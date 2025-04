ETV Bharat / state

ఏసీలతో విద్యుత్​ మీటర్​ గిరగిర తిరుగుతుందా - ఇలా చేస్తే ఆదా పక్కా - AC AT 24DEGREES TO SAVE ELECTRICITY

Published : April 21, 2025 at 12:43 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Using ACs at 24 Degrees Can Save 6 Percent Electricity Consumption: ఎండలు మండిపోతున్నాయి. బయటకు రావాలంటేనే ప్రజలు భయపడిపోతున్నారు. మరోవైపు ఇంట్లో ఉన్నా ఫ్యాన్లు, కూలర్లు, ఏసీలు ఉండాల్సిందే లేకపోతే ఉండలేని పరిస్థితి. దీంతో ఎండాకాలంలో కరెంట్​ బిల్లులు తడిసి మోపడవుతున్నాయి. సామాన్యులు ఈ బిల్లులు కట్టలేక లబోదిబోమంటున్నారు. ఓవైపు ఎండలు, మరోవైపు కరెంట్​ బిల్లులతో సతమతమవుతున్నారు. ఇక ఏసీలు ఉంటే ఆ బిల్లు ఇంకా భారీ స్థాయిలోనే ఉంటుంది. అయితే ఈ కరెంట్​ బిల్లు తగ్గాలంటే విద్యుత్​శాఖకు చెందిన అధికారులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.

గృహ, వాణిజ్య సంస్థలు ఏసీలను 24 డిగ్రీల వద్ద వినియోగించడం వల్ల విద్యుత్‌ వినియోగంలో 6 శాతం ఆదా అవుతుందని బ్యూరో ఆఫ్‌ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ (Bureau of Energy Efficiency) తెలిపింది. దీనివల్ల ఏడాదికి సుమారు 20 బిలియన్‌ యూనిట్ల విద్యుత్‌ ఆదా అవుతుందని ఫలితంగా రూ.10,000 కోట్లు మిగిల్చినట్లు అవుతుందని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆదివారం (20/04/2025) ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

సాధారణంగా చాలా మంది 20 డిగ్రీల దగ్గర ఏసీలను వినియోగిస్తున్నారని హోటళ్లు, విమానాశ్రయాలు, షాపింగ్‌ మాల్స్, కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ భవనాలు, వాణిజ్య ప్రదేశాల్లో ఏసీలను వినియోగించేప్పుడు 24 డిగ్రీలు పెడితే కర్బన ఉద్ఘారాల విడుదల తగ్గుతుందని తెలిపింది. దీని వల్ల ఏసీల జీవితకాలమూ పెరుగుతుందని వివరించింది. దీనిపై విస్తృత ప్రచారం కల్పించాలని ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలను ఆదేశించామని ప్రకటనలో బీఈఈ పేర్కొంది.