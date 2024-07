ETV Bharat / state

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రి లోకేశ్​తో యూఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ భేటీ - andhrapradesh latest news

US Consul General Met Pawan Kalyan and Lokesh ( ETV Bharat )

US Consul General Met Pawan Kalyan and Lokesh in AP : అమెరికా కాన్సుల్ జనరల్ జెన్నిఫర్ లార్సన్ ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​, మంత్రి నారా లోకేశ్​తో వేర్వేరుగా భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. ఏపీలో పెట్టుబడులు, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులపై చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. అనంతరం యూఎస్​ కాన్సుల్​ జనరల్​ డిప్యూటీ సీఎంను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినందున అభినందనలు తెలియచేసి జ్ఞాపిక అందచేశారు. జెన్నిఫర్ లార్సన్​ను, ఆమె బృందాన్ని పవన్ కల్యాణ్‌ సత్కరించారు.

పెట్టుబడులు, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులపై చర్చ: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు చేపట్టేందుకు ఉన్న అవకాశాలు ఇరువురి మధ్య చర్చకు వచ్చాయి. రాష్ట్రంలో రాజకీయ స్థిరత్వంతో కూడిన ప్రభుత్వ పాలన ఉందనీ, పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించే సానుకూల దృక్పథం తమ ప్రభుత్వంలో ఉందని ఉప ముఖమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​ తెలిపారు.

మారుతున్న సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకునే నైపుణ్యం కలిగిన యువత రాష్ట్రంలో ఉన్నారని, వారి ప్రతిభకు తగిన అవకాశాలు అందించడంలోనూ, ఉన్నత విద్యకు అమెరికా వెళ్లేవారికీ తగిన సహకారం, మార్గనిర్దేశనం అందించాలని కోరారు. పర్యావరణహితమైన కార్యక్రమాలకు ప్రోత్సాహం ఉంటుందని తెలిపారు.

US CONSUL GENERAL MET NARA LOKESH: మంత్రి నారా లోకేశ్​తో అమెరికా కాన్సుల్ జనరల్ జెన్నిఫర్ లార్సన్ భేటి అయ్యారు. ఉండవల్లిలోని ఆయన నివాసంలో లోకేశ్​ను జెన్నిఫర్ మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై వారు చర్చించారు. అనంతరం అమెరికా కాన్సుల్ జనరల్ జెన్నిఫర్ లార్సన్ ఏపీ పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్​ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు.