ETV Bharat / state

రాష్ట్రంపై మరోసారి కేంద్రం వరాల జల్లు- వేల కోట్లతో పారిశ్రామిక హబ్​లు, కారిడార్లు - Industrial Hubs IN AP

Industrial Hubs Will Come in Kurnool and Kadapa Districts ( ETV Bharat )