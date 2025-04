ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అకాల వర్షాలు - నేలకొరిగిన భారీ వృక్షాలు - తీవ్ర నష్టాల్లో అన్నదాతలు - RAINS IN AP CROP

Heavy Rains in Andhra Pradesh ( ETV Bharat )

Published : April 16, 2025 at 8:44 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Unseasonal Rains in Various Districts of AP: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో అకాల వర్షాలు దంచికొట్టాయి. ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో కురిసిన వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద మోకాళ్ల వరకు నీరు నిలిచిపోయింది. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. డ్రైనేజ్ కాలువలు పొంగి రోడ్లలో ప్రవహించాయి. నగరంలోని పలుచోట్ల వర్షం నీరు నిలిచిపోయిన పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రయాణికులు రోడ్లు దాటేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

నేలకొరిగిన భారీ వృక్షాలు: ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలో గాలి వాన బీభత్సం సృష్టించింది. మంగళవారం అర్ధరాత్రి ఒక్కసారిగా పెను గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు కుప్పకూలిపోయాయి. వైర్లు ధ్వంసం అవడంతో విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. సుమారు 12 గంటల పాటు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ ప్రాంతంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం పడటంతో అన్నదాతలు నష్టపోయారు. కళ్లాల్లోని వరి, ధాన్యం వర్షానికి తడిచింది. ఈదురుగాలకు బొప్పాయి, అరటి తోటలు దెబ్బతినగా పలు చోట్ల మామిడి తోటలో కాయలు నేలరాలాయి.