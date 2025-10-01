ETV Bharat / state

పదిహేనేళ్ల తర్వాత దేవర ఎద్దు ఎంపిక - టేకులపాళ్యంలో ప్రత్యేక సంప్రదాయం

బండారు పుట్టకను తిన్న కోడెనే విజేత - మేళతాళాల మధ్య పరీక్షించి పట్టుదల చూసే ఆచారం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 2:21 PM IST

Unique Tradition of Tekulapalyam Village: అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె మండలం బొమ్మనచెరువు పంచాయతీ పరిధిలోని టేకులపాళ్యం గ్రామానికి ఒక విభిన్నమైన సంప్రదాయం ఉంది. పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న ఈ ఆచారం ప్రకారం, గ్రామస్థులంతా కలిసి ఒక కోడెను దేవర ఎద్దుగా ఎంపిక చేస్తారు. ఆ ఎద్దును గ్రామానికి రక్షకుడిగా, శ్రేయోభిలాషిగా భావిస్తారు. పదిహేనేళ్ల క్రితం ఎంపిక చేసిన ఎద్దు మృతి చెందింది. దీంతో తాజాగా మంగళవారం కొత్త దేవరను ఎంచుకునే కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

బండారు పుట్టకతో పరీక్ష: ఎంపిక ప్రక్రియ చాలా వైవిధ్యంగా ఉంటుంది. మొదటగా గ్రామంలోని పొలాల్లో ఒక బండారు పుట్టకను ఉంచుతారు. ఈ బుట్టలో పసుపు, కుంకుమ, నిమ్మపండు, కడ్డీలు, కర్పూరం, బియ్యం, బెల్లం, ఇంకా మూడు రకాల పప్పుదినుసులు ఉంచుతారు. అనంతరం కొన్ని ఎంపిక చేసిన కోడెలను అక్కడ వదులుతారు. ఏ కోడె ముందుగా బండారు పుట్టకలోని వస్తువులను తింటుందో గమనిస్తారు. ఒకేసారి ఎక్కువ కోడెలు తింటే మరో పరీక్ష కూడా నిర్వహిస్తారు.

శబ్దాల మధ్య పట్టుదల పరీక్ష: రెండవ పరీక్షలో మేళతాళాలతో పెద్ద శబ్దాలు చేస్తారు. కొంతమంది కోడెలను బండారు పుట్టక దగ్గరనుంచి తొలగించేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. అయితే, శబ్దాలు, అంతరాయాలు ఉన్నా పట్టు వీడకుండా బండారు పుట్టక దగ్గరే నిలిచి ఉంటే ఆ కోడెను దేవర ఎద్దుగా ఎంపిక చేస్తారు. ఈ విధానం ద్వారా ఎద్దు ధైర్యం, పట్టుదల, గ్రామ రక్షకుడిగా ఉండే సామర్థ్యం పరీక్షిస్తున్నామని పెద్దలు విశ్వసిస్తారు.

తొమ్మిది నెలల కోడె ఎంపిక: ఈసారి పరీక్షలో లక్కినేని కుటుంబానికి చెందిన తొమ్మిది నెలల కోడె అన్ని పరీక్షల్లో విజయవంతమై దేవర ఎద్దుగా ఎంపికైంది. వెంటనే గ్రామస్థులు ఆ కోడెకు పూజలు నిర్వహించి, సంబరాలు జరుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో టేకులపాళ్యం ప్రజలతో పాటు పరిసర గ్రామాల వారు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న ఈ సంప్రదాయం సామాజిక బంధాలను బలపరుస్తోందని, జంతువుల పట్ల గౌరవాన్ని పెంచుతోందని గ్రామ పెద్దలు చెబుతున్నారు.

సంప్రదాయం వెనుక అర్థం: గ్రామస్థుల దృష్టిలో దేవర ఎద్దు సాధారణ జంతువు కాదు. అది గ్రామానికి రక్షకుడు, శ్రేయోభిలాషి, పంటల అభివృద్ధికి చిహ్నం, పూర్వీకుల ఆశీర్వాదానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ సంప్రదాయం వల్ల గ్రామ ప్రజల్లో ఐక్యత పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా పశువుల పట్ల కృతజ్ఞత భావం, సాంస్కృతిక వారసత్వం కొనసాగుతాయి. పెద్దలు చెబుతున్నట్లు, ఒకసారి దేవర ఎద్దు ఎంపికైన తర్వాత దానికి ప్రత్యేకమైన సంరక్షణ ఇస్తారు. వేరే పశువుల కంటే దానిని గౌరవప్రదంగా పరిగణిస్తారు.

మరింత సామాజిక ప్రాధాన్యం: ఇలాంటి ఆచారాలు కేవలం మతపరమైనవి మాత్రమే కాకుండా, గ్రామంలోని సామాజిక ఐక్యతను కాపాడే శక్తిగా కూడా నిలుస్తాయి. ఈ సంప్రదాయంలో పాల్గొనే ప్రతి ఒక్కరూ ఒకే కుటుంబంలా కలసి పని చేస్తారు. పశువుల పట్ల ఉన్న గౌరవం, వాటి ప్రాముఖ్యతను గుర్తు చేస్తూ ఈ క్రతువులు కొత్త తరాలకు వారసత్వాన్ని పరిచయం చేస్తాయి.

టేకులపాళ్యం గ్రామంలో దేవర ఎద్దు ఎంపిక ఒక సాధారణమైనది కాదు, అది గ్రామ ఐక్యతకు ప్రతీక, సంప్రదాయానికి ప్రతిబింబం, పశువుల పట్ల గౌరవానికి ఉదాహరణ. ఈ తరహా ఆచారాలు తరతరాలుగా కొనసాగుతూ, గ్రామ జీవన విధానంలో సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికత, ఐక్యతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.

