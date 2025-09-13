ETV Bharat / state

భోగాపురం ఎయిర్​పోర్టు పనలను పరిశీలించిన రామ్మోహన్ నాయుడు - నిర్దేశిత లక్ష్యం కంటే పది శాతం అడ్వాన్స్​గా ఉన్నామని వెల్లడి, 2026 జూన్ నాటికి ఎయిర్​లైన్స్ ఆపరేషన్స్ ప్రారంభమవుతాయని స్పష్టం

Published : September 13, 2025 at 8:13 PM IST

Union Minister Rammohan Naidu on Bhogapuram Airport: ఏపీలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​ను​ కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు సందర్శించారు. అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పనులను పరిశీలించి అనంతరం సంబంధిత అధికారులు, ఇంజనీర్లుతో కలిసి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. సమావేశం అనంతరం కేంద్రమంత్రి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.

2026 జూన్ నాటికి అందుబాటులోకి: భోగాపురం ఎయిర్​పోర్టును ఉద్దేశించి మంత్రి రామ్మోహన్​ నాయుడు మాట్లాడుతూ ఇప్పటివరకు 86% శాతం ప్రాజెక్టు పూర్తయిందని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. వర్క్ ప్రెసెన్స్ అనుకున్న దాని కంటే పది శాతం అడ్వాన్స్ గా ఉన్నామనీ స్పష్టం చేశారు. 2026 జూన్ నాటికి ఎయిర్ లైన్స్ ఆపరేషన్స్ ప్రారంభమవుతాయనీ, అదే విధంగా ఇప్పటికే కాలిబ్రేషన్ టెస్ట్ విజయవంతంగా పూర్తయిందని తెలిపారు.

అంతేకాకుండా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలైన విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం విజయనగరం నుంచి ఎయిర్పోర్టుకు రోడ్డు కనెక్టివిటీ కూడా స్టార్ట్ అయిందనీ, అది కూడా వచ్చే ఏడాది మార్చి ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తవుతుందని వివరించారు. అదే విధంగా అంతర్జాతీయంగా భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్​కు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ కనెక్టివిటీని పెంచుతామనీ తద్వారా దేశంలోనే అత్యంత సుందరమైన ఎయిర్​పోర్టుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో జాతికి అంకితం చేస్తామని కేంద్ర ఎంపీ రామ్మోహన్​నాయుడు పేర్కొన్నారు.

రెండు దశల్లో విమానాశ్రయ నిర్మాణం: రెండు దశల్లో భోగాపురం విమానాశ్రయం నిర్మాణ ప్రక్రియను పూర్తి చేయనున్నారు. రూ.4,592 కోట్ల వ్యయంతో తొలి దశలో 22 ఏరో బ్రిడ్జ్‌లు, 81,000 చదరపు మీటర్ల టెర్మినల్‌ బిల్డింగ్‌ నిర్మించనున్నారు. 2,203 ఎకరాల్లో విమానాశ్రయం విస్తీర్ణం పూర్తి చేయనున్నారు. ఇతర అవసరాలకు సైతం తాజాగా మరో 500 ఎకరాలను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ఒక్కొక్కటి సరాసరి 3.8 కిలోమీటర్ల పొడవుతో రెండు రన్‌వేలను నిర్మిస్తున్నారు. ఏటా ప్రయాణికులు ఆరంభంలో 60 లక్షలమంది ఉండగా, అంచెలంచెలుగా ఈ సంఖ్య నాలుగు కోట్లకు చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.

విశాఖపట్నం పోర్టు నుంచి భోగాపురం చేరుకునేలా: భోగాపురం విమానాశ్రయానికి విశాఖపట్నం నుంచి ప్రయాణికులు కేవలం 45 నిమిషాల్లో చేరుకునేందుకు వీలుగా ఉండేందుకు సంకల్పించిన బీచ్‌ కారిడార్‌ నిర్మాణ ప్రతిపాదన గత ప్రభుత్వ హయాంలో ముందుకు సాగలేదు. ప్రస్తుతం దాదాపు రూ.2,800 కోట్ల వ్యయంతో భూ సేకరణ, రహదారి విస్తరణ పనులకు సంబంధించిన డీపీఆర్​ను సైతం అధికారులు సిద్ధం చేశారు. విశాఖ పోర్టు నుంచి భీమిలి మీదుగా మూలకొద్ది వద్ద గోస్తనీ నదిపై బ్రిడ్జిపై నిర్మించి భోగాపురం సకాలంలో చేరుకునే విధంగా బీచ్‌ కారిడార్‌కు అడుగులు పడుతున్నాయి.

