వెరైటీ అటవీ ఉత్పత్తులు- సందర్శకులను కట్టిపడేశాయ్​! - OLD SEEDS FESTIVAL IN ALLURI DIST

Published : April 28, 2025 at 10:53 AM IST

Variety of Products at Old Seeds Festival in Alluri District : తూర్పు కనుమల్లోని ప్రకృతి అందాలే కాదు అటవీ ఉత్పత్తులూ ఔరా అనిపిస్తుంటాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా డుంబ్రిగుడ మండలం కిల్లోగుడలో సంజీవిని సంస్థ నిర్వహిస్తున్న ‘పాత విత్తనాల పండగ’లో వెరైటీ ఉత్పత్తులు సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అలాంటివే డుంబ ఉల్లి, కొండ గిలక్కాయ్‌. ఓ మహిళ చేతిలో డుంబ ఉల్లిని పట్టుకుని దాని గురించి వివరించింది. ఈ ఉల్లి ఒకటి కిలో బరువుంది. కొండల్లో రాళ్ల మధ్య అరుదుగా పెరుగుతాయని స్థానికులు తెలిపారు. ఉల్లి గుజ్జును చర్మ వ్యాధులకు, గొంతు నొప్పి నివారణకు, పశు వైద్యానికి వాడుతామని గిరిజనులు వివరించారు.