యనమదుర్రుగా మారిన యమపురి - ఇక్కడ విచిత్రంగా శివయ్య
సంప్రదాయానికి భిన్నంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని యనమదుర్రులో శ్రీ శక్తీశ్వరస్వామి ఆలయంలో తలకిందులుగా శివుడి దర్శనం - ఎందుకో తెలుసా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 5:42 PM IST
Unique Idol of Lord Shiva at Sri Shaktiswara Swamy Temple: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దేవాలయాలలో కనిపించే సాంప్రదాయ శివుని రూపంలా కాకుండా భిన్నంగా ఈ దేవాలయంలో శివుడు ఉంటాడు. సాధారణంగా ఆలయాల్లో ఉండే శివుని విగ్రహాలు మామూలుగా ఉంటాయి. కానీ ఈ ఆలయంలో మాత్రం శివుడు తలకిందులుగా కనిపిస్తాడు. ఇలాంటి వింత ఆలయం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఉంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే జిల్లాలోని భీమవరం మండలం యనమదుర్రులోని శ్రీశక్తీశ్వరస్వామి ఆలయం ఒక విశిష్టమైన శివుడి రూపాన్ని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ శివుడు తలకిందులుగా కనిపిస్తాడు.
స్థలపురాణం ప్రకారం రాక్షస సంహారం కోసం యమధర్మరాజు తపస్సు చేస్తాడు. శక్తివంతమైన రాక్షసుడిని ఓడించడానికి బలాన్ని పొందడానికి యముడు ఈ ప్రాంతంలో తీవ్రమైన తపస్సు చేశాడని చెప్తుంటారు. ఆయన తపస్సు సమయంలో శివుడు తపోదీక్షలో లోతుగా మునిగిపోయి ఉంటాడు. అప్పుడు యముని భక్తికి చలించిన పార్వతి దేవి యుముడికి దైవిక శక్తిని అనుగ్రహించింది. ఆ శక్తితో యముడు రాక్షసుడిని వధిస్తాడు. ఆ తర్వాత యముడి కోరిక మేరకు కుమారస్వామిని ఒడిలో పెట్టుకున్న పార్వతి, శీర్షాసన భంగిమలో ఉన్న శివుడు కలిసి ఆ ప్రాంతంలో వెలుస్తారు. ఈ ప్రత్యేకమైన దైవ దర్శనం శ్రీ శక్తీశ్వర స్వామి ఆలయానికి పునాదిగా మారింది.
కాలక్రమేణా యనమదుర్రుగా: తొలుత ఈ ఊరిపేరు యమధర్మరాజు పేరు మీద యమపురి అని పిలువబడేది. ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా యనమదుర్రుగా మారింది. ప్రస్తుతానికి ఈ పేరు అలానే కొనసాగుతోంది. అప్పటి నుంచి ఈ ఆలయం భక్తి ప్రదేశంగా మారింది. ఇంకా ఈ ఆలయానికి ఉన్న శక్తివంతమైన కథ వల్ల ఇక్కడకు భక్తులు భారీగా వస్తుంటారు. అలానే ఈ ఆలయంలో పూజలు చేయడం వల్ల సమస్యలు తీరి ఎలాంటి నష్టాలు రాకుండా ఉంటాయని భక్తుల నమ్మకం. యముడు దైవానుగ్రహంతో రాక్షసుడిని అధిగమించినట్లుగానే తాము కూడా దైవానుగ్రహం పొంది శక్తిమంతులుగా మారతామని భావిస్తుంటారు.
రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రముఖ ఆలయాలకు ఉన్నట్లుగానే ఈ ఆలయామూ ఓ గొప్ప చరిత్ర కలిగి ఉంది. ఇంకా ఈ ఆలయం సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యత కూడా కలిగి ఉంది. వేరే ఆలయాలలో ఉన్న శివుని రూపం మాదిరిగా కాకుండా తలక్రిందులుగా ఉన్న రూపం, చరిత్ర ఈ ఆలయానికి ప్రత్యేకమైన భక్తికి చిహ్నంగా నిలుస్తూనే ఉంది.
