ఏడాది పొడవునా నిల్వ చేసుకునే టమాటా, ఉల్లి పొడులు - పోషకాల్లో మాత్రం తగ్గేదేలే!
నోరూరించే టమాటా, ఉల్లి పొడులు - కూరలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించుకునే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 12:06 PM IST
Vegetable Powders Storage in Ananthapur District: ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు లేకుండా కూరలు వండడం అరుదే. ఈ రెండింటి ధరలు ఒక్కో సీజన్లో అయితే ధరలు అమాంతం ఆకాశాన్ని అంటున్నాయి. లేదంటే పాతాళానికి పడిపోతుంటాయి. ధరలు పెరిగినప్పుడు కొనుగోలుదారులకు భారం, ధరలు తగ్గినప్పుడు రైతులకు అపార నష్టం వాటిల్లుతుంది.
ఈ పరిస్థితికి శాస్త్రవేత్తలు కీలక ఆవిష్కరణలతో పరిష్కారం చూపారు. అవే టమాటా, ఉల్లి ఒరుగులు, పొడులు. ఇవి ఏడాదంతా వినియోగానికి వీలుగా ఉండడం విశేషం. ఉల్లి ధరలు ఆకాశాన్నంటి గతంలో ప్రభుత్వాలు పడిపోయిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి. కానీ వీటికి తగిన పరిష్కారాలను ఆచరిస్తే రైతులకు, వినియోగదారులకు కన్నీళ్లు ఉండవు. ప్రభుత్వాలకూ ఇబ్బందులు ఉండకపోవచ్చు. అనంతపురం జిల్లాలోని రెడ్డిపల్లి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రానికి చెందిన శాస్త్రవేత్త సుధారాణి టమాటాలపై పరిశీలనలు చేసి ఏడాది మొత్తం వినియోగించుకునే పద్ధతిని ఆవిష్కరించారు.
తయారీ ప్రక్రియ: దోరగా ఉండే టమాటాలను వేడినీటిలో ఒక నిమిషంపాటు ఉడికించి తీయాలి. అనంతరం నిలువుగా 5 లేదా 6 ముక్కలుగా కోసుకుని ప్లాస్టిక్ షీట్పై 36-38 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో 2, 3 రోజులపాటు ఎండబెట్టాలి. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఒరుగులను కొన్నింటిని పొడిచేసి, మరికొన్నింటిని ముక్కలు (ఒరుగులు)గా ఎయిర్టైట్ కంటైనర్లలో నిల్వ ఉంచాలి. దాదాపు 45 రోజుల తర్వాత టమాటాలకు బదులుగా పొడిని, ముక్కలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. పొడిని నేరుగా కూరల్లో వాడుకోవచ్చు. ఒరుగులను వాడుకోవాలంటే వంట తయారీకి నాలుగైదు గంటల ముందు నీటిలో నానబెట్టాలి.
టమాటాలను ఒరుగులు (ఎండిన ముక్కలు)గా, పొడిగా మార్చి 45 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంచిన అనంతరం హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్లోని నాణ్యత నియంత్రణ కేంద్రంలో పరీక్షలను నిర్వహించారు. తాజా టమాటాలకు ఏ మాత్రం తీసిపోవని ఫలితాల్లో గుర్తించారు. ఆరోగ్యానికి హాని ఉండదని తేలింది. పోషక విలువల్లోనూ ఎలాంటి తేడా లేదని వెల్లడైంది.
డీహైడ్రేషన్ పద్ధతిని ఉపయోగించి ఉల్లిని నిల్వ చేసుకోవచ్చని డాక్టర్ పి.అపర్ణ తెలిపారు. గుంటూరులోని లాంలో కాలేజ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ సైన్స్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్న ఆమె ఈ విధానంపై పలు పరిశీలనలు చేశారు. ముందుగా ఉల్లిపాయలపై పొట్టును తీసి శుభ్రం చేసి కూరగాయల కట్టర్ సహాయంతో 3 మిల్లీమీటర్ల మందం ఉన్న ముక్కలుగా కోయాలి. ఆ తర్వాత 35-40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆ ముక్కలను ఎండబెట్టాలి.
బాగా ఎండిన ఉల్లిపాయ రేకులను, లేదా పొడిచేసి ఎయిర్టైట్ కంటైనర్లలో ఉంచి చల్లని ప్రదేశంలో నిల్వ చేసుకోవాలి. సాధారణంగా ఉల్లిపాయల్లో తేమ 86 శాతం ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిని అనుసరించి ఎండబెట్టిన ఉల్లిలో 7 శాతం లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉంటే బాగా నిల్వ ఉంటాయి. వీటిని సంవత్సరం పొడవునా ఉపయోగించుకోవచ్చు అని అపర్ణ వివరించారు.
