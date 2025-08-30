ETV Bharat / state

బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి - DONT USE PLASTIC IN GANESH POOJA

గల్లీగల్లీకో గణేశ్​ - అధికమవుతున్న ప్లాస్టిక్ వాడకం - తగ్గించాలని మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసిన సీపీసీబీ

Do Not Use Plastic Items In Ganapathi Festival
Do Not Use Plastic Items In Ganapathi Festival (ETV Bharat)
Published : August 30, 2025 at 10:37 AM IST

Do Not Use Plastic Items In Ganapathi Festival : వాడవాడలా గణనాథుల విగ్రహాలు కొలువుదీరాయి. విభిన్న థీమ్​లతో మండపాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతిచోటా అధ్యాత్మిక వాతావరణం వెల్లివిరుస్తోంది. ఎక్కడ చూసినా పూజలు, అన్నదానం, ప్రసాదాల పంపిణీ తదితర కార్యక్రమాలతో హోరెత్తుతోంది. పలుచోట్ల ఇప్పటికే నిమజ్జనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో నిమజ్జనం వేళ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి తాజాగా మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది.

ఇలాంటివి ఉపయోగిస్తే : ముఖ్యంగా అన్నదాన కార్యక్రమాలు, ప్రసాదాలు ఇచ్చేటప్పుడు తక్కువ ధర అని ప్లాస్టిక్​ కప్పులు, గ్లాసులు వాడుతుంటారు. ఈ తొమ్మిది రోజులూ వీటిని విపరీతంగా ఉపయోగిస్తారు. అవి వాడకుండా పేపర్​ కప్పులు, ఆకులతో చేసిన డొప్పలు వాడితే పర్యావరణానికి ఎంతో మంచి చేసినవారు అవుతారు. పర్యావరణహితం కోసం గణేశ్ మండపాన్నే వేదికగా చేసుకుని అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తే ఈ తరానికి తెలుస్తుంది.

నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించాలి :

  • ప్లాస్టిక్‌ ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా వినియోగించకుండా బయోడిగ్రేడబుల్‌ (భూమిలో త్వరగా కరిగే ప్లాస్టిక్‌) పేపర్‌ కప్‌లు, లేదా పాత్రలు వినియోగించాలి.
  • పూజల్లో ఉపయోగించే పూలు, పత్రి, వస్త్రాలు, అలంకరణ వస్తువులను నిమజ్జనానికి ముందే తీసేసి కొలనులు, చెరువుల వద్ద డస్ట్‌బిన్‌లలో వేయాలి.
  • నిమజ్జన ప్రాంతాల్లో వ్యర్థాల సేకరణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి పూలు, వస్త్రాలు, ఇతర వ్యర్థాలను వేసేందుకు కలర్‌ కోడ్‌లో ఉన్న డబ్బాలను ఉంచాలి.
  • వ్యర్థాల్లో పునర్వినియోగించే బంకమట్టి, వెదురు, చెక్క దుంగలు, ఇనుము వంటివి సెపరేట్​ చేయాలి.
  • జల వనరులు, పర్యావరణ నష్టం లేకుండా అన్ని విభాగాల అధికారులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ఉత్సవ నిర్వహణ కమిటీలు సమన్వయంతో పని చేయాలి.
  • కృత్రిమ కొలనుల్లో నిమజ్జనం తర్వాత ఆ నీటిని ఎస్టీపీల ద్వారా శుద్ధి చేసి మురుగుకాలువల్లోకి వదలాలి.
  • చిన్న విగ్రహాలను ఇళ్ల వద్దే నిమజ్జనం చేసుకోవాలి.
  • మట్టి విగ్రహాలను చెట్లలో పెట్టి నిమజ్జనం చేస్తే ఆ మట్టి అందులో కలిసిపోతుంది.
  • పీవోపీ విగ్రహాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొలనుల్లోనే వేయాలి.
  • వినాయకుల విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసేటప్పుడు చాలావరకు పులిహోరా లాంటి ప్రసాదాలను ప్లాస్టిక్ కవర్లలో కట్టి పంచుతుంటారు. అలా కాకుండా ఆకులతో తయారు చేసిన డొప్పల్లో లేక డైరెక్ట్​గా చేతిలో పెట్టాలి.
  • ప్లాస్టిక్​ పువ్వులతో డెకరేషన్​ చేయకూడదు. డెకరేషన్ కోసం క్లాత్​, నార్మల్​ పువ్వులు వాడాలి.

పౌరులకు అందుబాటులో నివేదిక : నీటి నాణ్యతను పరిశీలించే కాలుష్య నియంత్రణ మండలి సిబ్బంది నిమజ్జన ప్రదేశం నుంచి కనీసం 100 మీటర్ల దూరంలో నమూనాలను సేకరించాలి. పీహెచ్, డీవో, రంగు, బీవోడీ, సీవోడీ, వాహకత, టర్బిడిటీ, టీడీఎస్, క్లోరైడ్, టీఎస్‌ఎస్, కాఠిన్యం, క్షారత, లోహాలు (క్రోమియం, సీసం, జింక్, రాగి, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ, యాంటిమోనీ, బేరియం, కోబాల్ట్‌; మాంగనీస్‌) వంటి భౌతిక, రసాయన పరిమితులను విశ్లేషించాలి. నీటి నమూనాలతో పాటు అవక్షేప నమూనాలను నిమజ్జనానికి ముందు, అనంతరం సేకరించి విశ్లేషించాలి. ఈ నివేదికను పౌరులకు అందుబాటులో ఉండేలా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచాలి.

