6 కిలోల స్వర్ణాభరణాలు - 4 కోట్ల కరెన్సీతో అమ్మవారి అలంకరణ - తన్మయత్వం చెందిన భక్తులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Goddess on Gold Ornaments and Cash in Visakha : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దసరా శరన్నవరాత్రులు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా 8వ రోజు అమ్మవారు శ్రీమహాలక్ష్మి రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. విశాఖలోని వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి సుమారు 6 కేజీల స్వర్ణాభరణాలు, బంగారు చీర, బంగారు కిరీటం, బంగారు బిస్కెట్లతో పాటు 10 కేజీల వెండి సామగ్రి, వెండి బిస్కెట్లతో పాటు నాలుగు కోట్ల విలువైన కరెన్సీ నోట్ల అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

కరెన్సీ నోట్ల అలంకారంలో అమ్మవారు : విశాఖలోని కురుపాం మార్కెట్‌ ప్రాంతంలో 147 ఏళ్ల పురాతన కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారు ఈరోజు (గురువారం) కరెన్సీ నోట్ల అలంకారంలో భక్తులకు కన్నుల పండువగా చేసింది. దేవి శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాల్లో భాగంగా 8వ రోజు అమ్మవారిని శ్రీమహాలక్ష్మి రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. గర్భగుడిలో సుమారు 6 కేజీల స్వర్ణాభరణాలు, బంగారు చీర, బంగారు కిరీటం, బంగారు బిస్కెట్లతో పాటు 10 కేజీల వెండి సామగ్రి, వెండి బిస్కెట్లతో పాటు నాలుగు కోట్ల విలువైన కరెన్సీతో దేవిని అలంకరించారు. ఒక రూపాయి, రెండు, ఐదు, 10, 20, 50, 100, 200, 500 రూపాయల కరెన్సీ నోట్లతో చేసిన అలంకరణ చూసి భక్తులు తన్మయత్వం చెందారు.

