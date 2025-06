ETV Bharat / state

ఇవి తింటే మైమరిచిపోవాల్సిందే - మసులా బీచ్‌ అదిరిపోయే వంటకాలు - MASULA BEACH FESTIVAL

Published : June 7, 2025 at 11:35 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Various Types of Food Items at Masula Beach Festival : కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో మసులా బీచ్ ఫెస్టివల్-2025లో వివిధ రకాల వంటకాలు అందరికీ నోరూరించేలా ఉన్నాయి. మాడుగల హల్వా, బందరు లడ్డూ, ఆత్రేయపురం పూతరేకులు, రాయలసీమ రుచులు ఇలా ఇతర ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకత సంతరించుకున్న వంటకాల స్టాల్స్‌ ఏర్పాటు చేశారు. సందర్శకులు ఆయా దుకాణాలను తిలకించడంతో పాటు రుచి చూస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వంటకాలతో పాటు బందరు రోల్డ్‌గోల్డ్‌ నగలు, చేనేత వస్త్రాలు ఇలా వివిధ విభాగాల వారీగా దుకాణాలు ఏర్పాటు చేశారు. సాయంత్రం అయ్యే కొద్దీ ఆయా దుకాణాల వద్ద సందర్శకులతో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.