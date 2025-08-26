ETV Bharat / state

తండ్రిపై పుస్తకం రచించిన ఊర్మిళ - అశోక్‌ గజపతి రాజు చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ - URMILA GAJAPATHI WRITES BOOK

ఆనంద గజపతి చేసిన సేవ, ఆయన ఆలోచనలు ప్రపంచానికి తెలిసేలా పుస్తకాన్ని రచించిన ఊర్మిళ - ప్రముఖులు ప్రశంసలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 8:07 PM IST

Urmila Gajapathi Writes Book on Her Father Ananda Gajapathi Raju : ప్రతి కుమార్తెకు తన తండ్రే హీరో. అటువంటి తండ్రి ఒక రాజు కుటుంబానికి పెద్ద ఐతే! ప్రజలకు సేవ చేసే ప్రజాప్రతినిధి ఐతే ! అటువంటి నాన్నపై ప్రేమతో జీవిత చరిత్రను పుస్తక రూపంలో రచించింది ఆ కుమార్తె. ఆమె ఊర్మిళ గజపతి. సాహిత్య విలువలతో తన తండ్రి పూసపాటి ఆనంద గజపతి రాజు జీవిత చరిత్రను పుస్తకంగా ఆవిష్కరించింది. అనేక జీవిత విశేషాల సమూహంతో రచించిన పుస్తకం ఇప్పుడు దేశ వ్యాప్తంగా ఆదరణ పొందుతుంది.

స్వర్గీయ పూసపాటి ఆనంద గజపతి రాజు 75వ జయంతిని పురస్కరించుకొని, ఆయన జీవిత విశేషాలను సమగ్రంగా పరిచయం చేసే బయోగ్రఫీ పుస్తకాన్ని రచించింది ఆయన కుమార్తె. విశాఖలోని గ్రాండ్‌ బే హోటల్‌లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఆయన సోదరుడు గోవా గవర్నర్‌ అశోక్‌ గజపతి రాజు చేతుల మీదుగా పుసకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ప్రజల మనసుల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచేలా ఈ గ్రంథం భావితరాలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోందని వివరించారు.

తండ్రిపై పుస్తకం రచించిన ఊర్మిళ - అశోక్‌ గజపతి రాజు చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ (ETV)

పూసపాటి వంశంలో పుట్టిన ఊర్మిళ గజపతి రాజు చిన్నతనం రాచరికపు ఆచార్య వ్యవహారాలు, రాజకీయ అంశాలను చూస్తూ పెరిగింది. విదేశాల్లో విద్యాభ్యాసం చేసి సొంత ప్రాంతంలో ప్రజలకు అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. సింహాచలం దేవస్థాన పారంపర్య ధర్మకర్తగా, పార్లమెంట్‌ సభ్యుడిగా, మంత్రిగా పనిచేసిన తన తండ్రి ఆనంద గజపతి రాజు జీవిత విశేషాలతో పుస్తకం రాయాలని నిర్ణయించుకుంది. ఆ దిశగానే పుసకాన్ని రచించి ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.

'కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో అతికొద్ది రోజుల్లోనే తండ్రి గురించి అనేక విషయాలు సేకరించాను. ఆయన గురించి క్లుప్తంగా వివరిస్తూ పుస్తక రూపంలో తీసుకొచ్చాను. ఆయన చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు, ఇతర అంశాలు పొందుపరుస్తూ దీనిని ఆవిష్కరించాను. ఆయన ఆలోచనలు 4 గదుల మధ్య ఉండకూడదు. ఆయన గురించి ప్రపంచానికి తెలిసేలా పుస్తకాన్ని రాశాను.' -ఊర్మిళ గజపతి, ఆనంద గజపతి రాజు కుమార్తె

ఆనంద గజపతి రాజు చేసిన సేవలు, ఆయన ఆలోచనలను ఒక పుస్తకం రూపంలో తీసుకురావడం గొప్ప విషయమని భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. భౌతికంగా లేకపోయినా ఆయన జ్ఞాపకాలు, చేసిన విద్యా ధార్మిక కార్యక్రమాలను ఆయన కుమార్తె అందరికీ చాటి చెప్పాలనే ప్రయత్నం ఎంతో సంతోషకరం. తండ్రి లాగే రచన, సాహిత్యం అంశాలు, ఆకళింపు చేసుకొని భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.

ప్రజల మనసుల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిన ఆనంద గజపతి రాజు స్మరణకు అంకితంగా వెలువడిన ఈ గ్రంథం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకమని చెబుతున్నారు ఆశోక్‌ గజపతి రాజు. అలాగే ఊర్మిళలోని రచన ఆలోచనలు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తున్నాయని కుటుంబసభ్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఊర్మిళ గజపతి చేసిన పుస్తక రచన ప్రయత్నం ఆనంద గజపతి రాజుతో అనుబంధం ఉన్న అందరిని కదిలించింది. మరోసారి ఆ పుస్తక విషయాలతో ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.

