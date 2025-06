ETV Bharat / state

షూటింగ్​లకు నిలయంగా జగిత్యాల - యూట్యూబ్​లో కోట్లలో వ్యూస్ సంపాదిస్తున్న సాంగ్స్ - MOVIE SHOOTINGS IN JAGTIAL DISTRICT

Video Song Shootings in Jagtial District ( ETV Bharat )

Published : June 13, 2025 at 4:45 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Vedio Songs Shootings in the Forest Areas of Jagtial District : జగిత్యాల చారిత్రక ఉద్యమాలు, రాజకీయ చైతన్యాలకే కాకుండా సుందరమైన ప్రదేశాలతో షూటింగులకు కూడా అనువుగా మారింది. జగిత్యాల జిల్లాలో జానపద గీతాల వీడియో చిత్రీకరణ నిత్యకృత్యంగా మారింది. జిల్లాలోని ఎక్కువ ప్రాంతాలు షూటింగులతో హడావుడిగా మారాయి. ఇటీవల ఆదరణ పొందిన గీతాలు ఇక్కడే చిత్రీకరణ జరిగాయి. ఆయా పాటలు యూట్యూబ్‌ను షేక్‌ చేస్తూ కోట్లలో వ్యూస్ పొందాయి. ప్రస్తుతం జిల్లాలో రోజుకు 2,3 పాటలు చిత్రీకరణ జరుగుతున్నాయి.

జిల్లాలోని అందమైన అటవీ ప్రాంతాలు, పల్లెలు, ప్రముఖ ఆలయాలు, గడీలు, గోదావరి తీరం, చెరువులు జానపద గీతాల చిత్రీకరణకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వీటికి తోడు ఫొటోషూట్‌ కేంద్రాలు, వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లోనూ షూటింగులు జరుగుతున్నాయి. బీర్‌పూర్‌, సారంగాపూర్ మండలాల్లో ప్రీవెడ్డింగ్‌ ఫొటోషూట్‌లతో పాటు పదుల సంఖ్యలో జానపద గీతాలు చిత్రీకరణ జరుపుకున్నాయి. జగిత్యాల నుంచి సారంగాపూర్‌ వెళ్లే మార్గంలో అడవి, మధ్యలో తారు రోడ్డు, సారంగాపూర్‌ సమీపంలోని చెరువు, బీర్‌పూర్‌ మండలంలోని గిరిజన గ్రామాల్లో షూటింగులు జరుగుతున్నాయి.