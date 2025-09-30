వీసీ సజ్జనార్ ఈజ్ బ్యాక్ - మహిళల జోలికొస్తే వదిలేదే లేదని హెచ్చరిక
హైదరాబాద్ నూతన సీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సజ్జనార్ - హైదరాబాద్ను దేశంలోనే నంబర్ వన్ నగరంగా ఉంచడంలో కృషి చేస్తానన్న సజ్జనార్
Published : September 30, 2025 at 2:22 PM IST
Updated : September 30, 2025 at 3:19 PM IST
VC Sajjanar takes charge as Hyderabad Police Commissioner : హైదరాబాద్ నూతన కమిషనర్గా వీసీ సజ్జనార్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. సైబర్ నేరాలు, ఆర్థిక నేరాలు అరికట్టడంతో పాటు మహిళల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తామని తెలిపారు. హైదరాబాద్ను దేశంలోనే నంబర్వన్ నగరంగా ఉంచడంలో తనవంతు బాధ్యత నిర్వహిస్తానని అన్నారు. సోమవారంతో ఆర్టీసీ ఎండీగా తన చివరి రోజును పూర్తి చేసుకున్న సీపీ సజ్జనార్ నేడు కమిషనర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.
హైదరాబాద్ పోలీసులకు మంచి పేరుంది : సీపీ సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ పోలీసులు అనేక విజయాలు సాధించారని కొనియాడారు. హైదరాబాద్లో అనేక మంది గొప్పవాళ్లు సీపీలుగా పని చేశారని, ప్రజలకు సేవ చేసేందుకు హైదరాబాద్ పోలీసులు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. బాధ్యత కలిగిన ప్రతి పౌరుడూ పోలీసుగా పని చేయాలని, సైబరాబాద్లో పనిచేసినప్పుడు ప్రజలు ఎంతో సహకరించారని గుర్తు చేశారు. పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీ అని హైదరాబాద్ పోలీసులకు మంచి పేరుందని, నగరంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
సైబర్ నేరాలు అరికట్టేందుకు చర్యలు : దేశంలోనే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరం హైదరాబాద్ అని, ఇప్పుడు మనం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య డ్రగ్స్ అని, డ్రగ్స్పై ఉక్కుపాదం మోపుతామని, డ్రగ్స్ సరఫరాదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. సైబర్ నేరాలు అరికట్టేందుకు అనేక చర్యలు చేపట్టామని, సైబర్ నేరాలపై నగర ప్రజలంతా అవగాహన పెంచుకోవాలని, స్టాక్మార్కెట్లో పెట్టుబడుల పేరుతో వచ్చే కాల్స్పై జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.
రోడ్ టెర్రరిస్టులుగా భావిస్తాం : హైదరాబాద్లో నేరాల కట్టడికి అనేక చర్యలు చేపడతామని, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ వల్ల యువత బాగా చెడిపోతున్నారని సజ్జనార్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, యాప్స్కు ప్రమోషన్ చేయవద్దని వీఐపీలను కోరారు. డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో వచ్చే కాల్స్ను నమ్మవద్దని, అరుదైన వ్యాధులకు ఔషధాల పేరుతో మోసాలు పెరుగుతున్నాయని గుర్తు చేశారు. ఆన్లైన్ మోసాలు చేసేవారిపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంటుందని అన్నారు. జీఎస్టీ తగ్గించాక వాహనాల కొనుగోళ్లు బాగా పెరిగిందని పేర్కొన్నారు. నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గించేందుకు కృషి చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. ట్రాఫిక్ వల్ల సమయం వృథా మాత్రమే కాదని, ఆరోగ్యం పాడవుతుందని అన్నారు. మద్యం తాగి రోడ్డుపైకి వస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసే వాహనదారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. తాగి వాహనాలు నడిపిన వారిని వదిలేదు లేదని, వాళ్లను రోడ్ టెర్రరిస్టులుగా భావిస్తామని అన్నారు.
సీసీటీవీ తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి : పోలీసింగ్లో సాంకేతికత మరింత పెంచుతామని, డ్రోన్ టెక్నాలజీ ఎక్కువగా వినియోగిస్తామని తెలిపారు. చిన్నారులు, మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడితే ఎవ్వరిని వదలమని, మహిళల జోలికి వెళ్తే సీరియస్గా వ్యవహారిస్తామని హెచ్చరించారు. సీసీటీవీ లు మరిన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. ప్రతి భవనం వద్ద సీసీటీవీ తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు.
