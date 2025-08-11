ETV Bharat / state

మీ చేతిలో ఫోన్​ ఉంటే చాలు - ఈ ప్రభుత్వ సేవలన్నీ ఇంటి నుంచే పొందచ్చు - USES OF GOVERNMENT APPS

ఆన్‌లైన్‌లో ప్రభుత్వ సేవలు - తమ పనులను ఇంటి నుంచే పూర్తి చేసుకునేందుకు వెసులుబాటు - పూర్తి వివరాలు

Uses of Government Apps in Telugu
Uses of Government Apps in Telugu (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 2:24 PM IST

Uses of Government Apps in Telugu : ఏవైనా ప్రభుత్వ సేవలు పొందాలంటే ఒక ఆఫీస్​ నుంచి మరొక ఆఫీస్​కు కాళ్లు అరిగేలా తిరిగాల్సి వస్తుందనే భావన చాలా మందిలో ఉంటుంది. కానీ కాలం మారుతున్న తరుణంలో టెక్నాలజీ కొత్తపుంతలు తొక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ తరుణంలో ప్రభుత్వ సేవలు ప్రజలకు ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీంతో తమ పనులను ఇంటి నుంచే పూర్తి చేసుకుంటున్నారు. పనులను సులభతరం చేసే ప్రభుత్వ యాప్‌ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఉమంగ్‌ : ఉమంగ్‌ యాప్‌ ప్రభుత్వ సేవలను ఒకే చోట అందిస్తోంది. ఇందులో రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాల సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. డిజీ లాకర్, ఆధార్, ఈఎస్‌ఐ, విద్యకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లు మొదలైన వాటి కోసం ఉపయోగపడుతుంది.

డిజీ లాకర్‌ : డిజీ లాకర్‌ యాప్‌ సాయంతో ముఖ్యమైన పత్రాలను డిజిటల్‌ రూపంలో దాచుకోవచ్చు. ఇందులో డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్, వాహన రిజిస్ట్రేషన్‌ సర్టిఫికేట్, పాన్‌ కార్డ్, ఆధార్‌ కార్డ్, పాస్‌పోర్ట్, ఎడ్యుకేషనల్‌ సర్టిఫికెట్లలను భద్రపరుచుకోవచ్చు. ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు వెంటనే సులువుగా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది.

ఎం-పాస్‌పోర్ట్‌ సేవ : ఎం-పాస్‌పోర్ట్‌ సేవా యాప్‌ పాస్‌పోర్ట్‌ పొందడానికి ఆన్‌లైన్​లో అప్లై చేసుకోవడంలో ఉపయోగపడుతోంది. దీని ద్వారా పాస్‌పోర్ట్‌ కోసం అపాయింట్‌మెంట్‌ బుక్‌ చేసుకోవచ్చు. ఫీజులు చెల్లించవచ్చు, పత్రాలు అప్‌లోడ్‌ చేయడం, పాస్‌పోర్ట్‌ పనులు ఎక్కడ వరకు వచ్చాయో ట్రాక్‌ చేసి మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

ఎం-ఆధార్‌ : ఆధార్‌ కార్డుకు సంబంధించిన అన్ని పనులను నిర్వహించడానికి ఎం-ఆధార్‌ సహాయపడుతోంది. దీని ద్వారా సెల్​ఫోన్​లో ఆధార్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. మన వివరాలనూ అప్‌డేట్‌ చేయవచ్చు.

నెక్ట్స్‌ జెన్‌ ఎంపరివాహన్‌ : ఇది నేషనల్‌ ఇన్ఫర్మేటిక్స్‌ సెంటర్‌ అభివృద్ధి చేసిన యాప్‌. దీని ద్వారా వాహన రిజిస్ట్రేషన్, వివిధ రవాణాకు సంబంధించిన సేవల సమాచారాన్ని తెలుసుకునే సదుపాయం ఉంది. వాహన రిజిస్ట్రేషన్‌ పత్రాలు, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్, ఇతర సేవల డిజిటల్‌ కాపీలు సులభంగా తీసుకోవచ్చు. ఇది దేశంలో రిజిస్టర్‌ అయిన ప్రతి వాహన వివరాలను తెలుపుతుంది.

మేరా రేషన్ యాప్ : ఈ యాప్​ను జాతీయ సమాచార కేంద్రం అభివృద్ధి చేసింది. ఇది రేషన్ కార్డుదారులు తమ రేషన్ కార్డుకు సంబంధించిన సమాచారం, జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం కింద లభించే ప్రయోజనాలను పొందడానికి ఉపయోగపడుతోంది. లబ్ధిదారులు తమ రేషన్ కార్డు స్థితిని, రేషన్ వివరాలను మరియు గత ఆరు నెలల లావాదేవీలను చూసుకోవచ్చు. రేషన్ డీలర్లు కూడా తమ లావాదేవీలను ఈ యాప్ ద్వారా నిర్వహించవచ్చు.

పీఎం వాణి యాప్ : వైఫై సేవలను అందించడానికి రూపొందించబడిన ఒక యాప్. ఇది వినియోగదారులకు సమీపంలోని వైఫై హాట్‌స్పాట్‌లను గుర్తించడానికి, వాటికి కనెక్ట్ అవ్వడానికి, ఇంటర్నెట్ సేవలను యాక్సెస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతోంది. ఈ యాప్ వినియోగదారుల డేటా గోప్యత మరియు భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది.

TAGGED:

GOVERNMENT APPS

