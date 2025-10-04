ముహూర్తానికి పొలిమేర దాటి తాళి కడతారు - విజయనగరంలో వందేళ్ల ఆచారం
శృంగవరపుకోట ఆర్యవైశ్యుల ప్రత్యేక వివాహ సంప్రదాయం - ఆచారం వెనుక విశ్వాసం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 7:35 AM IST
Unique Wedding Ritual in Vizianagaram: ‘పెళ్లి ఇక్కడ తాళి అక్కడ!’ ఇది సినిమా టైటిల్లా అనిపించినా నిజజీవిత ఆచారం. విజయనగరం జిల్లా శృంగవరపుకోట పట్టణంలో ఆర్యవైశ్యుల వివాహాల్లో ఈ ప్రత్యేకమైన సంప్రదాయం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. వధూవరుల వివాహ వేడుకలు పట్టణంలో జరిగిపోతున్నా, ముహూర్తం సమయానికి మాత్రం పొలిమేర దాటి వెళ్లి తాళి కట్టించడం తప్పనిసరి.
ఎరుకమ్మ పేరంటాలమ్మ శాపం కారణమా?: ఈ ఆచారం వెనుక ఒక విశ్వాసం ఉంది. స్థానికుల ప్రకారం పట్టణంలోని గ్రామ దేవత ‘ఎరుకమ్మ పేరంటాలు’ శాపం వల్లే ఈ ఆచారం పుట్టుకొచ్చింది. అందువల్లే వివాహానికి వచ్చిన ప్రతి కుటుంబం వధూవరులను పట్టణ సరిహద్దు దాటి తీసుకెళ్లి, అక్కడే మంగళసూత్రం కట్టించి మళ్లీ తిరిగి ఊరికి తీసుకురావడం ఒక ఆచారంగా మారింది.
పెళ్లి వేడుక ఊర్లోనే కానీ తాళి బయట: ఆర్యవైశ్య కుటుంబాలు వివాహానికి సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలను ఊర్లోనే నిర్వహిస్తారు. పెళ్లికూతురి ఇంట్లో పాటలు, కల్యాణమండపంలో వధూవరుల కూర్చోబెట్టడం, భోజనాలు అన్నీ ఊర్లోనే జరుగుతాయి. కానీ ముహూర్తం రాగానే వధూవరులను పొలిమేర దాటి తీసుకెళ్లి అక్కడ తాళి కడతారు. తాళి కట్టిన వెంటనే మళ్లీ వధూవరులను ఊర్లోకి తీసుకొచ్చి మిగతా వివాహ తంతు పూర్తి చేస్తారు. ఈ ఆచారాన్ని పట్టణ ప్రజలు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో పాటిస్తున్నారు.
కాలంతో పాటు మార్పులు: గతంలో వందశాతం పెళ్లిళ్లు ఈ ఆచారాన్ని పాటించేవి. కానీ ఇటీవల కాలంలో కొందరు ఊరవతలే మొత్తం పెళ్లిని జరిపించుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో శృంగవరపుకోట పట్టణానికి 5 కి.మీ. దూరంలోని ధర్మవరం గ్రామంలో ‘వాసవీ కల్యాణ మండపం’ కూడా నిర్మించారు. ఒక వ్యాపారి చెబుతూ “నా కుమార్తె పెళ్లి అన్ని పనులు ఇంటి వద్దే చేశాం. కానీ తాళి మాత్రం శంబలనగరి ఆశ్రమంలో కట్టించాం. ఆచారాన్ని విడిచిపెట్టకూడదనే ఉద్దేశంతో అలా చేశాం” అని పేర్కొన్నారు.
సంప్రదాయం వెనుక సామాజికత: ఈ ప్రత్యేక ఆచారం కేవలం భయంతో పాటిస్తున్నారని కాదు. ఇందులో సమాజ బంధం, పాత విశ్వాసాలకు గౌరవం కూడా ఉన్నాయి. పట్టణ ప్రజలు దీన్ని ఒక సామూహిక పద్ధతిగా చూసి తరతరాలుగా కొనసాగిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఈ ఆచారం వలన వివాహానికి వచ్చేవారిలో ఒక ప్రత్యేకత, ఆసక్తి కూడా ఉంటుంది. “పెళ్లి ఇక్కడ తాళి అక్కడ?” అనే మాట స్థానికుల మధ్య ఒక గర్వకారణంగానే వినిపిస్తోంది.
సంప్రదాయం కొనసాగాలా? మారాలా?: ఇలాంటి ఆచారాలు భవిష్యత్తులో కొనసాగాలా లేక సమాజ అవసరాల దృష్ట్యా మారాలా అనే చర్చలు కొన్నిసార్లు జరుగుతుంటాయి. కానీ శృంగవరపుకోట ఆర్యవైశ్యుల దృష్టిలో ఇది కేవలం ఒక నియమం కాదు వారి సంస్కృతిలో భాగం. భవిష్యత్తులో ఈ ఆచారం ఎలా మారుతుందో కాలమే నిర్ణయించాలి. కానీ ఇప్పటివరకు ఇది పట్టణ ప్రత్యేకతగా నిలిచి, ప్రజల మనసుల్లో ఆచారానికి గౌరవం తగ్గలేదనేది నిజం.
