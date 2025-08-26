ETV Bharat / state

అడ్డంకులన్నీ తొలగిస్తే - మరిన్ని 'EV'ల రయ్​ రయ్​ - NITI AAYOG REPORT ON EVS

రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఈవీల విక్రయాలు - 2030 నాటికి ఈ రంగంలో రూ.17.45 లక్షల కోట్ల ఖర్చు

NITI Aayog Report On Electric Vehicles
NITI Aayog Report On Electric Vehicles (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 10:26 AM IST

NITI Aayog Report On Electric Vehicles : దేశంలో ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ద్విచక్ర వాహన శ్రేణిలో వీటి వృద్ధి అధికంగా ఉంది. ఒకప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు విక్రయాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. దేశంలో 2030 నాటికి మొత్తం వాహన విక్రయాల్లో 30 శాతం ఈవీలు ఉండాలన్నది కేంద్రం లక్ష్యం. దీని ద్వారా వాయు కాలుష్యం, ఇంధన దిగుమతుల తగ్గింపు సాధించవచ్చని భావిస్తోంది. ఈవీల రంగంలో 2030 నాటికి చేసే ఖర్చు రూ.17.45 లక్షల కోట్లు దాటుతుందని ‘నీతి ఆయోగ్‌’ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ‘భారత్‌లో ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలు : దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు 200 బిలియన్‌ డాలర్ల అవకాశం’ పేరిట నివేదికను విడుదల చేసింది. మౌలిక సదుపాయాలు, సాంకేతిక అంశాలు ఈవీలకు అడ్డంకిగా మారాయని, వాటిని అధిరోహిస్తే అమ్మకాలు మరింత పెరుగుతాయని పేర్కొంది. నివేదికలోని మరిన్ని అంశాలు ఇలా ఉన్నాయి.

2016తో పోలిస్తే వృద్ధి :

  • 2016లో 50 వేలు ఉన్న ఈవీల అమ్మకాలు 2024 నాటికి 20.8 లక్షలకు చేరాయి.
  • ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే 9.18 లక్షల నుంచి 1.87 కోట్లకు పెరిగాయి.
  • దేశంలోని వాహనాల్లో 75 శాతం టూ వీలర్లు, 13 శాతం కార్లు.

నీతి ఆయోగ్‌ చేసిన సిఫార్సులు :

  • ప్రోత్సాహకాల నుంచి నిబంధనల వైపు వెళ్లాలి.
  • ఈ-బస్సులు, ఈ-ట్రక్కులకు రుణాల ప్రక్రియ సులభతరం చేయాలి.
  • కొత్త బ్యాటరీల టెక్నాలజీపై పరిశోధనలు పెంచాలి.
  • ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్లను విస్తరించాలి.
  • 100 నగరాల్లో వాహనాలను ఈవీలుగా మార్చాలి.
  • ఈవీ కొనుగోలుకు రాయితీలు, రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫీజుల మినహాయింపు, విద్యుత్‌ ఛార్జీల తగ్గింపు చేపట్టాలి.
  • పెట్రోల్, డీజిల్‌ వాహనాలపై అధిక రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫీజు, పెట్రోల్, డీజిల్‌పై అధిక పన్నులు విధించాలి.

వృద్ధిలో వస్తున్న అడ్డంకులు ఇవి :

  • ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు, ట్రక్కుల ధర భారీగా ఉండటం, ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్లు తక్కువగా ఉండడంతో వాటి పనితీరు, దీర్ఘకాలం లాభాలపై వినియోగదారులకు అవగాహన కొరవడటం.
  • ఎక్కువగా విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే బ్యాటరీల పైనే ఆధారపడటం. దేశీయ తయారీకి అవసరమైన ప్రోత్సాహకాల్ని కేంద్రం ఇవ్వకపోవడం. ముడి పదార్థాలపై దిగుమతి సుంకాన్ని తగ్గించకపోవడం.
  • ఈవీ బస్సుల వాడకంలో దేశ వ్యాప్తంగా ఒకే విధానం లేదు. కొన్ని రాష్ట్రాలు ప్రయోజనాలు ఇస్తుంటే మరికొన్ని ఇవ్వట్లేదు.
  • ఈవీ వాహనం రోడ్డెక్కాలంటే 200 రకాల పరీక్షలు చేయాలి. బ్యాటరీలకు అనుమతుల్లో ఆలస్యమవుతోంది. అనుమతి పత్రం వచ్చిన బ్యాటరీని మరో కంపెనీ వాడితే మళ్లీ పరీక్షలు చేస్తుండటంతో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది.

"వాహనాల్లో బస్సుల సంఖ్య తక్కువే అయినా మొత్తం కాలుష్యంలో వాటి వాటా 34 శాతం. దేశంలో 1.54 లక్షల ప్రజా రవాణా బస్సులుంటే అందులో 36 వేలు నగరాల్లోనే సర్వీసులు అందిస్తున్నాయి. ఈవీ బ్యాటరీలకు విదేశాలపై ఆధారపడే పరిస్థితి పోవాలి. సెల్స్‌ తీసుకొచ్చి అసెంబ్లింగ్‌ చేస్తున్నా 30 శాతం అవసరాల్నే తీరుస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్‌ ద్విచక్రవాహనాల సర్వీస్‌ సపోర్టు పెరగాలి. ఈవీల సంఖ్య పెరిగేకొద్ది ఇంజినీర్లు, టెక్నీషియన్ల, డ్రైవర్లు, ఆపరేటర్లు, వర్కర్ల రూపంలో ఉద్యోగావకాశాలు భారీగా లభిస్తాయి. దీంతో ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడుతుంది." - జయరావు, రవాణా నిపుణుడు, ఆర్టీసీ మాజీ ఈడీ

