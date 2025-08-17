Vegetarian Meat In Konaseema District: మాంసాహారం అనగానే మనకు ఆలోచించకుండా ఠక్కున గుర్తుకొచ్చేది మేక, కోడిమాంసం, చేపలు, రొయ్యలు, పీతలు మొదలైనవి ఉన్నాయి. మరి శాకాహార మాంసం గురించి విన్నారా? అదేంటి శాకాహార మాంసమా? ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో ఇది బాగా పాపులరైంది. అవునా? నిజమా? అని మీరు కూడా నివ్వెరబోతున్నారా! అవును మీరు విన్నది నిజమేనండోయ్ బాబు. కోనసీమ జిల్లాలో ఇప్పుడు ఈ ప్రత్యామ్నాయ వంటకాలను పాక శాస్త్ర నిపుణులు ఘుమఘుమలాడిస్తున్నారు. వివరాల్లోనికి వెళ్తే
మాంసహారాన్ని తలపిస్తోన్న కొంగొత్త పోకడ: సోయాగింజలు, గోధుమ, బఠానీ, అవిసె గింజలు, ఇతర సుగంధ ద్రవ్యాలతో ఈ శాకాహార మాంసాన్ని ఆకర్షణీయంగా తయారు చేస్తున్నారు. చూసేందుకు అచ్చం నిజమైన మాంసాహారం మాదిరిగా రుచి కూడా అలానే ఉండటం విశేషం. ప్రధానంగా కింగ్ఓస్టర్ పుట్టగొడుగులు, సముద్రపు నాచు (సీ వీడ్), బఠానీ, వీటితో పాటు కొంజాక్ మొక్క నుంచి తీసిన పొడి, మసాలాలతో రొయ్యలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. సోయా గింజలు, సీతాఫలం, అరటి కాయలతో చేప తరహా కూరలు సిద్ధమవుతున్నాయి. వంట చేసుకోవడానికి అనువుగా కొన్నిచోట్ల వీటి విక్రయాలను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు.
వంటలతో ఆశ్చర్యపరుస్తున్న నిర్వాహకులు: శాకాహార మాంసం ధరను పరిశీలించినట్లయితే కిలో వెజ్ మటన్ దాదాపు రూ.700-800 గా ఉంది. అంతేకాకుండా వెజ్ చికెన్ రూ.650-700గా ఉండటం గమనార్హం. వీటితో పాటు వెజ్ రొయ్యలు, నోరూరించే వివిధ రకాలైన చేపలు రూ.930 వరకు ధర పలుకుతోంది. మటన్ మినహా మిగిలినవి అసలు సిసలైన మాంసాహారం కంటే అధికంగా ధర కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఇందులో ఓ గమ్మత్తు ఇందులో దాగి ఉంది.
కిలో మాంసాహారం సాధారణంగా ఒక ఏడు లేదా ఎనిమిది మందికి సరిపోతుంది. కానీ అదే శాకాహార మాంసం అయితే సుమారుగా 50 మంది వరకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తినేందుకు సరిపోతుంది. కోనసీమతో పాటు ఉమ్మడి జిల్లాలో సైతం పలు ప్రాంతాల్లో జరిగే కొన్ని వివాహాది శుభకార్యాలు, జన్మదిన వేడుకలు, ఇతర కార్యక్రమాల్లో అడపాదడపా నిర్వాహకులు ఈ వంటలతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుండటం ప్రత్యేకమైన అంశం.
శాకాహార మాంసాన్ని సాధారణంగానే నమిలి తింటూ, రొయ్యలను మెత్తగా తిని ఆస్వాదిస్తూ, నోరూరించే పులుసుతో తృప్తిగా చేపలను తనివితీరా ఆరగిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలతో మాంసాహారాన్ని మానేయాల్సి వచ్చిన వారికి, ఆ రోజు నాన్వెజ్ తినలేకపోతున్నామనే మాంసాహార ప్రియులకు అటువంటి భావన ఏ మాత్రం లేకుండా ఆ లోటును ఇవి పూర్తిగా భర్తీ చేస్తాయని పాక శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇంట్లో జరిగే చిన్న పార్టీకి ఇలా "గోంగూర పులావ్" చేయండి - అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
కుక్కర్లో అద్దిరిపోయే "చికెన్ బిర్యానీ" - కేవలం 15 నిమిషాల్లోనే రెడీ!