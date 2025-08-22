Farmers Across Telangana Await Urea Bags : రాష్ట్రంలో యూరియా కోసం రైతులకు నిరీక్షణ తప్పడం లేదు. ఇటీవల కురిసిన జోరు వర్షాలకు సాగుపనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. అంతకుముందే నాటేసుకున్న రైతులు ఎరువు కోసం దుకాణాల వద్ద ఎదురుచూస్తున్నారు. అరకొరగా వస్తున్న యూరియా పూర్తిస్థాయిలో అందడం లేదని అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
మహబూబాబాద్ జిల్లాలో యూరియా కొరత రైతులను వేధిస్తోందని మాజీ మంత్రులు రెడ్యా నాయక్, సత్యవతి రాథోడ్ ఆరోపించారు. నరసింహులపేట, మరిపెడ మండలం ఎల్లంపేట, కురవిలో యూరియా పంపిణీ కేంద్రాల వద్ద పరిస్థితిని పరిశీలించి రైతుల ఇబ్బందులపై నాయకులు ఆరా తీశారు. ప్రభుత్వం ప్రణాళికాలోపం సాగుదారులకు శాపంగా మారిందని విమర్శించారు. మరిపెడలో యూరియా దుకాణం వద్ద అజ్మీర లక్క అనే రైతు గంటల తరబడి వరుసలో నిలబడి ఓపిక లేక సొమ్మసిల్లి కింద పడిపోయారు. స్వల్ప గాయం కాగా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు.
ఎరువుల దుకాణం వద్ద భారీగా రైతులు : వరంగల్ జిల్లా పర్వతగిరి ఎరువుల దుకాణం వద్ద రైతులు భారీగా గుమిగూడారు. అటుగా వెళుతున్న మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ఆగి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కేంద్రం నుంచి సకాలంలో ఎరువులను తీసుకురావడంలో కాంగ్రెస్ సర్కార్ విఫలమైందని విమర్శించారు. వరంగల్ జిల్లా కలెక్టర్ సత్య శారదతో ఫోన్లో మాట్లాడిన ఎర్రబెల్లి యూరియా బస్తాలను ప్రతీ రైతుకు అందేలా చూడాలని కోరారు.
ముందు వరుసలో ఉన్నవారికి అందగా, మిగతా వారికి దొరక్క నిరాశ : మెదక్ జిల్లా చిన్న శంకరంపేట మండలం మడూరు ప్రాథమిక సహకార సంఘం వద్ద యూరియా కోసం రైతులు బారులు తీరారు. లారీలో వచ్చిన నాలుగు వందల యూరియా బస్తాల కోసం పరిసర పది గ్రామాల నుంచి వచ్చిన 1000 మంది రైతులు ఎగబడ్డారు. ముందు వరుసలో ఉన్న వారికి అందగా, మిగతా వారికి దొరక్క నిరాశగా వెనుదిరిగారు. రోజూ పనులు మాని వచ్చి కళ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురుచూసినా ఎరువు దొరకడం లేదని ఆవేదన చెందారు.
వరుణుడు కరుణించినా కేంద్రం కనికరించడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట మండల కేంద్రంలో యూరియా కొరత తీర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో రైతులు ధర్నాకు దిగారు. చిలప్చేడ్ మండలం చిట్కుల్ చౌరస్తా వద్ద బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే సునీత లక్ష్మారెడ్డి అన్నదాతలకు అండగా రాస్తారోకో చేపట్టారు. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని శాంతింపజేశారు.
రైతులెవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు : త్వరలోనే యూరియా తగినంత అందుబాటులోకి వస్తుందని రైతులెవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని సిద్దిపేట జిల్లా వ్యవసాయాధికారి స్వరూపారాణి స్పష్టం చేశారు. మిరుదొడ్డి ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం, ఇతర ఎరువుల దుకాణాలను ఆమె అధికారులతో కలిసి ఆకస్మిక తనిఖీ నిర్వహించారు. రికార్డులు పరిశీలించి యూరియా వచ్చిన వెంటనే కర్షకులకు పంపిణీ చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రతి లావాదేవి ఆన్లైన్లో నమోదు చేసి రసీదులు ఇవ్వాలని సూచించారు. యూరియా పక్కదారిపడితే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
యూరియా సరఫరాపై అధికారుల నిఘా - పక్కదారి పట్టిస్తే కఠిన చర్యలు
