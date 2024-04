ఏపీ సీఎం బస్సుయాత్రలో కలకలం - గుర్తు తెలియని వ్యక్తి రాయి విసిరడంతో జగన్ కంటిపై స్వల్పగాయం - attack on cm jagan

Unknown Person Attack on CM Jagan With Stone in Vijayawada : 'మేమంతా సిద్ధం' బస్సుయాత్రలో సీఎం జగన్‌కు స్వల్పగాయమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్‌ బస్సు యాత్ర విజయవాడ అజిత్‌ సింగ్‌ నగర్‌లోని గంగారం గుడి సెంటర్‌ వద్దకు చేరుకున్నాక, ఓ వైపు నుంచి రాయి వచ్చి తగిలింది. పక్కనే ఉన్న వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్‌కు రాయి తాకింది. ఈ ఘటనలో జగన్‌ ఎడమ కనురెప్పపై భాగంలో స్వల్ప గాయమైంది. భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. వైద్యులు అయనకు బస్సులోనే ప్రాథమిక చికిత్స చేశారు. ‌అనంతరం బస్సుయాత్ర తిరిగి కొనసాగించారు.

సీఎం బస్సుయాత్రలో కలకలం- గుర్తు తెలియని వ్యక్తి రాయి విసిరడంతో జగన్ కంటిపై స్వల్పగాయం

Kodi Katti Case latest Updates : 'వచ్చే ఎన్నికల్లోనూ ప్రచార అస్త్రంగా కోడికత్తి కేసు!' ఐదేళ్లవుతున్నా దొరకని బెయిల్

కోడి కత్తి దాడి కేసులో కుట్రకోణం లేదు - సరైన కారణం చూపకుండా జగన్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు : ఎన్ఐఏ

CM Jagan Tour: పరదాల మధ్య సీఎం జగన్ పర్యటన.. మళ్లీ ప్రజలకు తప్పని తిప్పలు