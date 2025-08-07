Essay Contest 2025

పోస్టాఫీస్​ నుంచి స్పెషల్​ రాఖీ కవర్​ - సోదరులకు భద్రంగా అందించనున్న సిబ్బంది - POST OFFICE SPECIAL RAKHI COVERS

తపాలా శాఖ ప్రత్యేక రాఖీ కవర్‌ - రాఖీ పండుగకు సరికొత్త డిజైన్లలో రాఖీలు - ఫొటోలతో మార్కెట్లోకి రక్షబంధన్​లు - కొత్త డిజైన్​ రాఖీలపై ప్రత్యేక కథనం

Unique Rakhi Designs for Festival
Unique Rakhi Designs for Festival (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 4:58 PM IST

Post Office Special Rakhi Covers : తపాలా శాఖ రోజురోజుకు నూతన సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుడుతోంది. ఈ నెల 9న రక్షాబంధన్‌ ఉంది. కొంతమంది తమ సోదరులకు పోస్టాఫీసు ద్వారా రాఖీలు పంపిస్తుంటారు. సాధారణ కవర్‌లో అయితే ఏముందో తెలియకపోయేది. అందులో రాఖీలు ఉన్నాయని తెలిసేలా వాటిపై ముద్రించింది. బట్వాడా చేసే వారు కూడా జాగ్రత్తగా చూస్తారని అందుకునే అన్నదమ్ములు కూడా తమ సోదరి రాఖీలు పంపారని తెలిసేలా ప్రత్యేక కవరును రూపొందించారు. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని తపాలా శాఖల్లో వీటిని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. సాధారణ కవర్‌ ధర రూ.5 ఉంటే దీని ధర రూ.15గా నిర్ధారించారు.

ఇంట్లోని చిట్టి తమ్ముడి మీదున్న ప్రేమనీ, ఉద్యోగం కోసం ఇంటికి దూరంగా ఉంటున్న అన్నయ్యపైన అనురాగాన్నీ తెలియజేసే పండుగే రాఖీ పౌర్ణమి. కలకాలం తోబుట్టువులు క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ అక్కాచెల్లెళ్లు రాఖీ కడతారు. ఆ రక్షాబంధనంలోనే మమకారాన్నంతటినీ రంగరించేందుకు మార్కెట్ అంతా జల్లెడ పడతారు. దీంతో వ్యాపారులు కూడా సరికొత్త డిజైన్లతో వస్తున్నారు. మరి ఈ సారి అలరిస్తున్న నయా రాఖీల సంగతులేంటో తెలుసుకుందాం.

Unique Rakhi Designs for Festival
Unique Rakhi Designs for Festival (Eenadu)

మెడలోనూ వేసుకునేలా రాఖీ : ఎంత విలువైన రాఖీ కొన్న పండుగా తర్వాత పక్కన పెట్టాల్సిందే. అలా కాకుండా చేతికి కట్టిన రక్షాబంధనమే మెడలో వేసుకునేలాగా కూడా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది కదా. ఆ ఆలోచనతోనే జ్యువెలరీ దుకాణాల్లో టూ ఇన్​ వన్​ రాఖీ లాకెట్లు వస్తున్నాయి. గొలుసులు వేసుకునే బంగారు, వెండీ లాకెట్లనే రాఖీల్లా మారుస్తున్నారు. తోబుట్టువులు అభిరుచికి తగ్గట్టు దేవుళ్ల రూపాల్నీ, పేర్లనీ, ప్రేమను తెలిపే అక్షరాల్నీ రక్షాబంధనాలుగా మార్చి ఇవ్వొచ్చు. రెడీమేడ్​గా ఉన్నవే కాకుండా మనకు నచ్చినట్టు సొంతంగానూ వీటిని కస్టమైజ్​ చేయించుకోవచ్చు. రాఖీలా చేతికి కట్టుకుని ఆ తర్వాత ఎంచక్కా చెయిన్‌కి వేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, దారాలతోనే కాకుండా బ్రేస్‌లెట్‌ బ్యాండ్లూ ఎన్నో ఉన్నాయి. సులువుగా ధరించేలా ఉండే ఈ బ్యాండ్‌ రాఖీ- అన్నయ్య చేతికి ఎంత స్టైలిష్‌గా ఉంటుందో మరి!

Unique Rakhi Designs for Festival
Unique Rakhi Designs for Festival (Eenadu)

పూసలతో : మెరుపుల కాగితాలతో వచ్చే రాఖీలెన్నో కనిపిస్తుంటాయి. కానీ తాము కట్టే రక్షాబంధనం చూడ్డానికి కాస్త అందంగానూ, హుందాగానూ ఉండాలనుకుంటారు. బడ్జెట్లోనే ఆ ముచ్చట తీరాలంటే ఈ రత్నాల రాఖీలు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు. పచ్చలూ, కెంపులూ, కుందన్లూ, ముత్యాలతో ముచ్చటైన డిజైన్లతో మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి. మధ్యలో రాళ్ల పెండెంట్లతో పాటు రెండువైపులా ఆకట్టుకునే బీడ్స్‌తోనూ వీటిని తయారుచేస్తున్నారు. దీంతో పండుగ తర్వాత కూడా సరికొత్త బ్రేస్‌లెట్‌లా చేతికి ఉంచుకోవచ్చు. మరెందుకాలస్యం ప్రేమతోపాటు దాన్ని వ్యక్తపరిచేలా ఓ చక్కటి రాఖీ కట్టేయండి.

Unique Rakhi Designs for Festival
Unique Rakhi Designs for Festival (Eenadu)

తమ అనుబంధాన్ని తెలుపుతూనే తమ్ముడిని ఆశ్చర్యపరచాలనుకునే అక్కయ్యలు కొత్తగా వచ్చిన ఈ ఫొటో ప్రొజెక్షన్‌ రాఖీల్ని ట్రై చేయవచ్చు. ఫొటోలతో ఉన్న రకరకాల కస్టమైజ్డ్‌ రాఖీలు ఎప్పటినుంచో లభిస్తున్నాయి కానీ వాటన్నింటికీ భిన్నంగా ఉంటుందీ సరికొత్త రక్షాబంధనం. చూడ్డానికి పెండెంట్లూ, రుద్రాక్షలూ, బొమ్మల ఆకారాలతోనే ఉంటాయి. వాటి మధ్యలో మాత్రం గుండ్రటి చిన్న గ్లాస్‌ బీడ్‌ ఉంటుంది. దాన్ని కంటికి దగ్గరగా పెట్టుకుని చూసినా, లైట్‌ వేసినా అందులో ఫొటో కనిపిస్తుంది. ఈ గ్లాస్‌బీడ్‌ని ప్రత్యేకమైన ప్రొజెక్షన్‌ మినియేచర్‌ లెన్స్‌తో తయారుచేయడం వల్లే అలా ఫొటో కనిపిస్తుందన్నమాట. ఈ రాఖీల్లో మనకు నచ్చిన ఫొటోలేవైనా పెట్టుకునే ఆప్షన్ ఉంది. మనం చేయాల్సిందల్లా ‘ఫొటో జ్యువెల్స్, చోకర్‌ టేల్స్‌’ లాంటి వెబ్‌సైట్లలోకి వెళ్లి నచ్చిన రాఖీని సెలెక్ట్​ చేసుకుని, ఫొటోని పంపించాలి.

Unique Rakhi Designs for Festival
Unique Rakhi Designs for Festival (Eenadu)

అన్నావదినలకు రాఖీలు : నాన్నలా కంటికి రెప్పలా జీవితాంతం రక్షణగా ఉండాలంటూ అన్నదమ్ములకు రాఖీ కట్టినట్టే అమ్మలా అమితమైన ప్రేమను చూపే వదినామరదళ్లకూ రాఖీ కడతారు. అందుకోసమే, విడివిడిగా కాకుండా ఇద్దరికీ సెట్‌లా ‘భయ్యా భాభీ రాఖీ’లు మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి. కపుల్​ రాఖీలు అంటే కూడా ఇస్తారు. జతగా వచ్చే ఈ రక్షాబంధనాల్లోనూ ఇప్పుడు చాలా వెరైటీలు ఉన్నాయి. ఏదో ఒక రంగు దారం అన్నట్టుగా కాకుండా మువ్వలూ, రంగురాళ్లతో ఎంతో అందంగా తయారు చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా వదినమ్మ కోసం ముత్యాలూ, నల్లపూసల రాఖీలు హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. చేతికి ఆభరణంలా మారిపోతూ సోదరి ప్రేమను చెప్పకనే చెబుతున్నట్లు ఉంటుంది.

ఆ గ్రామంలో సోదరులకు కాదు భర్తలకు మాత్రమే రాఖీ కడతారు- ఎందుకో తెలుసా?

ఆగస్టు 9న రాఖీ కట్టాల్సిన సరైన సమయం ఇదే! - సోదరులకే కాదు, వారికి కూడా కట్టొచ్చట!

ఆ గ్రామంలో సోదరులకు కాదు భర్తలకు మాత్రమే రాఖీ కడతారు- ఎందుకో తెలుసా?

ఆగస్టు 9న రాఖీ కట్టాల్సిన సరైన సమయం ఇదే! - సోదరులకే కాదు, వారికి కూడా కట్టొచ్చట!

