్నాయి. దసరా పండగ కూడా కొద్దిరోజుల్లో ఉండటంతో పండక్కి కొత్త వాహనం కొనాలనే హుషారు కొనుగోలుదార్లలో కనిపించి షోరూమ్లకు క్యూ కడుతున్నారు. కొనుగోలు ప్రక్రియ పూర్తికాగానే అక్కడే తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిపోతుంది. ఇలా జీఎస్టీ తగ్గింపుతో వాహనాల కొనుగోళ్లు అనేవి ముందుముందు భారీగా ఉండనున్నాయనే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
