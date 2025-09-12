108, 100, 112 మాత్రమే కాదు - మరెన్నో ఎమర్జెన్సీ నెంబర్లు - వీటిల్లో మీకెన్ని తెలుసు?
మనందరికీ సాధారణంగా తెలిసిన నంబర్లు 108, 100 - తెలియని ముఖ్యమైన నంబర్లు మరెన్నో - అత్యవసర సేవల టోల్ఫ్రీ నంబర్లను తెలుసుకుందాం ఇలా
Published : September 12, 2025 at 12:19 PM IST
Various Toll Free Numbers in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యవసర సేవల కోసం వివిధ టోల్ఫ్రీ నంబర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మనందరికీ 100, 108 ఈ నంబర్లు మాత్రమే తెలుసు. ఇవే కాకుండా ముఖ్యమైనవి మరెన్నో అత్యవసర సేవలు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. వాటిని సంప్రదిస్తే ఆ పరిస్థితుల్లో కాస్త ఉపశమనం పొందొచ్చు. అవేంటో తెలుసుకొని ముందే జాగ్రత్తపడండి.
102 : ఇది బాలింతలు, పిల్లలకు వైద్య సహాయాన్ని వేగంగా అందించటం కోసం కేటాయించారు. ఆసుపత్రికి వెళ్లేందుకు అంబులెన్స్ సాయం కోరినా సంబంధిత సిబ్బంది స్పందిస్తారు. నిత్యం అందుబాటులోనే ఉంటూ సేవలందిస్తోంది.
1100 : మీ సేవా కేంద్రాల్లో అందిస్తున్న సేవల్లో ఏవైనా లోపాలుంటే ఫిర్యాదులు చేస్తే, వాటికి పరిష్కారం లభించనుంది. సేవలకు సంబంధించిన ఛార్జీల వసూళ్ల గురించి పూర్తి సమాచారం చెబుతారు.
1912 : విద్యుత్తు సమస్యలు ఉత్పన్నం అయితే వినియోగదారులు సంబంధిత శాఖను సంప్రదిస్తే వారి సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. సమస్యలతో పాటు సిబ్బంది చేతివాటంపై ఫిర్యాదు చేసే అవకాశాన్ని దక్షిణ ప్రాంత విద్యుత్తు పంపిణీ సంస్థ (టీజీఎస్పీడీసీఎల్) అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
1916 : గ్రామాల్లో మిషన్ భగీరథ నీటి సమస్య తలెత్తితే వెంటనే టోల్ ఫ్రీ నంబరు ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. సంబంధిత అధికారులు సమస్య ఉన్న ప్రాంతానికి వచ్చి సమస్యను పరిష్కరిస్తారు.
1098 : బాల్య వివాహాలు, బాల కార్మికులను పనిలో పెట్టుకుంటే యజమానులపై కేసు నమోదు చేసి బాలలకు విముక్తి కల్పిస్తారు. బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనలో ఇది పనిచేయబడుతుంది.
14567 : వృద్ధుల సంక్షేమం కోసం సంకల్పించింది. పింఛన్లు, ఆరోగ్య సమస్యలు పరిష్కరించే విధంగా సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
1930/155520 : సైబర్ నేరంలో డబ్బు పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఈ నంబర్లను వేగంగా సంప్రదించాలి. ఎంత వేగంగా ఫిర్యాదు చేస్తే అంత త్వరగా అధికారులు డబ్బు జమ అయిన బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది.
112 : అన్ని రకాల అత్యవసర సేవలు ప్రధానంగా పోలీసు సాయం, వైద్య, అగ్నిప్రమాదాలు ఫోన్ చేసిన పది నిమిషాల్లో సర్వీస్ అందేలా చూస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇదే నంబరు అత్యవసర సేవల నంబర్గా కొనసాగుతుండగా, తెలంగాణలోనూ దీనిని అందుకు అనుగుణంగా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్ తెలంగాణ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (టీజీఐసీసీసీ) కేంద్రంగా ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ (ఈఆర్ఎస్ఎస్) రూపంలో ఈ వ్యవస్థ సేవలందిస్తోంది. ఈ కేంద్రంలో 24 గంటలూ పనిచేసేలా అవసరమైన మేరకు సిబ్బందిని నియమించారు. అగ్నిప్రమాదాలు, రోడ్డుప్రమాదాలు, నేరాలు, భౌతికదాడుల్లాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకున్న సందర్భాల్లో బాధితులు ఈ నంబర్కు డయల్ చేసి ఆయా విభాగాల నుంచి తక్షణ సహాయం పొందేలా వ్యవస్థను రూపొందించారు.
1800-180-1551 : దేశవ్యాప్తంగా రైతుల సమస్యలు, సందేహాలు తీర్చేందుకు కిసాన్ కాల్ సెంటర్ (కేసీసీ) టోల్ఫ్రీ నంబర్ అందుబాటులో ఉంటూ పలు సేవలందిస్తుంది. వారానికి ఏడు రోజుల పాటు రైతులకు సమాచారాన్ని అందిస్తూ పనిచేస్తుంది. ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు.
