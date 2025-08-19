Guntur Veerabhadra Swamy Temple : పురాణాల ప్రకారం పరమేశ్వరుడి అంశగా వీరభద్రుడిని భావిస్తారు. దీనికి ఉదాహరణగా ఓ పురాణగాథ కూడా ప్రాచూర్యంలో ఉంది. దక్ష ప్రజాపతి తాను నిర్వహించే యజ్ఞానికి కుమార్తె సతీదేవినీ, శివుడినీ ఆహ్వానించలేదు. తండ్రి నుంచి పిలుపు రాకపోయినా పుట్టింటిపైన ఉన్న మమకారంతో సతీదేవి ఆ యజ్ఞానికి హాజరవుతుంది. అక్కడ ఆమెను దక్షుడు అవమానిస్తాడు.
దాంతో సతీదేవి అగ్నికి ఆహుతి అవుతుంది. అది తెలిసి ఆగ్రహించిన శివుడు తన శిరస్సులోని జటాజూటం నుంచి ఒక జూటాన్ని పెరికి నేలపైకి విసిరేస్తాడు. అందులోంచి భీకర స్వరూపమైన వీరభద్రుడు ఉద్భవించి యజ్ఞశాలపైన విరుచుకుపడి యాగానికి వచ్చిన దేవతలందరినీ దండిస్తాడు. అంతే కాకుండా తన ఖడ్గంతో దక్షుడి శిరస్సును ఖండిస్తాడు. ఆ తర్వాత శివుడు వీరభద్రుడిని దీవిస్తూనే అతడిని శాంతింపజేశాడు.
ఇలా శివుడి అంశంగా భావించే వీరభద్రుడికి రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో దేవాలయాలు ఉన్నాయి. భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే కొంగుబంగారంగా స్వామివారు పూజలు అందుకుంటున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఆలయంలో మాత్రం వీరభద్రుడు పోలీసు దేవుడిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. అదేవిధంగా ప్రతీ సంవత్సరం ఆయన కల్యాణోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. మరోవైపు కొత్తగా వచ్చే ఎస్పీలు తొలుత స్వామిని దర్శించుకున్నాకే బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మరీ ఇదెక్కడో తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
పల్లెర జాతర మహోత్సవం : గుంటూరు పోలీసు కార్యాలయంలో వీరభద్రస్వామి ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ స్వామివారి ధూపదీప నైవేద్యాల బాధ్యతంతా పోలీసులే చూసుకుంటున్నారు. దాదాపు 30 ఏళ్లుగా ప్రతీ సంవత్సరం ఆయన కల్యాణోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొత్తగా వచ్చే ఎస్పీలు తొలుత స్వామిని దర్శించుకున్నాకే బాధ్యతలు చేపడుతారు. అదేవిధంగా ఏటా శ్రావణ బహుళ ఏకాదశి రోజున ఆలయ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వీరభద్రస్వామి పల్లెర జాతర మహోత్సవాన్ని జరుపుతున్నారు.
ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఇవాళ వీరభద్ర స్వామి పల్లెర జాతర మహోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. సిబ్బంది తాటాకు పందిళ్లు వేసి, మామిడి తోరణాలు కట్టి, వివిధ రకాల పుష్పాలతో ఆలయాన్ని అందంగా అలంకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ పాల్గొన్నారు. అనంతరం అన్నదానం నిర్వహించారు.
ఇదీ చరిత్ర : 27 సంవత్సరాల కిందట ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో మావోయిస్టుల అలజడి ఎక్కువగా ఉండేది. గుంటూరు నుంచి ప్రత్యేక పోలీసు బలగాలు తరచూ కూంబింగ్కు వెళ్లేవారు. అలా ఓసారి వెళ్లినప్పుడు నాగార్జునసాగర్ ప్రాంతంలో తవ్వకాల్లో బయటపడిన వీరభద్రస్వామి విగ్రహాన్ని గుంటూరుకు తీసుకొచ్చారు. దానిని 1998లో పోలీసు కార్యాలయంలోని ఓ చెట్టు కింద ప్రతిష్ఠించి పూజలు నిర్వహించేవారు.
పోలీసు బలగాలు కూంబింగ్కు బయల్దేరేముందు వీరభద్రస్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేసేవారు. కొంతకాలానికి ఆ చెట్టును తొలగించడంతో విగ్రహాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేశారు. దీంతో కూంబింగ్కు వెళ్లినప్పుడు ఒకట్రెండు దుర్ఘటనలు ఎదురుకావడంతో వీరభద్రస్వామిని తొలగించినచోటే 2002లో గుడి కట్టించి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. నాటి నుంచి స్వామి వారిని పోలీసు దేవుడుగా పిలుస్తున్నారు. అంతేకాక ప్రత్యేకంగా పూజారిని నియమించి నిత్య పూజలు చేయిస్తున్నారు. ముఖ్యమైన బందోబస్తులకు పోలీసు బృందాలు వెళ్లేముందు ఇక్కడికొచ్చి పూజలు చేస్తుండడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
