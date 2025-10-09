ETV Bharat / state

వరి కాదు, పత్తి వద్దు - ఈ పంట సాగుతో లాభాలు ఖాయం!

వరి, పత్తి కంటే మేలు - సాగు విస్తరణతో విస్తృత ప్రయోజనాలు - కేంద్రం అధ్యయనంలో వెల్లడి

CENTER REPORT ON OIL PALM CROPS
CENTER REPORT ON OIL PALM CROPS (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Union Ministry Of Agriculture Study on Oil Palm Crop : దేశంలో అన్ని ఇతర పంటల కంటే ఆయిల్​పామ్​ సాగు అత్యంత లాభదాయకమని కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమశాఖ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. వరి, పత్తి రైతులతో పోల్చినట్లయితే ఆయిల్‌పామ్‌ రైతులు ఎక్కువగా లబ్ధి పొందుతున్నారని తేలింది. దేశీయ అవసరాలకు వినియోగించే నూనెల్లో పామాయిల్‌ దిగుమతులు అత్యధికంగా 21 శాతంగా ఉన్నాయన్న నివేదిక, దాన్ని తగ్గించే దిశగా సాగు మరింత పెరగాలని, 2047 నాటికి 50% వరకు స్వయం సమృద్ధి సాధించాలని నిర్దేశించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఆయిల్‌పామ్‌ సాగు, వినియోగం, ఇతర ప్రయోజనాలపై ఇండియన్​ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రిసెర్ట్ (ఐకార్‌) నేతృత్వంలో కేంద్రం అధ్యయనం నిర్వహించి, ఆ నివేదిక-2025ను తాజాగా విడుదల చేసింది.

ఐకార్ నివేదిక ముఖ్యాంశాలు :

  • దేశంలో వంట నూనెల వార్షిక తలసరి వినియోగం 19.7 కిలోలుగా ఉంది.
  • వంటనూనెల వినియోగంలో 16.9 మిలియన్‌ టన్నులు మనదేశం దిగుమతి చేసుకుంటోంది.
  • అందులో 56% పామాయిలే. ఇది ప్రపంచ పామాయిల్‌ దిగుమతుల్లో 21 శాతం.
  • వినియోగం ఇదే స్థాయిలో ఉంటే 2047 నాటికి డిమాండ్‌ 66.8 మిలియన్‌ టన్నులకు చేరుతుంది.
  • పంటల లాభం-ఖర్చు(ప్రోఫిట్-ఎక్స్​పెండేచర్ రేషియో) నిష్పత్తి పామాయిల్​కు అధికంగా ఉంది.
  • ఆయిల్‌పామ్​పై పెట్టిన రూ.1 ఖర్చుకు రూ.1.49 లాభం వస్తోంది.
  • వరి పంటలో అయితే రూ.1 ఖర్చుకు లాభం రూ.1.03గా ఉంది.
  • పత్తిలో రూ.1 ఖర్చుకు లాభం 1.13 శాతంగా ఉంది.

పురోగమనానికి సిఫార్సులు :

ఆయిల్​పామ్​ పంట పురోగమనానికి కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ రైతు నివేదిక కొన్ని సిఫార్సులను కూడా చేసింది. ఆ వివరాలు ఇవే

  • ఆయిల్‌పామ్‌ పంట దిగుబడి హెక్టారుకు 2.4 మెట్రిక్‌ టన్నులుగా ఉంది.
  • దాన్ని 4-5 మెట్రిక్‌ టన్నులకు పెంచే దిశగా ప్రణాళిక అవసరమని నివేదిక తెలిపింది.
  • వరి, పత్తి తదితర పంటలు సాగయ్యే 1.6 కోట్ల ఎకరాలు ఆయిల్‌పామ్‌ సాగుకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి.
  • రైతులకు మార్కెటింగ్‌ వనరులను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. చిన్న రైతులకు తేలికగా రుణాల లభ్యత ఉండేవిధంగా చూడాలి.
  • నర్సరీలు, శుద్ధి సామర్థ్యాలను పెంచేదిశగా పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించాలి.

లాభసాటి సాగుకు ప్రణాళికలు అవసరం : ఇటీవల సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయం పలు రకాల సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. నీటి కొరత, వాతావరణ మార్పులు, వర్షాభావ పరిస్థితులు పునరావృతమవ్వడం తదితర సమస్యలు వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను దెబ్బతీస్తున్నాయి. మెరుగైన దిగుబడులు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రైతుల ఆదాయాలు పెరిగేందుకు అవకాశం ఉంది. ఆ విధంగా వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చేందుకు సీజన్ల వారీగా, ప్రాంతీయంగా పంటల ప్రణాళికను అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ నివేదిక ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. వరి, పత్తి పంటల కంటే ఆయిల్​ పామ్ సాగు లాభదాయకంగా ఉందని వెల్లడించింది.

ఆయిల్​పామ్​ పంటకు ప్రోత్సాహం : రాష్ట్రంలో ఆయిల్​ పామ్​ పంట సాగుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఆయిల్​ పంట టన్నుకు గరిష్ఠంగా రూ.20వేల ధర కల్పించేందుకు కృషి చేస్తామని మంత్రి తమ్మల నాగేశ్వర రావు కొద్ది రోజుల క్రితం వెల్లడించారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఆయిల్​ పామ్ అధికంగా పండే ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రతినిధులతో కలిసి కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రిని కలుస్తామని చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.

