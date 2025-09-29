మంచి చేయాలనే ఉద్దేశం - పేద వృద్ధులకు అండగా 'వయోవృద్ధ చారిటబుల్ ట్రస్ట్'
పేద వృద్ధులకు అండగా నిలుస్తున్న వయోవృద్ధ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ - ఒంటరైపోయిన వృద్ధులను ఆదుకుంటూ నెలనెల నిత్యావసరాలు, వైద్య చికిత్స, నగదు అందజేత
Vayovrudda Charitable Trust Honours Senior Citizens: సాధారణంగా వృద్దులంటే ఇంటిలో మనవళ్లతో ఆడుకుంటూ వార్తాపత్రికలు, పుస్తకాలు చదువుతూ ఉదయం సాయంత్రం సమయాల్లో వాకింగ్ చేస్తూ ఆనందంగా గడిపేస్తుంటారు. అయితే దానికి ఈ వృద్దులు భిన్నం ఎంతో మంది పేద వృద్ధులకు అండగా నిలుస్తున్నారు. వారికి కావాల్సిన నిత్యవసరాలతో పాటు ఆర్థిక సాయం అందిస్తూ మీకు మేమున్నాం అని భరోసా ఇస్తున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న 100 ఏళ్లు పూర్తయిన వృద్దులను ఒకే చోటకి చేర్చి సన్మాన కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వృద్దులంతా సంఘంగా ఏర్పడి ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
విజయవాడలోని వయోవృద్ద చారిటబుల్ ట్రస్టులో పెద్దల సంకల్పానికి కొంత మంది యువత తోడయ్యారు. వీరంతా కలిసి ఎంతో మంది ఆకలి తీరుస్తున్నారు. ప్రస్తుత సమాజంలో అయిన వాళ్లే వృద్ధులను భారంగా భావిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులను పోషించడం కష్టంగా భావించి ఒంటరిగా వదిలేస్తున్నారు. ఇటువంటి తరుణంలో వందలాది మంది వృద్దులకు నెలనెల అవసరమైన నిత్యవసరాలతో పాటు వివిధ రకాల సామాన్లు అందిస్తున్నారు. అవసరమైన సందర్భాల్లో ఆర్థిక సాయం అందిస్తూ మానవత్వాన్ని చాటుకుంటున్నారు.
100 ఏళ్లు దాటిన వారికి సన్మానం: అక్టోబర్ 1వ తేదీన అంతర్జాతీయ వృద్దుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని 100 ఏళ్లు దాటిన వృద్దులుకు సన్మానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి 12 మంది వృద్దులను సమీకరించారు. వారిలో యుక్తవయస్సులో సమాజానికి తమవంతు సాయం చేసిన వాళ్లు ఉన్నారు. కృష్ణా జిల్లా నందివాడ మండలం పోలుకొండ గ్రామానికి చెందిన పిన్నమనేని అనసూయవతమ్మకి 114 ఏళ్ల వయస్సు ఈమె బారత జాతీయోధ్యమంలోనూ భాగస్వామ్యం అయ్యారు. ఇక్కడకి వచ్చిన వృద్ధులు వారి ఆరోగ్య రహస్యాలను పంచుకున్నారు. తాము బయట ఆహారం తీసుకోమని, శాఖాహారమే తీసుకుంటామని చెప్పారు. వయస్సు పైబడడంతో ఆహారం జీర్ణం కాదని అందుకే కొద్దికొద్దిగా తింటామని చెబుతున్నారు. ఈ కాలంలో ఎక్కువ మంది బయట ఆహారం తింటున్నారని అది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదని చెబుతున్నారు.
ప్రతినెలా 150 మందికి సాయం: వయోవృద్ద చారిటబుల్ ట్రస్టుని 2007లో స్థాపించారు. అప్పటి నుంచి ఎంతో మందికి అండగా నిలుస్తున్నారు. వారికి అవసమైన సరుకులు సమకూర్చి కుటుంబ సభ్యుల్లా భావించి సేవలు చేస్తున్నారు. ప్రతినెలా 150 మందికి అవసరమైన నిత్యవసర సరుకులు, వివిధ రకాల వస్తువులు, ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉండే వారికి ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారు. మనిషిగా పుట్టిన తరువాత తమవంతుగా సమాజానికి ఏదో చేయాలనే మంచి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.
18 ఏళ్లుగా ఎంతో మందికి ఆకలి తీర్చడం తమకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుందని ఈ సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు 9 సార్లు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 100 ఏళ్లు దాటిన ఎంపిక చేసిన వృద్దులను సమీకరించి సన్మానం చేశారు. ఈ ఏడాది 12 మందికి ఈ సన్మాన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎమ్మెల్యేలు గద్దె రామ్మోహన్, బొండ ఉమామహేశ్వరరావులు హాజరయ్యారు. ఈ సంస్థ ప్రతినిధులు చేస్తున్న కృషిని వాళ్లు అభినందించారు.
భవిష్యత్తులోనూ మరింత మంది వృద్దులకు సాయం చేస్తామని వయోవృద్ద చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. తాము వివిధ వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు చేస్తూ వచ్చిన ఆదాయంతో కొతం సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఖర్చు చేస్తున్నామని అన్నారు. ప్రస్తుతం అనేక మంది తల్లిదండ్రులను పోషించడం భారంగా భావిస్తున్నారని ఇది సరైనది కాదని అభిప్రాయపడుతున్నారు. అందరూ తల్లిదండ్రులను పోషించడం బాధ్యగా తీసుకోవాలని కోరారు.
