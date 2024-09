ETV Bharat / state

తెలుగు రాష్ట్రాలకు మరో రెండు కొత్త వందేభారత్‌ రైళ్లు - దిల్లీ తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచే అత్యధికం - Vande Bharat Rail For Telugu States

By ETV Bharat Telangana Team

Two More Vande Bharat Trains for Telugu states ( ETV Bharat )